Roman Reigns, el "Superman" de la WWE

Leati Joseph < > Anoa’i más conocido como Roman Reigns, es un luchador profesional que actualmente trabaja para la WWE, aunque anteriormente Reigns se había dedica al fútbol americano.

Anoa’i firmo su primer contrato con la WWE en julio de 2010, y fue asignado a la Florida Championship Wrestiling (FCW). Su primera aparición fue el 9 de setiembre con el nombre de Leakee, aunque sus principios no fueron muy laureados, ya que cosecho un par de derrotas seguidas, hasta que el 21 de setiembre derrotó a Fahd Rackman, continuó luchando en la FCW durante todo ese año luchando principalmente en combates por equipos y en pareja. El 16 de enero de 2011 Leakee compite en la Batalla Royal, aunque fue eliminado.

Pero su carrera ya empezaba a prometer, en el año 2012 en FCW cubrió a Leo Kruger durante una pelea por equipos, el 5 de febrero en un Triple Threat Match vence a Dean Ambrose y Seth Rollins, gracias a esa victoria paso a ser el primer retador por el titulo, aunque no lo consiguió ya que perdió contra Kruger, el 31 de octubre aparece en NXT con el nombre de Roman Reigns, derrotando a CJ Parker.

Roman Reings hace su aparición en la WWE el 12 de noviembre de 2012 en Survivor Series junto a sus dos grandes amigos Dean Ambrose y Seth Rollins, atacando a Ryback y permitiendo retener el campeonato de la WWE a CM Punk. En el programa de Raw del día siguiente volvieron a atacar a Ryback. El 26 de noviembre los tres grandes amigos pasan a formar el temido equipo The Shield, donde vlvieron a ayudar a CM Punk que estaba luchando contra Kane y Daniel Bryan que salió a ayudarle.

A raíz de estos ataques a Ryback, Kane y Bryan, la WWE en el evento TLC les enfrentó, donde el equipo The Shield salió victorioso. Pero siguieron atacando a otros luchadores, y en Royal Rumble atacarón a The Rock para volver a defender a CM Punk. En el programa de Raw del 28 de enero, se revelo que Paul Heyman, les había estado pagando para trabajar a favor de CM Punk.

Después de diferentes feudos con luchadores de la talla de Cena, Sheamus, Jericho, se enfrentaron en Wrestlemania contra un equipo formado por Orton, Big Show y Sheamus, donde The Shield salió victorioso. Su primera derrota como equipo llegó en el programa de Raw del 13 de mayo en Elimination Chambers contra Cena, Kane y Bryan.

El 19 de mayo de 2013 en Extreme Rules, Reigns y Rollins vencieron a Team Hell No y pasarón a coronarse como los nuevos Campeones de Parejas, su primera aparición televisada fue en Raw derrotando nuevamente a Team Hell No. En el evento Payback retuvieron el titulo ante Orton y Bryan y en Money in the Bank contra los Usos, finalmente en Night of Champions ante The Prime Time Player.

Pero no todo era alegría en The Shield, después de unos malos resultados la tensión en el equipo se iba agrandando, sobre todo cuando Reigns aplico un Spear accidental a Ambrose.

En el evento de Royal Rumble de 2014, Reigns entro el número 15, esa edición batió el record de eliminaciones de Kane, ya que elimino él solo a 12 luchadores incluido a sus dos compañeros de The Shield, aunque Batista lo elimino.

El mes de marzo el equipo The Shield empezó unos feudos con Kane, estos feudos duraran diferentes semanas, hasta que Kane reveló que Triple H había sido el encargado de coordinar los ataques contra el equipo de Reigns. Esto hizo que el equipo The Shield se tomarán la revancha por su parte y atacaron a la Autoridad y protegieron al nuevo ganado de la WWE, Daniel Bryan. Pero Triple H viendo que The Shield estaba más fuerte que nunca, inició su plan B y hizo que Rollins traicionara a The Shield, atacando a Reings y Ambrose por la espalda.

Con The Shield separados, Reigns empieza a luchar individualmente, sin la ayuda de sus “dos hermanos”, sus primeros feudos son contra Daniel Bryan, donde acaba ganándole en Fastlane y Reigns opta al titulo que tiene Brock Lesnar en el evento de Wrestlemania. Despues de un combate épico, que duro 15 minutos y donde Reigns tenia el combate controlado ante la bestia, su ex amigo Rollins que por aquel entonces era Money in the Bank, decidió canjear su contrato y acabo ganando el titulo de la WWE. A partir de este momento empiezan unos feudos entre Reigns y la autoridad, que la formaban Rollins, Kane y Big Show.

Con la lesión de Rollins el titulo de la WWE quedó vacante, Triple H le ofreció un pacto a Reigns, el titulo a cambio de formar parte de la autoridad, Roman Reigns se negó y Triple H no tuvo más remedio que montar un torneo para conocer al nuevo campeón de la WWE. En este tornero Reigns llegó a la final y se tuvo que enfrentar a su amigos Dean Ambrose al que acabo venciendo, aunque como le sucediera en Wrestlemania, Sheamus entro para canjear su contrato de Money in the Bank y arrebatarle de nuevo el titulo.

Vince McMahon, el jefe de la WWE viendo que Reigns cada vez tenia más cerca el titulo, decidió poner en juego el titulo de Sheamus en Royal Rumble Match, Reigns fue eliminado por Triple H que acabo consiguiendo el titulo de la WWE. Pero en Wrestlemania 32, Roman Reigns venció a Triple H para poder conseguir el titulo de Campeón Mundial Peso Pesado de la WWE.

Desde entonces Reigns ha tenido feudos muy interesantes contra AJ Styles en el que siempre ha ganado Roman, pero hace un par de semanas Seth Rollins su archienemigo volvió a la WWE, después de la lesión de rodilla. Vince McMahon ya ha pactado ese combate de revancha entre Rollins y Reigns por el titulo y será en el evento The Money in the Bank.

Palmares:

-Campeón Mundial de Pesos Pesados WWE (actualmente)

-3 Campeonatos Mundiales

-3 veces Campeón Mundial de Peso Pesado de la WWE

-Campeón por parejas en la WWE y FCW

-Ganador de Royal Rumble 2015

-Main Event de Wrestlemania en las ediciones 31 y 32

Movimientos finales:

-Spear

-Checkmate

-Superman Punch

-Moment of Silence