Mauro Ranallo y Bobby Fish firman con NXT

En la última semana NXT ha cerrado los fichajes del ex comentarista de SmackDown Live y el ex campeón de Ring Of Honor, Bobby Fish.

Mauro Ranallo firmó su primer contrato con la empresa WWE en diciembre de 2.015, como parte del roster de comentaristas de SmackDown Live donde se le acabo conociendo como "la voz de SmackDown". Junto a él ocuparon asiento Jerry Lawler, Byron Saxton, Michael Cole, David Otunga y John "Bradshaw" Layfield conocido como JBL, también formó parte de los comentaristas del evento especial de 205 Live.

Desde el 14 de Marzo Ranallo estuvo ausente de los shows, primero se dijo que era debido a unos problemas relacionados con su viaje de marzo de 2.017 y la ventisca de América de Norte, luego debido a una depresión tras ser acosado por JBL hasta que finalmente se desvinculó de la compañía, pero el 22 de junio de 2.017 WWE anunció que Ranallo formaría parte del roster de comentaristas de NXT.

Además también se anunció la contratación del ex campeón mundial de Ring Of Honor Robert Anthony Fish, el luchador de Nueva York, Estados Unidos ha combatido en Ring Of Honor, Evolve Wrestling y Pro Wrestling Noah de Japón; consiguiendo ser tres veces campeón mundial de Ring Of Honor de Tag Team con Kyle O'Reilly y una vez campeón mundial de Ring Of Honor de la televisión.

Aunque es también conocido por sus actuaciones en New Japan Pro Wrestling donde fue dos veces campeón IWGP mejor peso pesado Tag Team también con Kyle O'Reilly, el pasado 23 de Junio de 2.017 Bobby Fish hizo su debut en el territorio de desarrollo de World Wrestling Entretaiment NXT a pesar de no haber firmado un contrato con la marca. Perdió contra Alister Black y se espera que su contratación sea anunciada en un corto periodo de tiempo.