Descansar en la MLB.  ¿Da alguna ventaja?

Por Àngel Lluís Carrillo Pujol

¿Los equipos que descansan el día antes de un partido tienen más ventaja que los que no lo hace? La respuesta parece obvia, Si. Uno llega más fresco al partido y probablemente jugará con más energía que el que jugó el día anterior. Alguno podría decir que No, uno ya viene más rodado y probablemente será mejor, pero el tema ir rodado en béisbol es muy relativo, juegan casi todos los días, no es que descansen una semana, así que van todos los días con su rutina beisbolística.



Bill James se hizo la pregunta y nos dio la respuesta en este artículo, "A Day at the Beach". La base del artículo es sencilla, calcula las probabilidades de victoria de cada uno de los equipos y se ve si esta disminuye o aumenta después de tener una jornada de descanso, entrar en profundidad en el artículo es más complejo, ya que explica como calcula la probabilidad de triunfo de cada equipo, aunque para mi la forma más fiable de calcularlo es con las apuestas deportivas, los que se juegan el dinero no dejan nada al azar. Como dicen en la serie "Billions", "si no sabes como va a terminar el partido no metas dinero, eso es de perdedores o de los que creen en el azar." Así que como las casas de apuestas viven de esto son probablemente los que más saben de cualquier deporte.

Jugadores de los Rangers "durmiendo", (Tim Heitman/USA Today Sports)



Por ejemplo, pongamos que hoy juegan los Astros, donde lanza Keuchel, contra los Yankees que abre con Pineda, las casas pagan a 2.05 por los de Houston y 1.8 por los de Nueva York.



Para calcular las probabilidades se divide la apuesta entre 1.



Astros 1/2.05= 0.48

Yankees 1/1.8=0.55



Como véis esto no nos sirve, las sumas de ambas probabilidades son mayores que 1, 100%, así que seguimos.



Sumamos ambas cantidades: 0.48+0.55= 1.03



Ahora calculamos el beneficio de pagos, (1/1.03)*100=97%



Y para terminar las posibilidades reales de cada uno de los Equipos



Astros 0.48*97= 46.5%

Yankees 0.55*97= 53.5%



Así tenemos que los Yankees tienen un 7% más de probabilidades de ganar que los Astros. Finalmente este partido lo ganaron los Astros por 3-2



Y tras esta introducción de como calcular de forma sencilla las probabilidades de victoria de cada equipo veremos lo que nos cuenta el bueno de Bill.



"Los equipos que tienen un día de descanso antes de un partido tienen una muy, muy pequeña ventaja en el primer y segundo partido después del día libre, lo que es causado seguramente por ser capaz de reajustar sus pitchers, en lugar de por cualquier otro factor."



La ventaja mínima existe, pero más por sacarte tu pitcher más flojo de la rotación, ya que este "jugaría" virtualmente el día de descanso. Pongamos que el domingo juega tu pitcher número 1, el lunes descansas, el martes puede jugar el 2, el miércoles el 3 y el jueves de nuevo el 1, has eliminado con tu día de descanso el "peor pitcher", ya que tu pitcher número 1 descansa los días que le toca. O el que pitchea el domingo es el 4, te tocaría el 5, que no lo haces jugar y el lunes juegas con el número 1. Lo mismo ocurre con el bullpen, tiene más descanso y por tanto puede saltarse alguna rotación "más débil." Así que la mínima ventaja parece que radica únicamente en este punto, en el pitcheo del equipo que descansa.