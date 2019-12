Los Flames renuevan a Brett Kulak

Cada vez menos para que empiece la temporada regular. Y dos semanas para que comience la pretemporada. Los aficionados ya pensando en ver otra vez a los jugadores sobre el hielo. Mientras tanto los equipos siguen perfilando y configurando sus plantillas. Sobre todo como terminar de cuadrar el cap y que hacer con ciertos jugadores. En el caso de los Flames, Kulak es uno de esos jugadores que debían decidir con él. Después de tres temporadas en las que ha jugado la gran mayoría de sus partidos en la AHL, su futuro no estaba muy claro. Al final todo se ha resuelto favor del jugador. Firma por un año y con un salario de 700000 dólares.

Con los problemas en defensa de los Flames Kulak se convierte en otra opción más para Glen Gulutzan en una línea con mucho que mejorar. A pesar de haber estado en la AHL tres años parece que la franquicia tiene confianza en que Kulak pueda hacer jugar más en la NHL. De hecho Wes Gilbertson, periodista que sigue a los Flames, dice que es una posibilidad bastante posible y que esta es su oportunidad.

Brett Kulak must clear waivers to be assigned to AHL. Although a two-way deal, time to prove he can be full-timer on #Flames blueline. https://t.co/aXoebdN155