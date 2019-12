Alex Kovalev se plantea volver a jugar

El exjugador de Montreal Canadiens entre otros sorprendió ayer con unas declaraciones insólitas y que nadie esperaba, en una entrevista concedida a un medio de Estados Unidos declaraba que esta sopesando volver a la Liga viendo el alto nivel de algunos veteranos.

"Si Jagr puede hacerlo, yo también puedo". Con estas palabras expresaba Alex su intención de buscar equipo en la Liga y de volver a la máxima competición del Hockey Hielo.

Kovalev, quien cumplirá 43 el próximo mes, jugó por última vez en la NHL en 2012-13 cuando vestía los colores de Florida Panthers. Anotó dos goles y cinco puntos en 14 partidos con esta franquicia en sus últimos pasos en la Liga.



En su última temporada completa (2010 a 11), el delantero ruso tenía 16 goles y 34 puntos con los Senatos y Penguins.

La pregunta del millón y que se hace todo el mundo es: ¿Entonces, por qué se retiró dado su buen estado de forma? Sencillo, El jugador Ruso está buscando otro tiro en la NHL estilo al de Jaromir Jagr. Veteranía, prestigio y sobre todo un buen contrato para sus 43 años.



"Yo pagaría mucho dinero para volver y ayudar al equipo", comentaba Kovalev en un periódico de Montreal (Journal de Montreal) refiriéndose al equipo de la ciudad canadiense donde tantos éxitos ha cosechado.

"Estoy en una forma excepcional. Hago artes marciales, entrenamientos cinco veces a la semana. Me las he arreglado para traer a mi peso a 225 libras y me he construido una cantidad significativa de masa muscular. Me gustaría ser capaz de jugar un partido más de la NHL después de unos días de práctica ".

Kovalev jugó su último partido de profesional del hockey en 2013-14, cuando estaba en la Liga suiza-B. Allí, se las arregló para conseguir números impresionantes de puntos (22 goles, 52 puntos en 44 juegos). Pero eso todavía no hace un retorno a la NHL probable.



Ningún equipo ha contactado a Kovalev y él insiste en que no es el tipo de jugador que va a levantar el teléfono para pedir un equipo de la NHL de una oportunidad.



Cuando se le preguntó si volvería a ayudar a los Canadiens alicaídos (su ex equipo), Kovalev respondió: "Me gustaría volver de inmediato. Si Jaromir Jagr puede hacerlo, yo también puedo "

Lo que esta claro es que a Alex Kovalev talento no le faltaba en su época en los Montreal Canadiens y este vídeo recopilatorio lo demuestra: