The Highlight Zone: polémico triunfo para Dallas

No fallaron los Washington Capitals en su segundo partido de la serie como locales y viajarán a Philadelphia habiendo hecho los deberes en el Verizon Center y con una ventaja de dos partidos en la eliminatoria. No hicieron un mal partido los Philadelphia Flyers anoche y quizás merecieron mejor suerte en algunas fases del encuentro, pero Braden Holtby desbarató las mejores ocasiones del equipo visitante, mostrándose tan seguro como lo ha hecho a lo largo de la liga regular. Dominó Philadelphia en el primer periodo, con un hockey intenso y de vieja escuela, y llegando a desaprovechar incluso un cinco para tres, pero sería el marcador de los capitolinos el que primero se movería cuando John Carlson anotaba su segundo gol de la serie aprovechando una superioridad numérica con un disparo lejano.

Acababa así el primer periodo, con unos Flyers que buscaban y merecían más y un equipo local que llevaba peligro en cada acercamiento a la portería de Steve Mason. Precisamente, tras una de las mejores intervenciones de Mason en el partido, llegaría el gol de Jason Chimera en un fallo garrafal del portero Flyer, que veía como un despeje lejano se colaba bajo sus guardas de forma inexplicable para subir el segundo de Washington al marcador. La recompensa al trabajo de los visitantes llegó en forma de gol antes de que se cumpliese la mitad del periodo, cuando Jakub Voracek lograba por fin superar a Holtby en una buena acción de ataque. El acercamiento de Philadelphia se quedaría en nada minutos después cuando el capitán Alex Ovechkin ponía el tercero en la cuenta de los Capitals con una clásica jugada del manual del equipo capitolino y así se cerraba el segundo periodo. Durante el acto final, el equipo visitante buscó reducir las distancias sin éxito y serían los Capitals los que volverían a marcar por medio de Nicklas Backstrom esta vez, poniendo así la puntilla a Philadelphia y al partido. La serie se reanudará en Philadelphia este próximo lunes.

Con un buen partido a nivel defensivo en líneas generales y un poco de suerte a favor, los Dallas Stars se hicieron anoche con el segundo partido de la serie frente a los Minnesota Wild en el American Airlines Center de Dallas. Tras un primer periodo sin goles pero en el que ambas escuadras gozaron de buenas oportunidades para abrir el marcador, quizás mejores y más numerosas por parte de los Wild, se desataría el escándalo en el segundo periodo. El partido transcurría por los mismos cauces cuando en una jugada poco habitual y de una forma un tanto fortuita y poco clara, el disco acababa en la red de la portería defendida por Devan Dubnyk y los árbitros, tras anular el gol en un principio, revisaban la jugada y daban validez a la acción. La jugada protagonizada por Antoine Roussel, y en la que el disco "saltó" desde detrás de la portería tras impactar en el patín del jugador para acabar en la red tras impactar en la espalda del portero Wild, fue muy protestada por el equipo visitante, ya que ningún stick dirigió el disco hacia la portería, que además se salió de sus anclajes justo antes de que el disco entrase, como demostraron las diferentes repeticiones.

La indignación por la jugada, frustró un poco el juego de Minnesota y marcó el resto del devenir del partido, que aún se pondría más cuesta arriba para los Wild cuando el capitán de los tejanos, Jamie Benn, aprovechaba un mano a mano con Dubnyk para subir el segundo tanto al marcador de Dallas en el tercer periodo. Dos minutos más tarde, llegaría el primer tanto de la serie para Minnesota firmado por Marco Scandella tras un potente disparo desde la zona media durante una superioridad numérica para los Wild y que daba esperanzas y aires renovados al equipo visitante. Los minutos finales fueron de acoso y derribo por parte de los Wild a la portería defendida por Kari Lehtonen, que con gran sobriedad aguantó la acometida para mantener la mínima ventaja para los Stars, lo que les permite viajar con comodidad a St. Paul para continuar la serie el próximo lunes.

