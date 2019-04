Fatima Gálvez: "He llorado todo lo llorable y he sentido mucha rabia"

Campeona mundial del año 2015 y campeona de Europa del año 2011, además de llevarse la medalla de oro en los Juegos Europeos de Bakú 2015, Fatima Gálvez se preparó a conciencia para tomar partida en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y es que tras ser quinta en Londres 2012, la española partía como una de las grandes favoritas a hacerse con una medalla, pero en la gran final, no pudo seguir el ritmo de Catherine Skinner y Natalie Rooney, quienes se jugaron entre ellas las medallas de oro y plata, quedando en la batalla por la preséa restante, la de bronce, Fatima frente a la americana Corey Cogdell, llegando con empate a doce platos rotos, fallando ambas tres, teniendo que decidir la tercera posición en un desempate donde Gálvez fallaba a las primeras de cambio y perdía el bronce, un duro golpe tras haberse esforzado durante los últimos años.

"A este campo de tiro habría que hacerle una reforma completa, pero las dificultades han sido las mismas para todas y ha sido una cuestión de suerte"

A un paso de la gloria se quedó Gálvez, y es que por tan solo un plato perdió la medalla de bronce por la que tanto había luchado durante el ciclo olímpico. "He llorado todo lo llorable y he sentido mucha rabia, quería tirar la escopeta detrás del plato cuando he fallado en el desempate por pura impotencia, en la silla pensaba en lo cerca que lo he tenido, un sólo plato y lo fácil que era. No estoy contenta con el resultado, no admito un cuarto puesto después de dos años de sacrificio y pelea por estar aquí", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Fatima Gálvez no pudo tener un claro control de la prueba por el alto sonido que había en las gradas, encontrándose además con problemas en los platos. "Con el ruido de la gente y la música no se sentían bien los fallos de los rivales y a mí me gusta mucho saber cómo voy y van los demás, en este campo no se escucha apenas la bocina de los fallos y pensaba que la americana llevaba un acierto más, no hay variedad cromática, el césped es medio amarilllo y no resaltan bien los platos. A este campo de tiro habría que hacerle una reforma completa, pero las dificultades han sido las mismas para todas y ha sido una cuestión de suerte. Antes que Tokyo hay mundiales, europeos, Juegos del Mediterráneo o Juegos Europeos", concluyó.