Entrevista. Fernando Neira: "En fútbol o en baloncesto les dan más facilidades para estudiar"

Fernando Neira Corredoira (La Coruña, España, 7/10/1993). Club de Regatas Salgado Perillo (Liga A-segunda división). Compagina el remo con la carrera de Administración y dirección de empresas en la Universidad de la Coruña.

PREGUNTA. ¿Cómo está, personal y profesionalmente?

RESPUESTA. Me encuentro en un momento bueno de mi vida. Estoy estudiando y practicando el deporte que me gusta y espero seguir así.

P. ¿Cuál es su puesto en la trainera y en qué consiste?

R. Soy el proel y me encargo, en el momento de hacer las viradas, de facilitar que la trainera pivote sobre sí misma y poder salir cuanto antes hacia la otra boya.

P. ¿A qué edad decidió que querías practicar remo?

R. Este año hace cuatro años. Antes no sabía lo que era practicar remo así que por cercanía supongo y porque me gustan los deportes acuáticos.

P. ¿Por qué remo y no otro deporte?

R. Me parece un deporte que practicarlo en sí es una superación personal. Me gusta que sea exigente y, a diferencia de otros deportes más cotidianos, me gusta porque sobresalen los requerimientos físicos que conlleva este deporte.

P. Siendo estudiante de ADE, ¿Cómo compaginas ir a entrenar todos los días y las regatas con tus estudios?

R. Mal. Este año especialmente, porque he tenido asignaturas de varios cursos a la vez, las de el actual y las pendientes. Y, por lo tanto, tenía clase tanto por la mañana como por la tarde, así que el tiempo que me queda libre entre que salgo de clase y voy a entrenar es muy corto y no me da tiempo a estudiar todo lo que tendría que estudiar.

Además, también trabajo en el Deportivo de la Coruña como azafato siempre que juega en casa, y eso es cada dos semanas.

P. Por lo que me dices, ¿cree que les dan más facilidades en las universidades a otra clase de deportistas que a los remeros?

R. Sí. Creo que en ese sentido, los deportes más generalizados en España como son el Fútbol o el Baloncesto, tienen muchas más facilidades para estudiar una carrera y pienso que el Remo, al no conocerlo la mayoría de la gente, no saben los requerimientos físicos y que se necesitan muchas horas y dedicación para prepararse bien, por ello creo que está infravalorado. En caso de convalidar asignaturas en la universidad, no tiene tantas facilidades como otros deportes, con los cuales incluso se pueden obtener créditos.

P. ¿Cómo ves la figura del deportista universitario aquí en España, comparado con EEUU?

R. En Estados Unidos, no sé si por cultura o por fe en el deporte, pero tienen muchas más facilidades los deportistas universitarios allí que en España. Las universidades dan becas a los deportistas para estudiar en las univeridades y les facilitan lo máximo posible compaginar el estudio y el deporte. Aquí es al revés, eres tú quien tiene que pedir ayuda a la universidad para que las clases no coincidan con los entrenamientos y puedas escoger otro horario.

P. Actualmente compites en la Liga A, equivalente a segunda división, ¿te ves en un futuro dedicándote al remo profesionalmente?

R. Yo personalmente no, porque hay que tener en cuenta la visión de futuro. Y sinceramente, para dedicarse al remo profesionalmente, hay que dedicarle muchas mas horas de las que le dedico yo actualmente. Teniendo una visión de trabajo estable y familia no creo que pudiera ser compatible.

P. ¿Tiene algún modelo a seguir en el mundo del deporte?

R. David Cal. El piragüismo, como el remo, me parece un deporte muy exigente y creo que David es una persona que ha llegado hasta donde ha llegado a base de trabajar mucho.

P. ¿Y un referente en el remo?

R. Yo realmente no estoy muy metido en el remo profesional, como es la Liga ACT (Asociación de Clubes de Traineras) pero, por lo que conozco, un referente podría ser Beni, que es el marca de Cabo de Cruz y ha sido entrenador aquí en el club.

Es un referente para mi porque me parece una máquina en el remo y a la vez tiene familia y, como decía antes, estar muy metido en el remo y poder compaginar las dos cosas, me parece admirable.

P. ¿Algún objetivo para esta temporada?

R. El objetivo del club es la permanencia en la liga A y, por lo tanto, necesitamos batir al equipo de Vilaxoán, que es nuestro principal adversario este año.

P. ¿Qué valores se transmiten usted y su equipo en los entrenamientos de cara a las regatas?

R. Dedicación, constancia y ganas de seguir. Una vez acabada la regata, si ha salido bien, transmites que ha habido trabajo durante la semana y durante todo el año.

P. El remo no es un deporte tan mediatizado en España como puede ser el fútbol, el baloncesto, el tenis, ¿cómo cree que se podría conseguir poner a este deporte en el lugar que merece?

R. Hace falta que marcas como Estrella Galicia te patrocinen. Eso llama la atención a los medios y supongo que, a la larga, le da prestigio al equipo o al remo en general.

P. ¿De dónde saca los fondos su equipo para financiar los desplazamientos a las regatas?

R. El Club Regatas Perillo tiene un patrocinador principal que es Salgado Congelados y después tiene varios más pequeños como son: Paradavella y algunos negocios locales de aquí de Perillo.

P. ¿Cómo se ve en unos años?

R. Pienso seguir en el equipo, porque yo remo porque me gusta. Hay gente que rema para ganar y se va a equipos que están en buena posición. Por ahora y a largo plazo, creo que me voy a quedar en el Club de Regatas.

P. ¿Es aficionado a otros deportes?

R. Me gusta el fútbol, soy del Deportivo de la Coruña, el baloncesto y la fórmula 1.

P. ¿Cuáles son sus hobbies además del remo?

R. Echar pachangas al fútbol con los amigos, también jugar con ellos a videojuegos de vez en cuando y obviamente pasar tiempo con mi novia.

P. ¿Un sueño?

R. Formar una familia, tener un trabajo estable y conservar a mis amigos de siempre.

Una tarde con Fernando Neira. Making of de la entrevista.