Parte de lesiones - Semana 5

AFC Este

Buffalo Bills: El asunto que preocupa a los Buffalo Bills es la lesión de tobillo de Cordy Glenn, el tackle izquierdo. Glenn se ha perdido los dos últimos partidos, lo que ha permitido a su sustituto, el rookie Dion Dawkins acumular beneficiosos minutos de juego que, además, le han valido para demostrar tener un nivel más que respetable para ser novato en la liga.

New York Jets: Matt Forte continúa siendo la principal preocupación de los Jets. No parece haber mucha prisa para traerlo de vuelta, sin embargo, ya que la semana pasada tanto Powell como Maguire tuvieron mucho éxito con el juego terrestre y llevaron el peso del ataque de los neoyorquinos.

New England Patriots: Los Patriots han hecho públicas las bajas ya confirmadas para el partido de esta noche del cornerback Eric Rowe y el running back Rex Burkhead. Rowe llevaba un par de semanas apareciendo en las listas de lesionados por un asunto en la ingle. Sin embargo, no parece descabellado plantearse si la baja de Rowe es enteramente debida a una lesión o a modo de toque de atención debido a los fallos de cobertura en la secundaria. La gran sorpresa es que Rob Gronkowski aparece como "cuestionable" para el partido por problemas en el muslo. Hay que recordar que Gronkowski estuvo en el campo en todas las jugadas de ataque la semana pasada y no se mencionó nada sobre alguna posible lesión hasta el reporte de ayer.

Miami Dolphins: Los Dolphins continúan monitorizando los problemas de salud de su secundaria. Tras los problemas de Maxwell en Londres la semana pasada, en esta ocasión parecen estar pendientes de la evolución de Xavien Howard, que se lesionó el hombro en el partido contra los Saints. Todo apunta a que será un recuperado Maxwell el que acompañe al rookie Cordrea Tankersville en la secundaria del conjunto de Miami. El propio Maxwell tendrá la ocasión de acallar los rumores sobre su bajo rendimiento con una sólida actuación.

AFC Norte

Pittsburgh Steelers: Ryan Shazier apareció en el reporte del entrenamiento como limitado debido a problemas con el hombro. Shazier no ha sido todavía capaz de disputar una temporada completa, siendo un habitual en la enfermería de los Steelers. En principio no parece ser un asunto serio, y Mike Tomlin dijo después del partido contra Baltimore que no habían sufrido ningún contratiempo físico en el encuentro. Llama la atención la ausencia del entrenamiento de Stephon Tuitt (DE-biceps), Ramon Foster (OG-pulgar) y Sean Davis (S-tobillo). Los tres jugaron sin problemas ante los Ravens, y no parece haber excesiva preocupación en Pittsburgh al respecto.

Baltimore Ravens: Los Ravens son otro equipo que sufre en la secundaria. Jimmy Smith, probablemente su jugador defensivo que mejor rendimiento ofrece, continúa con molestias en el aquiles. Ladarius Webb también se ausentó del entrenamiento. Los Ravens tienen profundidad en esas posiciones, con Marlon Humphrey y Jaylon Hill preparados para saltar a la palestra si fuera necesario.

Cincinnati Bengals: Los Bengals continúan con un ojo puesto en la evolución de Tyler Eifert. No ha entrenado en las últimas semanas y desde el equipo no se ha hecho público ningún plazo. El equipo cuenta con un descanso en esta quinta semana, por lo que tendrán la oportunidad de recuperarse de cualquier molestia y volver a la competición al cien por cien en la semana seis.

Cleveland Browns: No hay un nombre que preocupe más a los fans de los Browns que el de Myles Garrett. El número uno del pasado draft continúa con problemas en el tobillo y todavía no ha pisado el césped como profesional en partido de competición. Todo apunta a que esta será la semana en la que salte al terreno de juego, ya que ha participado en los ejercicios de entrenamiento durante toda la semana, a pesar de aparecer en los reportes como limitado. El propio Garrett ha hecho públicas sus intenciones de debutar con mensajes en sus redes sociales.

AFC Sur

Jacksonville Jaguars: Tras perder a Allen Robinson para toda la temporada, las noticias para el cuerpo de receptores de los Jaguars siguen sin ser buenas. Marqise Lee se ausentó del entrenamiento debido a la lesión en las costillas contraída en la derrota contra los Jets, y todo apunta a que no podrá entrenar en lo que queda de semana y es probable que se pierda el próximo encuentro. Allen Hurns permanece como la referencia en un ataque aéreo que se las verá con los Steelers el domingo.

