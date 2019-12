Bryan Little se pierde lo que resta de temporada

El pasado viernes los Winnipeg Jets cayeron ante los Tampa Bay Lightning por 6-5 en un partido que acabó decidiéndose en la tanda de penaltis.

En ese encuentro el delantero centro de primera línea, Bryan Little, tuvo que ser atendido tras recibir un gran golpe de Anton Stralman. Little, que salía trastabillado después de haber recuperado el disco, fue golpeado por Stralman en mala posición y tras ser atendido tuvo que abandonar el partido.



Paul Maurice: ''Little estará fuera del equipo lo que queda de temporada'' Bryan Little no participó en los dos siguientes encuentros de su equipo frente a los Dallas Stars y hoy el entrenador de los Winnipeg Jets, Paul Maurice, hacía oficial la lesión y el tiempo de baja. Maurice dijo que ''Little estará fuera del equipo lo que queda de temporada debido a que tiene una vértebra fracturada''.



La pérdida de Bryan Little para lo que resta de campaña es una baja muy sensible para el equipo ya que el de Alberta es, junto a Andrew Ladd, el máximo goleador del equipo con 17 tantos y, con 42, es el segundo jugador con más puntos del equipo, solo superado por Blake Wheeler con 55.



A los Jets, con la perdida de Little, se les complica todavía más una temporada para olvidar, en la que están a 14 puntos de los puestos de playoffs. Además el equipo podría traspasar en los próximos días a su capitán, Andrew Ladd, tirando, de esta manera, todas las opciones de clasificarse para la post-temporada.



Tras anunciarse el tiempo de baja de Little, los Jets han hecho oficial que Matt Halischuk, jugador actualmente en los Manitoba Moose de la AHL, volvía a la disciplina del equipo. Halischuk ha disputado 13 encuentros con los Jets esta temporada y no ha logrado ningún punto.





Vídeo: Bryan Little es golpeado por Anton Stralman