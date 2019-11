El delantero de los Winnipeg Jets, Nikolaj Ehlers, estará fuera del hielo indefinidamente después de que un lanzamiento de Brock Nelson, de los New York Islanders, acabará golpeándole en el ojo izquierdo.



Los Jets se enfrentaron a los New York Islanders el pasado jueves en el MTS Centre de Winnipeg y tras un partido muy disputado en el que ambos equipos lograron anotar tres goles, el encuentro tuvo que decidirse en el tiempo extra.

En el overtime ambos conjuntos gozaron de ocasiones para llevarse la victoria, pero fue nada más pasar el ecuador de la prorroga cuando un mal tiro de Brock Nelson acabó en el gol de Kyle Okposo que daría la victoria a los New York Islanders. El lanzamiento de Nelson fue horrible, ya que no iba dirigido ni entre los tres palos, pero la mala fortuna cayó del lado de Nikolaj Ehlers, quien intentaba defender la jugada, cuando el disco fue a parar a su ojo izquierdo y tras golpearle acabó delante de Kyle Okposo el no perdonó ante un Michael Hutchinson que poco pudo hacer.



El entrenador de los Winnipeg Jets, Paul Maurice, dijo el viernes que ''tiene sangre en la cámara del ojo y que no sabían el tiempo que podría estar fuera del hielo''.

El sábado Maurice volvió hablar sobre Ehlers diciendo que ''tenemos buenas noticias, el ojo ya no sangra'' y añadió que ''él está visitando a un especialista y esperamos que pueda volver a jugar pronto''.



Nikolaj Ehlers ha anotado 13 goles y dado 18 asistencias en los 63 partidos que ha jugado con los Winnipeg Jets esta temporada, la cual es su primera en la NHL. El danés de 20 años fue elegido el noveno del Draft de 2014 por los Winnipeg Jets y tras la marcha de Andrew Ladd y la lesión de Bryan Little había ganado más protagonismo en el equipo.



Video: jugada en la que Nikolaj Ehlers recibe el golpe en el ojo con el disco.