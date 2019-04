SmackDown invade Raw

La música de John Cena fue la encargada de abrir el show de la marca roja, sin embargo en vez de aparecer Cena aparecieron Miz y Maryse disfrazados de John y Nikki. Miz tomó el micro y empezó a hacer una promo atacando a Cena y a Nikki. Miz anunció que se cambió de marca a Raw. Sonó la música de Ambrose, el cual anunció que también formará parte del roster de Raw. Ambrose tomó la palabra y empezó a hablar mal de de Miz y Maryse, lo que provocó que estos se quitasen los disfraces. Ambrose se asombró y le aplicó un Dirty Deeps a Miz.

Kurt Angle apareció en los vestuarios y apareció Sami Zayn. Zayn dijo que se quería quedar en Raw a lo que Angle le respondió que SmackDown tiene mucho interés en él. Miz y Maryse aparecieron para quejarse de lo ocurrido. Zayn trató de dar la bienvenida a Miz y Maryse a Raw, pero Miz no se lo tomó muy bien. Todo concluyo cunado Angle anunció que Miz y Zayn se enfrentaría en un combate.

The New Day vs. The Revival

Dash y Woods comenzaron el combate. Wood tomó el control inicial del combate y le dio el relvo a Big E. Los miembros de New Day realizaron varias llaves conjuntas. Tras los anuncios, Dawson dominó sobre Woods. Los miembros de The Revival realizaron varias llaves conjuntas hasta que Woods consiguió hacer el comeback. Ambos luchadores dieron el relevo y Big E realizó el hot tag con varios Suplex. Pese a los intentos de The Revival de tomar el control de combate, Big E y Woods mantuvieron la iniciativa y Woods le aplicó un Diving Elbow a Dawson; cuenta de dos. Los miembros de The Revival consiguieron hacer el comeback y aplicaron un Shatter Machine sobre Woods; cuenta de tres.

Victoria: The Revival por cuenta de tres.

Nevile fue entrevistado en los vestuarios donde habló sobre el nivel de la división crucero, en ese momento fue interrumpido por TJ Perkins. Neville se metió con la carrera de Perkins, pues dijo que su carrera es un chiste. Aries apareció y dijo que lo que acababa de decir Neville es un chiste.

Curt Hawkins anunció regresó a Raw. Bih Show interrumpió al luchador, le aplicó un KO Punch y se fue.

Austin Aries vs. TJ Perkins

Perkins empezó el combate con una llave y empezó a dominar con varias movidas ágiles. Aries y Perkins intercambiaron movimientos hasta que Aries consiguió conectar varios golpes consecutivos. Por unos momentos pareció que Perkins despertaba, pero Aries siguió con el dominio del combate . Aries se lanzó desde la tercera cuerda hacia el ringside, donde estaba Perkins. Neville se encaró con Aries, pero este regresó al ring. Cuando Aries subió al ring, Perkins le sorprendió con un Roll-Up; cuenta de tres.

Victoria: TJ Perkins por cuenta de tres.

Tras el combate Perkins subió al ring y empezó a atacar a Aries, Detonation Kick de Perkins que se marchó victorioso del ring.

Seth Rollins hizo su entrada al ring y tomó el micro. Rollins fue ovacionado por el público. Tras recibir la ovación Rollins comenzó su promo dando las gracias al público por darle una segunda oportunidad. Rollins dijo que tiene cosas pendientes en Raw, pero no se mostró seguro de que pueda completar su lista de cosas, pues seguramente Stephanie no olvidará lo ocurrido en WrestleMania. Sin embargo Rollins anunció que no tiene miedo de Stephanie y que no se iba a ir de Raw sin luchar. Kurt Angle hizo su entrada y tomó un micro. Angle admitió que Stephanie quiere que Rollins se fuese, pero él ha vio algo en Rollins en WrestleMania y anunció que mientras él sea manager general Rollins tendrá un hueco en Raw. Mientras Angle se marchaba apareció Samoa Joe por la espalda de Rollins y empezó a atacarlo. Angle tuvo que subir para separa a los luchadores, pero no pudo evitar que ambos se enfrentasen.

Kevin Owens fue entrevistado sobre como le afectaba a él los intercambio de luchadores. Owens no habló sobre el tema y se centró en hablar sobre Jericho. Para acabar la entrevista habló sobre Dean Ambrose.

Charlotte Flair vs. Nia Jax

Nia golpeó primero, pero el comienzo fue parejo. Charlotte consiguió conectar varios golpes consecutivos, pero Nia sorprendió con un Shoulderbreaker; cuenta de dos. Nia tomó el control de la lucha con un candado de cabeza, pero Charlotte consiguió romperlo. Charlotte consiguió sacar algo de ventaja con varios golpes y aplicó un Natural Selection; cuenta de dos. Charlotte siguió castigando a Nia hasta el punto de aplicarle Moonsault desde la tercera cuerda hacia el ringside. De vuelta en el ring, Charlotte intentó aplicar la Figure Four, pero Nia lo impidió. Samoa Drop de Nia y cuenta que llegó a tres.

