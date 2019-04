Asuka rompe el récord de más tiempo con el campeonato de NXT

Asuka superó el pasado 4 de Febrero de 2017 a Paige como diva que más tiempo a retenido el campeonato femenino de la marca NXT, quién tenía el record con 308 días, actualmente Asuka lo mantiene en 313 días y esta marca podría seguir aumentando, ya que parece que WWE quiere que la luchadora japonesa mantenga el campeonato hasta el fin de semana de WrestleMania 33, donde daría el salto al roster principal.

Actualmente el Ranking de luchadoras que más tiempo han mantenido el campeonato femenino de NXT han sido:

1. Asuka (Actual campeona): 313 Días.

2. Paige: 308 días.

3. Charlotte: 258 días.

4. Bayley: 223 días.

5. Sasha Banks: 192 días.

Asuka consiguió el título el 1 de Abril de 2016 en NXT Take Over: Dallas, al vencer a la campeona del momento, Bayley. En NXT Take Over: The End, Asuka lo defendió satisfactoriamente ante la retadora número uno, Nia Jax.

En NXT Take Over: Brooklyn II, Bayley tuvo su revancha por el campeonato femenino de NXT pero en esta ocasión Asuka volvió a derrotar a la de Florida. En NXT Take Over: Toronto, Mickie James, quien había reaparecido en WWE, para formar parte del roster de NXT, tuvo su oportunidad por el campeonato, pero la japonesa se impuso a la de Virginia.

La última vez que Asuka retuvo el campeonato en un evento especial fue en el NXT Take Over: San Antonio, donde Asuka defendió y retuvo el campeonato en un combate ante Billie Kay, Nikki Cross y Peyton Royce.

Todo parece indicar que en el próximo evento especial de NXT en el que Asuka tendrá que poner en juego su campeonato será en el NXT Take Over: Orlando, a pesar de que no se conoce quien podría ser la retadora, todo parece indicar que sería la Texana, Ember Moon, quien está destacando últimamente en la categoría de formación de WWE.