Entrevista. Artemi Gavezou: "Mi sueño era ir a Río y lo cumplí, rodeada de las mejores"

Artemi Gavezou (Salónica, 19 de junio de 1994) se caracteriza por ser una gimnasta diferente. De origen griego, la gimnasta y estudiante de ADE en la Universidad Católica de Murcia ha pasado todas las barreras y obstáculos que la vida le ha puesto para cumplir su sueño, triunfar en el mundo de la gimnasia. Referente ahora en el panorama internacional, Artemi atendió a Vavel España con la satisfacción de haberse dejado el alma por ello en 2016.

PREGUNTA. Lo primero, ¿qué tal tras los resultados del 2016?

RESPUESTA. Muy bien, la verdad. Orgullosa y satisfecha. El 2016 no podía terminar de mejor manera que con una medalla olímpica. Es el premio a todo el trabajo realizado. La repercusión de después ha sido muy positiva y se han acercado a nosotras diversas marcas y patrocinadores.

P. ¿Cómo vivió la preparación a los JJOO?

R. Yo soy de Grecia. Comencé en este deporte, hasta 2012, de forma individual, compitiendo en dos mundiales y un europeo. Al venir a España, descubrí el conjunto, que me ha gustado mucho más que el formato individual. Han sido cuatro años de mucho trabajo. En concreto, siete horas diarias, en dos sesiones de entrenamiento, seis días a la semana. Hay ciertos deportes en los que, de cara a los Juegos Olímpicos, cuentan los resultados de los dos años anteriores a su celebración. En la gimnasia rítmica no, ya que cuentan los cuatro años, tanto por experiencia como por puntuación. Por tanto, la previa de los JJOO fue intensa, pero muy bonita.

P. ¿Le costó mucho aclimatarse a España?

R. Vi diferencias, por supuesto. Yo entrenaba muchas horas en Grecia, eso es cierto, pero de forma individual. Al final, una se conoce a sí misma y modifica el entrenamiento a su medida. Sin embargo, en conjunto es todo diferente. Si a ello le sumamos el cambio de país, la verdad que fácil no fue. Siempre he tenido el apoyo de mis padres. Mis compañeras veían a sus padres una vez al mes, más o menos, y yo una vez al año. Sin embargo, el equipo siempre me ha ayudado a sentirme como en casa. No esperaba incorporarme en el equipo tan rápido. Llegué a España con ese objetivo, pero lo conseguí antes de lo previsto.

P. Existe una gran variedad de deportes… ¿por qué eligió la gimnasia?

Foto: TWITTER

R. La gimnasia empezó como un entretenimiento, por mi hermana. Seguí sus pasos. Sin embargo, ella lo dejó pronto. Yo continué porque me gustó. Lo considero un deporte muy bonito, que combina muchas características físicas.

P. ¿Pensó en algún momento en dedicarse a ello de forma profesional?

R. No, en ningún momento pensé que llegaría tan alto, ni mucho menos conseguir una medalla olímpica. Mi objetivo era disfrutar con lo que hacía, el mismo que hoy. En varias ocasiones, mis padres me hacían decidir si seguir o no, ya que al fin y al cabo estaba dando mucho por este deporte y nadie sabía si iba a salir todo bien. De ninguna manera quise dejarlo. He ido marcándome objetivos cortos, y eso me ha hecho llegar hasta hoy.

P. ¿Qué le hizo seguir adelante?

R. La gimnasia rítmica es para mi forma de expresar todo lo que no expreso de forma natural. Si un día no entreno, me siento incómoda, inquieta y con demasiada energía. O te apasiona, o no te gusta.