Victoria: Nia Jax por cuenta de tres.

Jinder Mahal vs. Finn Bálor

Balor comenzó dominando, pero pronto Jinder tomó el control de la lucha. Balor aplicó una Pele Kick y realizó su serie de movimientos que culminó con un Coup de Grace y al cuenta de tres.

Victoria: Finn Balor por cuenta de tres.

Bray Wyatt apareció en la pantalla de Raw y anunció que regresaba a Raw. Tras hacer una promo sobre su combate con Randy Orton amenazó a Finn Balor.

Se anunció que Apollo Crews, Kalisto y Rhyno&Slater son parte de Raw.

The Miz vs. Sami Zayn

Miz golpeó primero, pero fue Zayn el que consiguió el dominio de los compases iniciales del combate. Tras los anuncios, Miz dominó sobre Zayn con un Neckbreaker; cuenta de dos. Miz buscaba un Súper Suplex, pero Zayn lo invirtió y acabó volando sobre Miz, pero este evitó el golpes y aplicó un DDT. Miz empezó a aplicar las patada de Daniel Bryan, pero falló la última y Zayn aplicó una Blue Thunder Bomb. Miz escapó al ringside para evitar la Halluva Kick y Maryse intervino en la lucha para evitar que Zayn entrase en el ring. Miz trató de sorprender a Zayn cunado este regresa al ring, pero Zayn aplicó un Roll-Up y la cuenta llegó a tres.

Victoria: Sami Zay vía cuenta de tres.

Roman Reigs fue entrevistado por Michael Cole. Roman reconoció que la victoria contra The Undertaker fue agridulce. Strowman apareció para atacar a Roman. Strowman aplicó un Running Powerslam sobre una caja de metal. El castigo de Strowman sobre Roman llegó a tal punto que Roman tuvo que ser sacado en camilla. Strowman reapareció lanzó la camilla en la que se encontraba éste por las escaleras. Finalmente Roman fue introducido en una ambulancia, pero Strowman regresó y volcó la ambulancia. Tras los anuncios se mostró como Roman tuvo que ser sacado en otra ambulancia.

The Hardy Boys, Cesaro & Sheamus vs. The Shining Stars, Karl Anderson & Luke Gallows

Elias Samson apareció en el inicio del combate. En el ring el equipo face dominó los compases iniciales con relevos rápidos. Tras los anuncios Gallows dominó sobre Cesaro, peor los face consiguieron hacer el comeback. El equipo heel reaccionó, pero con la entrada de Matt Hardy al ring el dominio cambio. El combate terminó después de que Primo recibiese un Twist of Fate y una Swanton Bomb.

Victoria: The Hardy Boys, Cesaro & Sheamus por cuenta de tres.

Dana y Emma aparecieron en los vestuarios. Emma trató de que Dana fuese su protegida, pero Dana rechazó su invitación.

Sasha Banks apareció en el ring y presentó a Bayley, la cual hizo su entrada. Bayley tomó el micro para agradecer al público su apoyo durante su carrera. Sasha tomó la palabra, para decirle que le de una oportunidad por el campeonato, pero Alexa Bliss les interrumpió. Alexa tomó la palabra para anunciar que va a formar parte de la división femenina de Raw. Sonó la música de Mickie James, la cual anunció que también llega a Raw. Apareció Nia Jax para atacar a todas las mujeres sobre el ring, le aplicó una Samoa Drop a Bayley y se marchó.

Dean Ambrose vs. Kevin Owens

Owens atacó primero, pero Ambrose le respondió con un par de golpes que obligaron a Owens a bajar al ringside. Dean persiguió a Owens y lo lanzó contra la barricada. Tras los anuncios Owens dominó sobre Ambrose con una llave de cuello. Owens falló el Senton y Ambrose consiguió aplicar el Suicide Dive. Ambrose buscaba el Dirty Deeps, pero Owens lo bloqueó. Ambrose se hizo con el control de la lucha y buscó altura lanzándose sobre Owens. Ambrose volvió a buscar altura pero Owens le sorprendió con una patada. Los luchadores intercambiaron golpes hasta que Ambrose consiguió ejecutar el Dirty Deeps; cuenta de tres.

Victoria: Dean Ambrose por cuenta de tres.

Tras el combate sonó la música de Jericho. Y2J subió al ring y le aplicó un Codebraker a Owens.