Rusev por Itami, cambio en la enfermería

Parece que con el Road to WrestleMania los luchadores más importantes que se encontraban lesionados están volviendo, sin embargo también se están produciendo algunas bajas. El evento más importante del año se acerca y la compañía necesita que sus luchadores estén en el mejor estado de forma posible.

En el capítulo de altas se encuentran nombres como Austin Aries o Finn Balor, a los que se les suma ahora Hideo Itami. El luchador japonés volvió en la noche del sábado a los cuadriláteros tras estar cinco meses lesionado. Itami estaba llamado a ser una de las grandes estrellas de NXT cuando la compañía lo firmó en 2014, sin embargo las lesiones lo han mantenido fuera de la acción. Itami llegó a debutar en el main roster cuando entró a la batalla de Andre el Gigante en WrestleMania 31. El sábado hizo su regreso a los cuadriláteros de la compañía de Vince McMahon atacando a Riddick Moss al cual le aplicó un GTS. Sobre la situación actual de Itami en el roster no se sabe nada, por lo que todo indica que seguirá en NXT.

Por el capítulo de bajas la primera en caer fue Naomi, aunque puede llegar a WrestleMania. Ahora a la excampeona de SmackDown se le suma la baja de Rusev. El Bruto Búlgaro se perderá WrestleMania al tener que pasar por quirófano para operarse de una lesión de hombro. Big Show fue el encargado de anunciar esto en una firma de autógrafos. Además el propio Rusev escribió un mensaje un tanto extraño en su perfil de Twitter: “In Bulgaria they say The rest makes the champion. It's time to take time off working out. 30 days and counting. (En Bulgaria suelen decir El descanso hace al campeón. Es hora de tomar un descanso y seguir trabajando. 30 días y contando)”. Rusev estaba en plena rivalidad con Jinder Mahal para saber quien de los dos era mejor, esta rivalidad comenzó después de que ambos perdieran ante New Day el 27 de febrero. Tras esta discusión ambos tuvieron un cara a cara en el kick off de Fastlane lo que parecía indicar que se enfrentarían en la parte principal del PPV, pero no fue así. En la parte principal del PPV, Jinder atacó a Rusev antes de su combate. Mientras que Rusev atacó a Jinder después de que este saliera derrotado de su pelea con Cesaro.