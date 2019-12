Guía VAVEL St. Louis Blues 2017/18: mirando hacia arriba, una vez más

St. Louis Blues

Fundado: 1967

Stanley Cup: 0

Títulos de conferencias: 2

Títulos de división: 3

Arena: Scottrade Center, 19.150 espectadores

Scottrade Center | Foto: nextstl.com

Parecen casualidades del destino pero, St. Louis Blues aun no ha salido campeón de la Stanley Cup, y no será porque no lo ha intentado. Los de Missouri han estado a punto de conseguirlo, pero finalmente los dioses del hockey no le han brindado aun esa oportunidad. Los Blues vuelven a la carga esta temporada donde intentarán de nuevo codearse con los mejores de la Conferencia Oeste, y porque no, alcanzar de nuevo las finales de Conferencia como en la temporada 2015/16, donde se quedaron a dos partidos de plantarse en la final. Para ello los azules han mantenido a sus buenos jugadores en la plantilla y han dado algún que otro retoque desde la agencia libra para mejorar el equipo.

Altas/Bajas

---> Chris Thorburn, Beau Bennett, Nate Prosser, Oskar Sundqvist, Brayden Schenn, Robert Thomas, Klim Kostin.

Kenny Agostino, Landon Ferraro, Ty Rattie, Andrew Agozzino, Brad Malone, Nail Yakupov, Ryan Reaves, Jori Lehtera.

Plantilla 2017/18

Porteros

Una vez más en la meta de los Blues estará Jake Allen. El cancerbero, originario de New Brunswick, tras varias temporadas entre equipos filiales y el primer equipo, desde hace 3 años lleva ya siendo un asiduo en la plantilla, aunque bien es cierto que no ha conseguido asentarse de manera firme en la portería, en la última temporada llegó a jugar un total de 61 partidos en la fase regular con un porcentaje de 2,42 GPP. Por otro lado, Allen tendrá a su lado a Carter Hutton, que llegó al equipo en verano de 2016 y que, ha sido buen recambio de Allen cuando no estaba en el terreno de juego. Hutton llegó a disputar 30 partidos la campaña pasada teniendo un 2,39 GPP. Por tanto, se prevé que este año vuelva a haber un poco de baile en la portería de los St. Louis Blues.

Jake Allen

Carter Hutton

Pheonix Copley

Jake Allen | Foto: jegkoronblug.hu

Defensas

Si se habla de defensa en la ciudad de St. Louis hay que hablar de capitanía. Alex Pietrangelo ''C'' que, con tan sólo 27 años, y en el club desde 2008, es el elegido para comandar al equipo. El jugador canadiense consiguió la pasada temporada su máximo registro goleador con 14 tantos que, sumado a su buen afer en defensa, seguro que saldrá de inicio en la partida en muchos partidos. A su lado estará Jay Bouwmeester, veterano que ayudará al equipo atrás dado que es un especialista patinando lo que le hace moverse muy rápido a la hora de recular. Luego están Joel Edmunson que ya parece haberse asentado en el primer equipo y, junto a él estará Colton Parayko que lleva siendo un asiduo en los Blues desde hace dos temporadas, llegando a situarse como el sexto mejor jugador del equipo durante el curso pasado. Ya en la tercera fila se encuentran Carl Gunnarson y Robert Bortuzzo que en estas últimas campañas se han ausentado en varios partidos debido a las lesiones, aun así como tercer vagón le serán útiles en la pista.

Jay Bouwmeester - Alex Pietrangelo ''C''

Joel Edmunson - Colton Parayko

Carl Gunnarson - Robert Bortuzzo

Alex Pietrangelo ''C'' | Foto: FanRag Sports

Atacantes

Si se habla de ataque en el plantel de St Louis, hay que hacer una mención especial al Vladimir Tarasenko ''A''. El ruso es uno de los mejores extremos de la liga. Ha sido 3 veces All-Star y en la pasada temporada fue el mejor del equipo en todo: goles, asistencias y puntos. El trío que, se supone de inicio, serán el propio Tarasenko a la derecha, Jaden Schwartz, tercer mejor jugador de los Blues a la izquierda y Paul Stastny ''A'' en el medio. Tras ellos estarán Robby Fabbri que de momento arrastra una lesión, Alex Steen ''A'' que dará ese plus de veteranía y conocimiento al equipo blue y Brayden Schenn, recién llegado de los Flyers para contribuir en el funcionamiento del equipo.

La tercera fila estará compuesta por Ivan Barbashev que debutó con el primer equipo en la pasada temporada, parece que Vladimir Sobotka será el center y volverá a ser un habitual en el primer equipo y Dimitrij Jaskin que, tras una campaña en el filial, la temporada pasada volvió con los ''mayores'' y se volvió a asentar. A estos nombres hay que añadir los de Magnus Paajarvi, que alterna entre primer equipo y filial, Kyle Brodziak, suplente de lujo, y Beau Bennett recientemente fichado de los Devils.

Por si fuera poco, no se puede acabar sin hablar de Patrik Barglund, uno de los emblemas del club pero que, debido a la lesión que padece no es incluido (de momento) en las líneas de juego.

Jaden Schwartz - Paul Stastny ''A'' - Vladimir Tarasenko ''A''

Robby Fabbri - Alex Steen ''A'' - Bradyen Schenn

Ivan Barbashev - Vladimir Sobotka - Dimitrij Jaskin

Magnus Paajarvi - Kyle Brodziak - Beau Benett

Vladimir Tarasenko | Foto: St. Louis Game Time

Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Highlights 2016/17

Uniformes