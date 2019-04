La IAAF suspende cautelarmente a Mechaal

El atleta español, subcampeón de Europa de 5.000 metros, ha sido suspendido cautelarmente por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) hasta que la Agencia Española Antidopaje resuelva el expediente que le abrió por no estar localizable durante tres controles de dopaje.

La suspensión cautelar impIde a Mechaal participar el próximo domingo en los campeonatos de Europa de cross en Chia (Italia). La Federación Española de Atletismo ha confirmado la baja en el equipo español tras el comunicado de la IAAF.

Adel Mechaal no se rinde

El atleta ha enviado un comunicado en el que dice que "dicha suspensión cautelar, que no es una sanción por dopaje". Tan solo tiene relación con las ausencias en los controles: "dicho expediente disciplinario guarda relación exclusivamente con la supuesta existencia de controles fallidos".

Adel explica como se ha desarrollado el caso: "El 4 de noviembre, ante las diversas cuestiones planteadas por mi parte, el árbitro decidió devolver el expediente a la AEPSAD. Desde el 4 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2016 no se ha tenido más "Voy a continuar defendiendo mi inocencia ante las instancias competentes" noticia por mi parte respecto del citado expediente. Hasta el 7 de diciembre de 2016 no se me ha notificado suspensión cautelar alguna por parte de la IAAF ni la AEPSAD; y ello pese a que el último de los supuestos controles fallidos dataría del mes de julio de 2016 (siendo los anteriores supuestamente acontecidos en los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016)".

Mechaal no cesa en explicar su inocencia: "No se me puede imputar la comisión de tres controles fallidos en el plazo de doce meses, de conformidad con la normativa antidopaje que resulta de aplicación. Buena prueba de ello es que la IAAF -en comunicación de 2 de agosto de 2016- me informó que el control fallido del 16 de julio de 2016 era el primero por mi parte cometido".

Finalmente confirma que no se rendirá: "Voy a continuar defendiendo mi inocencia ante las instancias competentes, puesto que debo reiterar que no se me puede considerar autor de una infracción de las normas de dopaje. Quiero aprovechar este comunicado para mostrar mi total oposición a cualquier forma de dopaje y de repulsa hacia quienes infringen la normativa en dicha materia".