Houston Texans: Los Texans se encuentran en un buen momento tanto de juego como de salud. El principal problema que tenían era el estado del guardia ofensivo Greg Mancz, lesionado en el encuentro de la tercera semana ante los Patriots. Mancz se ha reincorporado a los entrenamientos y O'Brien confía en que pueda disputar el partido del domingo ante los Chiefs.

Tennessee Titans: El isquiotibial de Marcus Mariota quita el sueño a los aficionados de los Titans. Consta como "limitado" en los reportes del entrenamiento, y según fuentes del equipo no hay manera de saber si será capaz de saltar al césped el próximo partido. Mularkey ha declarado que no quieren forzar a Mariota y agravar una lesión que no parece ser demasiado seria. De jugar, su movilidad se vería más que probablemente limitada, cerrando así la puerta a un gran número de posibilidades ofensivas que ofrece en su posición. Matt Cassel se postula como candidato a la titularidad si Mariota se quedase en el banco.

Indianapolis Colts: Tanto Matthias Farley como Nate Hairston se ausentaron del entrenamiento con lesiones musculares. Ambos terminaron el partido ante Seattle. De no poder jugar el domingo, el veterano defensor Darius Butler ocuparía el puesto de Farley como seguro en la secundaria que se enfrentará a los 49ers. El hueco de Hairston en el nickel iría para el rookie Quincy Wilson.

AFC Oeste

Kansas City Chiefs: La lesión del guardia Laurent Duvernay-Tardif la semana pasada ante Washington supone un duro golpe para la línea ofensiva de los Chiefs. Recuperar al center Mitch Morse, ausente las últimas dos semanas por problemas en el tobillo, sería ideal para suplir la baja del canadiense desplazando al center actual, Zach Fulton, al puesto de Duvernay-Tardif.

Denver Broncos: Los Broncos aprovecharán la semana de descanso para que tanto Jamaal Charles como Bradley Robey se recuperen completamente de sus dolencias que, si bien no les han privado de minutos en el campo, los han limitado en entrenamientos. El propio Charles ha declarado recientemente que no cree que tenga ningún problema para incorporarse al ritmo de trabajo del equipo la semana que viene, después del mencionado descanso.

Oakland Raiders: La lesión de espalda de Derek Carr lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante entre dos y seis semanas. Con EJ Manuel ocupando su puesto, las aspiraciones de los californianos se llevan un duro golpe, perdiendo por segundo año consecutivo a su líder ofensivo. Las malas noticias no se quedan ahí, pues el guardia Gabe Jackson se ha ausentado de los entrenamientos debido a problemas en un pie. Por el otro lado, Michael Crabtree se reincorporó a los entrenamientos después de perderse el partido ante Denver la semana pasada.

San Diego Chargers: Los Chargers se mantienen pendientes de Jatavis Brown, líder de la defensa y mejor placador del equipo. Fue visto con una bota protectora en el pie derecho después del partido ante Philadelphia. Brown no entrenó el miércoles, pero parece ser que podrá estar listo para jugar el domingo contra los Giants.

NFC Este

Philadelphia Eagles: Los Eagles no esperan tener a Ronald Darby de vuelta hasta la séptima semana de competición, aproximadamente. Fletcher Cox, por su parte, evoluciona día a día tras perderse el partido ante los Chargers el domingo pasado y se acerca a un posible regreso este fin de semana.

Washington Redskins: Josh Norman se fracturó una costilla en el partido que enfrentó a los Redskins y a los Chiefs. No parece haber consenso sobre su posible regreso, habiéndose dicho tanto que podría perderse seis semanas como que podría jugar este mismo fin de semana. Con un duelo ante unos poco amenazantes 49ers después de la semana de descanso que tienen en esta quinta jornada, Norman tendrá un par de semanas para evaluar su evolución. El entrenador Gruden ha manifestado que dependerá del dolor que sienta Norman, que llevaría protecciones extra en sus costillas.

