The NHL Highlight Zone: Boston atrapa a los Bolts

Bienvenidos a The Highlight Zone, la sección de NHL VAVEL donde se ofrecen los mejores momentos de cada jornada acompañados de un brevísimo análisis de cada encuentro.

Enésima victoria a domicilio de los San Jose Sharks frente a los Edmonton Oilers que además fueron incapaces de batir la meta defendida por el portero James Reimer y que anoche conseguía su primera imbatibilidad de la temporada. Reimer, que anteriormente jugó con los Toronto Maple Leafs logró realizar 31 paradas. Logan Couture en dos ocasiones y Joe Pavelski fueron los autores de los tantos para San Jose, que con la de anoche suma ya 34 victorias como visitante en una impresionante estadística. Los Oilers crearon algunas buenas oportunidades, pero en un reflejo de lo que es el juego del equipo, fueron incapaces de marcar.

Continua la buena dinámica para los Nashville Predators que con la victoria conseguida anoche frente a los Winnipeg Jets extienden su racha consiguiendo puntos hasta los trece partidos, lo que supone además la mejor marca registrada por la franquicia en su historia. En un encuentro en el que Craig Smith marcó dos veces y Ryan Johansen y Colton Sissons también consiguieron marcar, Nashville pone tierra de por medio con Colorado Avalanche y Minnesota Wild a los que aventaja en ocho puntos en la primera posición de wildcard de la conferencia Oeste. Drew Stafford y el defensa Jacob Trouba hicieron los goles para los Jets que cierran una serie de cinco partidos en casa con tan sólo una victoria.

Tras una brillante racha de partidos a domicilio, los New York Islanders no dieron muestras de aflojar en su primer partido en el Barclays Center de Brooklyn en casi tres semanas y se llevaron la victoria frente a los Pittsburgh Penguins. Los isleños que venían de ganar seis partidos de siete en su viaje, incluyendo una magnífica victoria sobre su más inmediato rival y vecino, los New York Rangers, lograron goles por parte de John Tavares en el primer periodo y de Anders Lee en el tercero que resultaría definitivo. Los Penguins, cuyo tanto fue anotado por Kris Letang, se quedan a cinco puntos de la tercera plaza que ostentan los Islanders con la derrota.

Que las habilidades de Alex Galchenyuk no estaban siendo bien aprovechadas jugando en las alas no se le escapaba a nadie salvo al entrenador de los Montreal Canadiens, Michel Therrien. Anoche, en otra actuación soberbia del joven delantero que logro dos tantos incluido el de la victoria, Therrien acabo de rendirse a la evidencia. Max Pacioretty y Phillip Danault, que hacia su primer tanto con el jersey de Montreal, anotaron los otros dos tantos para los canadienses frente a los Dallas Stars. No comenzaron mal los tejanos que inauguraban el marcador con un tanto de Cody Eakin al poco de comenzar el partido. En el segundo periodo los Stars lograrian igualar el tanteador con los goles de Jason Spezza y Ales Hemsky.

Tremendo duelo el vivido anoche en el Amalie Arena en Florida entre los Boston Bruins y los Tampa Bay Lightning en el que tras 60 minutos sin goles, los Bruins acabaron llevándose la victoria en el tiempo extra con un gol de Brad Marchand. Los porteros de ambas escuadras estuvieron portentosos y mantuvieron sus porterías a cero en un vibrante encuentro de hockey con todos los ingredientes. Jonas Gustavsson realizó 42 paradas para Boston por las 32 paradas de Ben Bishop para Tampa. Con la victoria, los Bruins igualan en puntos a Tampa, pese a lo cual los de Florida aún lideran la división Atlántica ya que los Bruins han disputado un partido más.

Los últimos instantes del partido de anoche entre los Carolina Hurricanes y los Ottawa Senators fueron una repetición casi exacta de otro de los encuentros de ambas franquicias esta temporada. Al igual que en el encuentro del 8 de noviembre, Jeff Skinner lograba el empate con su segundo gol de la noche y forzaba la prórroga a menos de medio segundo para el bocinazo final. Skinner había anotado su primer tanto en el segundo periodo en el que también marcó Jay McClement. El novato Jaccob Slavin decantaba la balanza hacia el lado de los Hurricanes en la cuarta ronda de los penalties tras un prórroga sin movimiento en el electrónico. Zack Smith, Mark Stone y Ryan Dzingel marcaron para los Senators que han perdido cinco de sus últimos siete encuentros.

La ausencia del capitán de los New York Rangers, Henrik Lundqvist, bajo los tubos no se notó en nada anoche en la victoria que su equipo logró frente a los Buffalo Sabres. El suplente de Lundqvist, Antti Raanta logró 34 paradas, deteniendo los últimos 24 disparos de los Sabres sobre su portería para mantener la ventaja para su equipo que a punto estuvo de desperdiciar su ventaja de tres goles en un mal partido. Derick Brassard, J.T. Miller, Jesper Fast y Mats Zuccarello anotaron los goles de los Rangers que no han perdido frente a los Sabres desde el año 2013. Sam Reinhart y Johan Larsson firmaron los goles para Buffalo en menos de diez minutos durante el segundo periodo, pero no fue suficiente para lograr revertir los errores defensivos y los fallos en portería.

Pobre actuación de los Detroit Red Wings frente a los Columbus Blue Jackets que superaron ampliamente a los Wings hasta el tercer periodo en el que los de Detroit a punto estuvieron de lograr la igualada acuciados por la necesidad de puntos para consolidar su posición de playoff en la conferencia Este. Cam Atkinson en dos ocasiones, David Clarkson, David Savard y Boone Jenner fueron los autores de los goles para los Blue Jackets que pese a las últimas victorias están casi descartados para la pelea final por los puestos de privilegio. Tras el gol en el segundo periodo de Justin Abdelkader, los Red Wings anotaron dos tantos casi seguidos en el tercero obra de Tomas Tatar y Andreas Athanasiou cuando se esforzaban por lograr el empate pero la remontada se quedo en un mero intento y Detroit se enfrenta a los próximos encuentros necesitado de puntos.