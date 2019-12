LeGarrette Blount: el otro "beast mode"

Tras pasarse 2016 en el retiro, Marshawn Lynch ha vuelto a la NFL. Puede que esta vez viste de otro uniforme, jugando para el equipo de su ciudad natal, los Oakland Raiders pero vuelve a ser el mismo de siempre.

A lo largo de sus once años en la liga, este powerback ha ido ganado todo tipo de fans. Ya sea por su juego, por su personalidad particular o por su uso del twitter, "Beast Mode" ha protagonizado miles de titulares sobre fútbol americano.

No obstante, no es de Lynch de quien trata este artículo, sino de otro runningback, el otro "Beast Mode": LeGarrette Blount.

Marshawn Lynch

LeGarrette Blount y Marshawn Lynch no solo comparten la misma posición en el campo sino que también poseen el mismo estilo de juego, llevado quizás por las características físicas similares, a diferencia de los problemas de peso de otros corredores. Sin embargo, las cosas han ido mucho mejor para el ex de Seattle.

El apodo "Beast Mode" puede que sea uno de los mejores y más conocidos de la NFL, siendo eclipsado únicamente por la persona detrás de este. Tiene un carisma único, hay que admitirlo. Además, se trata del único jugador que aún detestando a la prensa esta le adora. Quién no recuerda sus famosas ruedas de prensa, capaz de pasarse media hora entera contestando con un Yes o No e incluso protagonizó uno de los momentos previos a la Super Bowl XLIX siendo "I'm just here so I won't get fined" (solo estoy aquí para que no me multen) su única contestación.

Respecto a su juego, Marshawn Lynch es sin duda uno de los mejores runningbacks de la liga, se podría decir de la última década puesto que ha conseguido más de 1.000 yardas en seis temporadas de la NFL. Pero no os engañéis, sus posibilidades de entrar al salón de la fama no son muy altas, al menos no para entrar como primera ronda de la votación.

No es un hall of famer debido a su estancia en los Seahawks, aunque bien es cierto que fue una etapa crucial que permitió aumentar su status elevándose hasta la figura de "leyenda". Pero para los de Seattle. Todo el mundo sabe que la ofensiva de ese equipo siempre se ha basado en un sistema centrado en la carrera, lo que resta algo de credibilidad en sus opciones para conseguir la chaqueta dorada.

Si hubiera que hacer un ranking con las mejores carreras de la NFL, sin duda aparecería en al menos dos, protagonizando sin duda un espectáculo de fuerza y voluntad.

LeGarrette Blount

No es que LeGarrette Blount tenga opciones de ser Hall of Famer, pero su juego y su power run es mucho más digno de recibir el apodo de "Beast Mode".

La presencia de Blount es mucho mas empírica y amenazante que la de Lynch, pero ha pasado más desapercibida debido a su personalidad tímida. Eso explica que se le hayan subestimado por su paso en la NFL, incluso tras liderar en touchdowns en 2016. La NFL y sus fans premian a los jugadores más carismáticos, son los titulares no los números los que convierten a un jugador en estrella. Menos mal que esto no preocupa a quien realmente sabe buscar. Para Blount su mejor aval es su juego, algo que supo ver Bill Belichick a la hora de contar con el y ficharlo hasta en dos ocasiones (2013 y tras su paso por Pittsburgh, en 2014 retornaría a los Patriots).

Fuerza y voluntad

Puede que no se haya ganado ningún mote, pero sus carreras si que han ganado reconocimientos como aparecer en diversos rankings de la NFL. Si hubiera que hacer un ranking con las mejores carreras de la NFL, Blount aparecería en al menos dos. Y en todas ellas se repiten dos cosas, su gran voluntad y su tremenda fuerza.

En 2011, 2º año como Buccaneer de Tampa:

Leggarrette Blount consigió un touchdown por 54 yardas contra los Green Bay Packers, que fueron incapaces de detener a esta locomotora. No hay que pensar que la defensa de Green Bay no estuvo a la altura ya que por aquel entonces Green Bay contaba con: Desmond Bishop, Charles Woodson, Morgan Burnett, A.J. Hawk, Ryan Pickett, Sam Shields, Eric Walden, and Tramon Williams . Simplemente, nadie estaba preparado para un novato de segundo año tan potente.

Pero sin duda, una de las carreras que definitivamente entrarían en este ranking es aquella protagonizada ante los Steelers:

El corredor por entonces de los Patriots no fue capaz de conseguir un touchdown en esta jugada, hubiera sido sin duda la número 1 de cualquier ranking, pero sí que acercó a los de Brady en la zona de anotación. No solo llama la atención del poderío de la carrera sino también el momento: el campeonato de la AFC. Un jugador estrella que brilla cuando tiene que hacerlo.

Blount vs Lynch

Puede que estos dos ejemplos no signifiquen mucho, y seguramente los más fanáticos de Marshawn Lynch quieran contrarrestarme. ¿El touchdown de 74 yardas que consiguió en 2014 ante los Cardinals quizás? No es suficiente. Hay tres diferencias claras con respecto a las carreras de Blount a tener en cuenta a la hora de saber quien es realmente la bestia en el terreno.

La primera, hay que entender que estamos hablando de ser una "bestia", eso implica en cierto modo ser imparable, por alguien. En la famosa carrera ante los Cardinals, una vez pasada la linea de scrimmage, Lynch a penas encontró defensas -cinco- sirviéndose del stiff arm una sola vez. Sin embargo, en el de Blount ante los Packers, puede que fueran menos yardas, pero tuvo que enfrentarse a siete defensas, incluso le llegaban a agarrar de dos en dos.

Lo segundo a tener en cuenta es la potencia. Cuando se crea una melé alrededor de Lynch, este efecto avalancha no dura más de 3-5 yardas como mucho, terminando con un Lynch en el suelo (salvo cuando, como no, consigue eludirse y continuar la carrera). Por su parte, Blount es capaz de seguir con la carrera con 4,5 incluso seis defensores a la vez, como ocurrió contra los Steelers.

La tercera y última diferencia en las carreras de Lynch y Blount es que el ex-patriot le encanta el contacto, a Lynch no. Vale que a veces se le puede ver tirando a algunos defensores, pero la mayoría de las veces es su juego de pies y su velocidad quien le da esa volatilidad en el campo. Las carreras del número 27 se basan más en zafarse del defensor que de apartarlo de en medio. ¿Que impone más, un tren rozando los coches o uno que busca atravesarlos?

Philadelphia Eagles vs Oakland Raiders

Esta temporada Adrian Peterson no ha sido el único runningback en encontrar nuevo hogar, Blount ha recaído en los Philadelphia Eagles, que ya se han beneficiado del jugador que cuenta ya con su primer touchdown del año. Si el entrenador de los Eagles, Doug Peterson es capaz de utilizarle correctamente seguro que notarán rápidamente su presencia. En los últimos años, Blount ha modificado su juego optando por unas carreras más internas y físicas.

Por su parte, Lynch esta feliz en los Raiders y sigue siendo el mismo de siempre a pesar de su año de ausencia. Afortunadamente, podremos verlos juntos en el terreno de juego cuando ambos equipos se enfrenten el 25 de diciembre. El Philadelphia-Raiders, Blount contra Lynch sentirá como un regalo de Navidad para los amantes de de la NFL.