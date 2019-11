Más Home Runs, es la guerra.

Por Àngel Lluís Carrillo Pujol

Esta temporada el número de Home Runs está por encima de los conseguidos la pasada, que fue el segundo año con más HR tras la temporada del año 2000. Desde la época de los esteroides no se veían tantos Home Runs en nuestros estadios.

Last year on this date, we were seeing a HR every 36.2 PA. So far in 2017, it's one every 32.1.