P. ¿Dentro del deporte tiene algún ídolo o ejemplo a seguir?

R. Como hemos comentado antes, todo empezó como un entretenimiento. Cuando comencé a dedicarme a esto de forma profesional, fue cuando empecé a fijarme en las figuras de máximo nivel. El mensaje que encontré en todos ellos fue “Si ellos pueden, porque yo no voy a poder, nada es imposible”. Sin pensar en éxitos ni medallas, todo ello me hacía pensar que podía cumplir y conseguir todos los objetivos que me propusiese. Lo sigo pensando.

P. ¿Qué faltó en Río para el oro?

R. No está nada mal la plata eh, no está nada mal. Estamos contentísimas con el resultado. Nos dejamos el alma en Río. Sabíamos que lo habíamos hecho todo lo mejor posible. De hecho, el objetivo real se cumplió cuando terminamos el último ejercicio. Por trabajo no fue, ya que no faltó. Por nuestra parte, yo creo que mejor no pudimos hacerlo. Para saberlo, habría que preguntarle a los jueces, seguro que lo saben (risas).

P. Gran esfuerzo para llegar hasta hoy. ¿Quién o quiénes han sido sus mayores apoyos?

R. Todos juntos, padres, familiares, miembros del equipo, entrenadores, amigos… Gracias a ellos he conseguido lo que he conseguido a día de hoy. Es cierto que aquí en España tengo mi particular familia, el “Equipaso”. Si a todo esto le sumamos el apoyo de la Federación de Gimnasia, el COE y la gente que se suma a esta disciplina, el apoyo termina siendo muy grande y muy constante.

P. A todo esto, estudia ADE, ¿qué le lleva a ello?

R. Estudio a distancia con la UCAM, que tiene un convenio con el COE. Me da muchas facilidades. Si, por ejemplo, tengo una competición, puedo cambiar la fecha de un examen. Desde un principio siempre he tenido en mente estudiar, ya que, algún día, la gimnasia se acaba. Lo llevo muy poco a poco. Debería estar terminándola (por edad), pero estoy en segundo. Vine a España convencida de que quería estudiar INEF. Sin embargo, cuando me lo replanteé, vi que hacer más deporte aparte del de los entrenamientos podía acarrear lesión. Comencé entonces a buscar una carrera con varias ramas distintas dentro y terminé encontrando una con varias salidas. Quién sabe si el día de mañana termino en el mundo empresarial. ¡Tampoco me veía con una medalla olímpica y aquí la tengo! (risas).

P. ¿Qué valores le aporta el “Equipaso”?

Foto: CSD

R. Cada una con su personalidad y con su carácter, me enseña algo distinto. Todas tenemos nuestra manera de actuar dentro y fuera del tapiz. En el conjunto, es lo que nos ha hecho un “Equipaso”. Durante cuatro años hemos trabajado con el mismo objetivo. El talento de cada una y el trabajo en equipo es, en cierta medida, lo que ha formado la base de quién es Artemi hoy.

P. Y al revés, ¿qué valores trata de inculcar Artemi en sus compañeras?

R. Creo que soy una persona que siempre que se ha propuesto algo lo ha conseguido. Nadie me ha regalado nada y estoy orgullosa de ello, ni la selectividad, ni el desembarco en España. Igual muchas cosas me cuestan. De hecho, es cierto que hay que tener mucha paciencia conmigo. Pero si algo trato de inculcar es que los sueños siempre se cumplen.

P. ¿Se puede hablar de Tokio 2020?

R. ¿Por qué no? Aunque falta mucho tiempo y muchas competiciones entre medias. Como hemos hecho hasta ahora, iremos trabajando con objetivos a corto plazo, año por año. Ahora mismo no puedo hablarte de Tokio, pero ahí está.

P. ¿Un sueño?

R. Mi sueño era ir a Río. Y lo cumplí, rodeada de las mejores, ¡así que ahora debería pensarme uno nuevo! Con la plata ya volvimos contentas, ya que el premio real fue el dar lo máximo. Me gustaría que la gimnasia (rítmica) apareciese más en los medios de comunicación, ya que así más gente puede conocer este maravilloso deporte