Tom Sestito suspendido cuatro partidos por empujar a Toby Enstrom

La NHL ha sido suspendido a Tom Sestito durante cuatro partidos por empujar a Toby Enstrom, defensa de los Winnipeg Jets contra el cristal. La liga ha multado con el correspondiente sueldo de esos encuentros, unos 13000 dólares. El partido del pasado miércoles era el primero de Sestito en la liga desde el 16 de noviembre. Estos últimos cuatro meses ha estado jugando en los equipos Wilkes-Barre y Scranton Penguins de la AHL. Es la segunda suspensión de esta categoría que recibe Sestito en sus solo 150 partidos en la NHL. Además la infracción anterior fue por una acción bastante similar.

El Departamento de Seguridad del Jugador de la liga ha determinado la sanción al considerar que fue "a hacer el golpe" y que además hizo el hit "sin valorar las consecuencias" ni "limitándolo para hacerlo legal". Como añadido Toby Enstrom está de baja indefinidamente por el golpe. John Shannon en el tuit que se encuentra en la parte inferior dice que Enstrom no tiene huesos rotos y que están esperando las pruebas que le han realizado en la cara. El defensa de los Jets sigue hospitalizado y no se sabe cuando le podrán dar el alta. Baja muy importante para los Jets ya que esta temporada está siendo un jugador determinante para la franquicia canadiense con 14 puntos.

Hearing Toby Entrom out indefinitely...still no determination of broken bones, waiting for facial swelling to go down following Sestito hit.