Wyatt - The New Day: el principio de un feudo

Bray Wyatt con su familia Eric Rowan y Braun Strowman volvieron a aparecer en el programa de Raw del 20 de junio de 2016. En su aparición mientras el jefe de la familia hablaba por el micrófono hacia sus fans, aparecieron por la rampa de entrada al ring los campeones por equipos The New Day.

Los campeones The New Day entraron bailando y mofándose de la familia más tétrica de la WWE, esto no le gusto nada al jefe de la familia Wyatt que sin moverse del ring amenazo a los The New Day, Bray les digo que esperan que sepan lo que han hecho, que han interrumpido a Bray Wyatt el día de su regreso. Seguidamente se apagaron las luces y todos desaparecieron.

Este ataque de los campeones por equipo los The New Day será respondido seguramente por la familia Wyatt pero habrá que estar atentos a cuales son los planes que tiene la compañía para esta rivalidad, si empezar un feudo, un combate sin más o que los Wyatt se enfrente a los The New Day por el título en el próximo evento Battleground.

A continuación repasamos las opciones que puede tener la empresa para estos dos equipos. Un combate sin más seria una de las opciones, quizás la que tiene menos fuerza, esta claro que los Wyatt querrán revancha por la ofensa que les hizo The New Day, pero conociendo a la familia Wyatt esto no se va a quedar en un único combate sin más.

Un feudo entre los dos equipos que dure diferentes programas, para que los Wyatt vuelvan a entrar en escena, esta es una opción a tener en cuenta aunque se acabará decidiendo en el combate por el título por parejas en el evento Battleground.

En los diferentes eventos y programas de la WWE hemos podido ver que The New Day no tiene unos rivales que puedan eclipsarles o hasta quitarles el título, en los últimos eventos The Vaudevillians y Enzo Amore & Big Cass lo han intentado pero no lo han logrado aunque los dos equipos están llamados a ser el futuro.

Por lo tanto la irrupción de la familia Wyatt en este cinturón puede hacer que The New Day tengan un rival real por el título, aparte que los Wyatt tengan la posibilidad de ganar el cinturón por equipos puede ser un reconocimiento a la trayectoria que lleva esta familia.