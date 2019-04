Big Cass: " Creo que mi causa es la correcta y siempre lo creeré”

Queda menos de un mes para El Evento más Grande del Verano, SummerSlam. Con el fin de promocionar este evento la WWE realizó este lunes una conferencia telefónica con Big Cass, donde el luchador neoyorquino repasó la actualidad de la compañía y dio sus impresiones de cara al futuro.

Big Cass se separó hace poco de Enzo Amore, atacándolo y echándole la culpa de no conseguir ningún título. Durante la conferencia, Cass afirmó que había pensado antes atacar a Enzo y que lo hizo porque “me sentí muy frustrado cuando perdimos tantas oportunidades de hacernos con los campeonatos por parejas”.

La separación de los dos luchadores ha propiciado un odio repentino hacia Big Cass por su turn heel, algo que no preocupa al luchador: “No me importa lo que piense el universo de mi. Muchas personas me han dicho que no me van a seguir, pero no me importa su opinión”,afirmó el luchador de Nueva York. El antiguo compañero de Enzo Amore afirmó que "No soy el malo, soy yo mismo, defiendo mi causa y creo que mi causa es la correcta y siempre lo creeré”. Ademas utilizó parte de una de las típicas frases de Roman Reigns para definirse: “No soy un chico bueno, no soy un chico malo, soy Big Cass”.

La separación del tag team de Enzo Amore y Big Cass se le une la separación de American Alpha y de los Vaudevillans, tres de los principales equipos que estuvieron en NXT. Sobre esta situación Big Cass comentó que: “Los equipos se separan, la gente se separa y lo hacen por cualquier razón que ellos creen que es una razón de peso, pero hay muchos equipos en NXT que pueden llegar a Monday Night Raw y dejar a todos con la boca abierta, o también a Smackdown Live”. Uno de los equipos que nombró Cass con posibilidades de subir al main roster fue Authors of Pain, de los cuales dijo que tienen mucho talento y que pueden derrotar a cualquiera.

Big Cass habló sobre como se ve en SummerSlam. El antiguo compañero de Enzo Amore anunció que está preparado para enfrentar a cualquiera y que no tiene ningún plan específico para el evento. A pesar de decir esto, Cass afirmó que si tuviera que elegir “iría a por el campeonato Universal de Brock Lesnar”. El luchador neoyoriquino también hablo sobre cuales son sus mayores ventajas como luchador individual, entre las que destacó su altura, sus habilidades y su corazón.

El luchador de Nueva York habló sobre cuales serían sus combates soñados. Cass afirmó que si tuviera que elegir un rival del roster actual de la compañía de Vince McMahon este sería “Roman Reigns en un main event de WrestleMania”, mientras que si fuese un luchador histórico su elegido sería Stone Cold Steve Austin. Además de tener buenas palabras para Stone Cold, Cass también se deshizo en halagos con The Undertaker y Kevin Nash de los cuales dijo que eran dos de sus referentes.