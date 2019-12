Tom Brady regresa ganando

Y finalmente el día llegó. Después de cumplir los cuatro partidos de suspensión impuestos por el Comisionado Roger Goodell por el Deflategate, Tom Brady hizo su debut en temporada regular durante la semana cinco y jugando como visitante ante los Cleveland Browns. Y como muchos vaticinaron, lo hizo jugando como sólo él sabe hacerlo y arrasando a unos Browns que todavía no han encontrado su mejor juego.

Comenzó el partido con una corta posesión de los locales, en la que el quarterback novato Cody Kessler fue incapaz de mover las cadenas. Dos pases cortos al running back Isaiah Crowell y un pase incompleto a Andrew Hawkins que dio paso al ataque de Nueva Inglaterra.

Y el verdadero regreso de Brady al campo de juego se inició con un pase completo para diez yardas al receptor Julian Edelman. Y todos supimos que el ataque de los Patriots volvía a la normalidad, algo que confirmo el el siguiente pase completo una recepción para diecinueve yardas a Rob Gronkowski. Tras un incompleto a James White, Brady volvió a su colchón de seguridad, Gronkowski y a la carrera de otro viejo conocido, LeGarrette Blount siendo este último el que anotara el primer touchdown del partido, con una carrera para una yarda y un punto extra de Stephen Gostkowski.

Con la vuelta de los locales al campo quedó claro cual es el punto débil de de New England, y es su defensa. Kessler no tuvo que esforzase demasiado en hacer que su juego de pase funcionara. Empezando con un pase a Hawkins para dieciséis yardas y continuaría con una serie de pases cortos a Crowell, ya que no fue capaz de completar el intento en profundo a Terrelle Pryor. Aun así la defensa de Boston dio muestras una vez más de su permeabilidad, dejando la sensación de no ser capaz de parar una ofensiva sin demasiadas complicaciones. Algo que se reafirmó cuando los Browns consiguieron anotar su único tanto de la primera mitad a un pase de Kessler a Hawkins para once yardas. Britton Colquitt con el extra point conseguiría subir los siete puntos al marcador.

En su siguiente serie, el ataque de Patriots fue a lo seguro y se centro en pases cortos de Brady a Edelman y carreras a Blount, aunque la anotación seria para una carrera de Martellus Bennett para siete yardas, y con punto extra de Gostkowski.

Los locales volvieron al campo para una corta posesión. Kessler intentaba un pase desde su yarda diez cuando Dont'a Hightower trató forzar un fumble sobre él, la bola terminó suelta rebotando en la end zone provocando un safety que dio seis puntos más a los de Boston. La jugada además causó una lesión en las costillas de Kessler que le apartó del campo por el resto del partido.

Con Patriots de nuevo en el campo, su ataque volvió a centrarse en pases cortos, aunque en esta ocasión Brady optó por probar su compatibilidad con su nueva arma en ataque, el receptor Chris Hogan, apoyándose en la carrera de Blount. Pero de nuevo sería una carrera de Bennett la que daría el único tanto anotado durante el segundo cuarto.

Con Kessler fuera, el receptor Terrelle Pryor tomaría el control del ataque, de manera provisional, durante un par de pases, para ser reemplazado por el quarterback suplente Charlie Whitehurst durante el resto del partido. Pero Whitehurst no ayudó demasiado al ataque local, mostrando un juego bastante irregular.

A punto de terminar el cuarto, los Patriots perdieron una buena oportunidad de aumentar su ventaja cuando, casi a punto de terminar el cuarto, Brady no logró conectar con Edelman cerca de la zona de anotación, al lanzar un pase demasiado largo, y demostrando que aún no está al cien por cien. Y que el kicker Stephen Gostkowski no consiguió arreglar, al fallar el intento de gol de campo.

Pasado el descanso, las cosas siguieron mas o menos igual. New England finalmente aumentó su ventaja en el primer drive de la segunda mitad y de nuevo gracias a Bennett, aunque en este caso fue con un pase largo para 37 yardas.

El cambio de quarterback en los Browns benefició a la defensa visitante, y Patrick Chung logró interceptar a Whitehurst, aunque la ofensiva de Boston no pudo sacar nada de la ventaja ya que Brady seria cazado por la defensa local en la siguiente serie. Tras lo cual, y pese a que el ataque de Cleveland continuaba sin funcionar, la defensa local pudo poner más presión sobre los Patriots y Brady, impidiendo que aumentaran aún más la ventaja.

Ya en el cuarto final Cleveland consiguió subir seis puntos más a su casillero gracias a un pase profundo de Whitehurst al rookie Connor Hamlett para diecisiete yardas, pero fallaría en su intento de conversión para dos puntos.

La respuesta de New England fue un drive largo del que solo lograrían un gol de campo, después de que los intentos de anotación corriendo fueran anulados por los locales, tras lo cual, después de otro tres y fuera de Cleveland, Patrios empleó sus dos últimos drives en quemar reloj y mantener la ventaja sobre Browns.

Por octava vez en su carrera Brady superaba las 400 yardas de pase en un partido

Si algo se puede decir, y sin demasiada probabilidad de equivocarse, es que Brady ha regresado con ganas de demostrar a todos sus detractores, porque sigue siendo uno de los mejores quarterbacks de la historia. De hecho este partido supuso un nuevo record en su carrera. Por octava vez en su carrera superaba las 400 yardas de pase en un partido y suponía la septuagésima segunda vez que superaba las 300, ocupado ahora la tercera posición en ese ranking. Drew Brees ocupa la primera posición con 98 juegos y Peyton Manning la segunda con 93. Y desde luego, tras lo visto el domingo, es qué unos Patriots con Brady en el campo y con Belichick en la banda son difícilmente superables.