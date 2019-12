Los Falcons se llevan un partido raro y polémico

Falcons y Lions nos han brindado un partido trepidante, lleno de alternativas y con polémica final. Dos de los mejores equipos de la liga se enfrentaban. Dos con 2-0 y alguno tenía que romper el invicto. Uno de los partidos de la jornada sin duda. Y dio el nivel esperado. Además con un sazonado especial: con un aderezo de polémica. La última jugada del partido se tuvo que decidir por la revisión de los árbitros. La polémica vino porque el TD que le daba la victoria a los Lions fue anulado. Muchas dudas en la decisión y los planos dejaban más dudas, en vez de despejarlas.

A pesar de esto el partido no empezó como se esperaba, sobre todo para los Lions. Los Falcons tenían la primera posesión del encuentro. Fieles a su estilo empezaron con una ofensiva muy equilibrada y muy tranquila. Anotaron el primer TD de la tarde. Los locales no entraban en el partido. El ataque se veía sobrepasado y solo Prater en su secuencia lograron anotar un field goal de 55 yardas. Maquillaron un poco el resultado que ya iba 10-0 para los visitantes. Después de los tres primeros puntos de los Lions, los visitantes lograban otra secuencia de calidad que les daba el 17-3. A los que los locales respondieron otra vez con Prater. Esta vez el disparo fue de 48 yardas.

Pero esta es una liga de detalles. Y un detalle te puede costar un partido. Cuando parecían que los Falcons podrían sentenciar el partido una intercepción le dio la vuelta a todo. Los Lions retornaban para touchdown y ponían el 17-10. Y la sensación de que no estaban muertos como parecía hasta entonces. Los Falcons colocaron tres puntos más antes del descanso. 20-13.

A pesar de la ventaja en el marcador y que la segunda parte empezó con los Falcons dominando se veía a otros equipos. Incluso los visitantes padecían de miedo a ganar. Y no remataban el partido. Con esta circunstancia y el paso de los minutos los Lions se hicieron con el partido. Después de minimizar daños por un mal punt fueron a remontar el partido. Cosa que consiguieron en cuestión de dos ataques. En el primero apareció Stafford que lideró un drive muy bueno. Después la defensa se encargo de interceptar otra vez a Ryan y aprovechar para que Prater pusiera el 23-23 en el electrónico. Ryan se repuso de lo anteriormente acontecido y puso el 30-23. Un cuarto por delante tenían los Lions para remontar.

El último cuarto empezaba bien para los locales. Eran capaces de anotar, por cuarta vez, por medio de Prater. 30-26. Y 12 minutos por delante. Pero los nervios se apoderaron de los ataque. Hasta cuatro ataques infructuosos se dieron. A falta de dos minutos los Lions tenían el balón. Secuencia ganadora. Como esa de las ocho que hicieron el año pasado. Las jugadas se sucedían y con ellas el avance de los locales. Se plantaron en la 1 después de una falta de Trufant. Tres ocasiones para ganar. Las dos primeras fueron baldías. La tercera decidiría el devenir del encuentro. Aquí llegó la parte polémica. Pasaron varios minutos para que los árbitros en el campo y los encargados del vídeo se pusieran de acuerdo. La televisión no ayudaba tampoco. La decisión final fue que no era TD y se decretó el final del partido. La incredulidad era máxima en el Ford Field. Pero los árbitros ya si lo tenían claro. Los Falcons son el primer equipo en conseguir el 3-0 en su récord.

Just now getting a chance to digest Lions finish. I think Tate's elbow is down. But I'm surprised this overturned ruling on field. pic.twitter.com/23h1G4Lcx8