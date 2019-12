Carlsen - Karjakin: todo sigue igual

Carlsen con blancas y un punto menos. Dos rondas más en el horizante, y una nueva derrota, supondría servir en bandeja de plata el mundial a Karjakin que, previsiblemente, buscará que pasen las rondas, lógicamente, sin perder, aunque ello pueda suponer no ganar.

Las tablas de la ronda nueve, así como la última partida con estos mismo colores que supuso la única victoria del match, obra de Karjakin en la ronda ocho, estaban muy presentes en la cabeza de ambos jugadores. Y si, lo han vuelto a hacer. La partida ha comenzado por 1.e4, y ya es la séptima vez. Ha continuado con e5, a lo que ha seguido 2.Cf3 Cc6 3.Ab5, por sexta vez de las siete que han empezado con 1.e4. Y de las diez rondas que llevamos disputadas. La variación de nuevo ha sido una nota predominante, esta vez por parte de un Karjakin que en vez del clásico y esperado a6, optó por Cf6, con intenciones claras de jugar una igualada Berlinesa (diagrama 1).

Eludiendo esa opción, Carlsen continúa con 4.d3 y Sergey le responde Ac5, siguiendo la partida con 5.c3 0-0 6.Ag5 h6 7.Ah4 Ae7 8.0-0 d6 9.Cbd2 Ch5 (diagrama 2). Aquí Carlsen opta por cambiar el alfil de casillas negras y recolocar su caballo de d2 a e3 (vía c4). El negro, mientras, juega Cf4 y Df6, con un juego que no implica mucho riesgo, y con la mente seguramente puesta en que las tablas es un resultado válido para el jugador ruso, que mantendría la ventaja de un punto a falta de dos rondas.

Es aquí cuando Carlsen, después de gastar más de 20 minutos, jugó g3. Sergey respondió con Ch3+ y a Rh1, jugó Ce7 (diagrama 3). 15.Ac4 fue la respuesta de Magnus, jugada tras la que Karjakin jugó c6. El control del centro siempre es un punto importante en la partida, y que el negro pueda o no jugar d5 con comodidad es algo a tener muy en cuenta. Tras diversas jugadas, con cambio de alfiles de casillas blancas incluído, se llega a un punto importante de la partida: la jugada 20 de negras (diagrama 4). Hay que tener en cuenta que el ruso tenía aproximadamente 25 minutos restantes para realizar 20 jugadas hasta llegar al control de tiempo. Es posible que esta situación (que le obliga a jugar rápido), y la idea de jugar d5 para controlar el centro, le impidiese ver una línea de tablas, escenario a priori favorable para Sergey: 20. ... Cxf2+ 21.Rg2 Ch4+ 22.Rg1 (si 22.gxh4 seguiría Dg6+ y Cg4, donde el negro con Cxg4 dejaría al blanco con peón de menos sin una posición que lo compense) Ch3+ 23.Rh1 Cf2+ y repetición de jugadas.

Pronto las redes se llenaron de mensajes de sorpresa. Destacando, por ejemplo, a Paco Vallejo, ranking uno español y 33 del mundo: "Me temo que necesitas ver Cf2! y Ch4!! para se Campeón del Mundo".

I am afraid you need to see Nf2! and Nh4!! draw, to be World Champ :) #CarlsenKarjakin