Los Pittsburgh Penguins pagaron caros sus errores defensivos y la concesión de cuatro goles consecutivos a los New York Rangers, que empatan así la serie antes de trasladarse al Madison Square Garden para disputar sus dos partidos como locales. Henrik Lundqvist, que volvía a la portería de New York tras abandonar el anterior partido debido a un golpe fortuito en el ojo con el stick de su compañero Marc Staal, realizó una gran actuación con 29 paradas y manteniendo a su equipo por delante en el marcador. El primer periodo serviría a ambas formaciones para tantear las defensas y el estado de ánimo de ambos cancerberos que no concedieron ningún gol pese a que los dos equipos gozaron de buenas oportunidades para ello. No comenzó mal el segundo período para los locales, cuando tras una gran acción defensiva de Patric Hornqvist, Pittsburgh accionaba sus engranajes ofensivos para que Phil Kessel lograse su primer tanto de la noche tras una preciosa combinación con Trevor Daley y Nick Bonino. El gol, de los que hacen afición, ponía momentáneamente a los Penguins por delante pero en la segunda mitad del periodo, dos goles de Keith Yandle y Derick Brassard en menos de veinte segundos daban por completo la vuelta a la tortilla y una nueva cara al partido. Los Penguins aún no habían asimilado que estaban por debajo en el marcador cuando apenas unos minutos después, el menudo Mats Zuccarello aprovechaba una excelente asistencia de J.T. Miller para poner el tercero en el marcador neoyorquino.

No acabaría ahí la cosa, ya que nada más comenzar el tercer tiempo y lejos de reaccionar, los locales encajarían otro gol, obra de Chris Kreider esta vez, en un fallo en la transición desde la defensa al ataque y que le dejaba el disco a merced al delantero Ranger para batir a Jeff Zatkoff. Los cuatro tantos encajados hicieron muchísimo daño en las filas de Pittsburgh, que pese a recortar distancias en el marcador con el segundo tanto de la noche para Kessel en powerplay y de nuevo con una espectacular combinación, veían como el triunfo caía para el lado de los neoyorquinos que igualan así la serie. Las hostilidades se retomarán el próximo martes en el Madison Square Garden de New York.

Gran partido de nuevo de los San Jose Sharks que se llevaron de nuevo la victoria del Staples Center frente a Los Angeles Kings y lo tienen todo a favor para lograr la definitiva ventaja que les haga superar la eliminatoria. Pese a los dos triunfos a domicilio, en San Jose no se fían y mucho menos después de lo que sucedió hace dos años en idéntico enfrentamiento, cuando los Kings ganaron cuatro partidos consecutivos para remontar una desventaja de tres también en primera ronda. Comenzó de forma inmejorable el encuentro para los Sharks, que veían como Joe Pavelski les ponía por delante en el marcador con un gran disparo tras una buena asistencia de Brent Burns quien hacía así su tercer gol de la serie. Sólo las buenas intervenciones del portero angelino, Jonathan Quick, evitaron que San Jose ampliase su ventaja en un primer periodo que dominó de cabo a rabo y sin dar muchas opciones a los anfitriones.

Quisieron reaccionar pronto al inicio del segundo los Kings pero Martin Jones se mostraba sólido en portería y serían de nuevo los visitantes los que registraban otro gol en su marcador, obra de Logan Couture, que aprovechaba un rechace cuando Los Angeles jugaba con dos hombres menos a causa de las penalizaciones. Los esfuerzos de los locales por abrir el marcador fueron baldíos y en las contadas ocasiones en que gozaron de claras oportunidades para marcar, aparecía Jones o la contundente defensa de los Sharks. En los últimos veinte minutos, los angelinos lograrían recortar la ventaja de los Sharks cuando el veterano Vincent Lecavalier se encontraba con un disco suelto después de una tremenda aglomeración de jugadores de uno y otro equipo en frente de los tubos defendidos por Jones, que no pudo evitar el tanto. No habría más cambios en el marcador y la serie se translada ahora a San José, donde Los Angeles debe de buscar al menos un triunfo para no quedarse fuera.

