Nurmagomedov vs Ferguson: En busca de la inmortalidad

En un evento marcado por la polémica tras haber dejado a los hermanos Díaz fuera del cartel de UFC209 (número por el que son reconocidos Nick y Nate) la compañía decidió apostar por la revancha entre Tyron Woodley vs Stephen Thompson y, en el combate coestelar la lucha entre los pesos ligeros Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson. El número dos contra el número cinco del peso ligero en una batalla que se predispone como una de las mejores peleas que se puede ver dentro de un octágono.

Ambos luchadores se tienen ganas y ambos quieren seguir con su racha de victorias. Por parte del ruso, Khabib ostenta un récord de 24-0 de las cuales 8 han sido dentro de la UFC. Por la esquina de Ferguson, el estadounidense tiene un récord de 22-3 habiendo ganado sus últimas 9 peleas. No pierde desde el 5 de mayo de 2012.

Khabib Nurmagomedov

"The eagle" es un luchador de lo más completo que hay dentro de las artes marciales mixtas. Khabib es un luchador poderoso con un récord de 24 victorias (8 por KO/TKO, 8 por sumisión y 8 por decisión de los jueces) que se ha visto ninguneado por la compañía una y otra vez y que por fin este sábado tendrá su oportunidad por el título interino. Tras haberle arrebato la opción de pelear por el cinturón de las 155lbs frente a Eddie Álvarez en UFC205 o bien en UFC206, la compañía prefirió dar un combate más vistoso para el público y con más PPV para ellos. Conor McGregor le quitaba el puesto y el ruso tachó al UFC de "Freak Show"

En su lugar, Nurmagomedov se enfrentaría a Michael Johnson en UFC205, al que ganó vía sumisión por un estrangulamiento en el tercer round. Ahora su rival en su hueso duro de roer pero Khabib confía en sus posibilidades y cree que saldrá victorioso: “Quiero mostrar que estoy en mi mejor momento, para ello quiero finalizar a este tipo, sé que muchos piensan que es rudo, pero quiero hacerlo rendirse, quebrarse”. Señaló el ruso, que también tuvo unas palabras para referirse a su contrincante: “Es muy buen peleador, impredecible, buenos codos, pero yo no soy fácil. Estoy aquí para pelar con los mejores, es lo que importa. No me importa si peleo con McGregor después, me importa el cinturón, por eso busco a Ferguson ahora y por eso llamé a McGregor, pero no me importan, yo quiero el cinturón”.

Tony Ferguson

"El Cucuy" es un animal, un luchar inagotable, incansable, siempre busca sorprender al público y a sus rivales, fuerte, rápido y dominante tanto en el suelo como de pie. Es un hombre que siempre se ha mantenido en la sombra del UFC, una persona familiar que no le gusta ni le da importancia al acaparar todos los focos pero que dentro del octágono te resquebraja por completo. Se dice de él que es un luchador de mente y corazón. Un luchador meticuloso que estudia a sus rivales a la perfección hasta llevarles donde el quiere y, cuando se ve en apuros, saca su casta y nunca da un asalto por perdido, ni una mínima ventaja a su rival para que pueda acabar con él. Un hombre duro de roer sin ninguna duda.

En su última pelea, Fergusón ganó por decisión unánime al ex campeón de peso ligero, Rafael dos Anjos, el 5 de noviembre en The Ultimate Fighter. Con esa pelea consiguió su novena victoria consecutiva dentro del UFC y busca la décima contra Khabib en UFC209. “Los fans van a tener lo que quieren al fin, y eso es una carnicería. Voy a hacer que al mundo se le ponga la piel de gallina, compren el PPV, compren boletos” destacó el mexico americano.

Solo puede quedar uno

Duelo de titanes en lo que algunos ya califican como la mejor pelea de peso ligero de la historia.

Racha de ocho y nueve victorias consecutivas respectivamente para dos hombres que quieren seguir agrandando su leyenda convirtiéndose, uno de ellos, en el campeón interino de la división. Tras esta victoria, en teoría, el vencedor se enfrentará en su próxima pelea por el cinturón de las 155lbs en poder de Conor McGregor al que no parece atraerle esta idea y sigue obcecado en su combate frente a Floyd Mayweather.