Dallas Cowboys: Los Cowboys consideran que Sean Lee no podrá jugar este fin de semana, acumulando tres partidos consecutivos de ausencia, debido a su problema en los isquiotibiales. Anthony Hitchens si parece estar de vuelta, una bendición para el cuerpo de linebackers de Dallas, ya que quitará la presión a Jaylon Smith de permanecer en el campo durante todas las jugadas defensivas.

New York Giants: El frente defensivo de los Giants cuenta con dos interrogantes para el encuentro ante los Chargers. Jason Pierre-Paul, a pesar de haber completado el partido de Tampa la semana pasada, se lesionó el hombro en algun punto del mismo y actualmente es seria duda para el domingo. Su compañero Olivier Vernon agravó una lesión de tobillo y apunta a ser baja para este fin de semana. El que no tiene pinta de que se vaya a perder la cita es Odell Beckham, que a pesar de seguir doliéndose de la lesión de tobillo con la que comenzó la temporada y de dislocarse un dedo ante Tampa, ha podido entrenar (con limitaciones) y estará ante los Chargers el domingo.

NFC Norte

Detroit Lions: Los Detroit Lions sufren en su línea ofensiva. Los dos jugadores del lado derecho, tanto Rick Wagner como TJ Lang se perdieron el entrenamiento del miércoles y el equipo permanece pendiente de la situación para evaluar si podrán jugar ante los Panthers el domingo. Por el otro lado, Ameer Abdullah tiene su tobillo bajo control y no necesitará ningún tiempo de baja.

Green Bay Packers: Davante Adams progresa adecuadamente en sus intentos de jugar el domingo, diez días después de recibir un feo golpe casco contra casco de Danny Trevathan en el partido del jueves pasado ante Chicago. Ty Montgomerie, limitado en entrenamientos y con protecciones en las costillas, también parece estar en camino de jugar el próximo domingo ante Dallas.

Minnesota Vikings: Sam Bradford continúa sin entrenar desde que sus problemas de rodilla lo limitaran el 21 de septiembre. Los Vikings esperan que pueda volver a las sesiones con el equipo esta semana, pero siguen considerando el asunto como de día a día. La baja de Dalvin Cook coloca el peso del ataque terrestre en Latavius Murray, que se operó el tobillo en pretemporada, pero que está listo para la acción. No se han pronunciado sin embargo sobre el estado de Jerrick McKinnon, que abandonó el terreno de juego la semana pasada doliéndose del tobillo.

Chicago Bears: La baja de Trevathan por sanción el próximo lunes ante Minnesota significará que los Bears tendrán que aprovechar el máximo del recién recuperado Nick Kwiatowski, que se ha perdido los dos últimos partidos por una lesión en el pectoral.

NFC Sur

Atlanta Falcons: Los receptores Julio Jones y Mohamed Sanu tendrán una semana de descanso para recuperarse de sus respectivas dolencias. El caso de Jones no parece ser serio y no perdería minutos, pero Sanu se perderá con casi toda seguridad el duelo de la sexta semana ante los Dolphins.

Carolina Panthers: Perder al safety Kurt Coleman un mes tras una lesión de rodilla debilita aún más a una ya de por sí floja secundaria de Carolina. El hueco de Coleman tendrá que ser ocupado por el recién fichado Jairus Byrd o por el novato Demetrius Cox. Dependerá de si son capaces de incorporar a Byrd al ritmo de los demás compañeros.

Tampa Bay Buccaneers: La defensa de los Bucs permanece en alerta roja, con las más que probables bajas para el partido ante New England de Kwon Alexander y Lavonte David detrás de la línea. Por si eso fuera poco, en la secundaria parece que ni TJ Ward ni Keith Tandy llegarían al encuentro, obligando al novato Justin Evans a ser protagonista tras no haber acumulado apenas minutos de juego.

New Orleans Saints: La lesión en la línea ofensiva del guardia Zach Strief hace mucho daño al equipo, sin duda, pero el momento de la lesión parece darle algo de cancha a los Saints. Tras la semana de descanso con la que cuentan en esta quinta jornada recuperan a Terron Armstead, que ocupará el puesto de tackle izquierdo y desplazará al solvente novato Ryan Ramczyk al puesto de Strief.

NFC Oeste

Los Angeles Rams: Lamarcus Joyner permanece pendiente de su estado y el equipo evalúa si volverá a ser baja tras perderse el encuentro del domingo pasado ante los Cowboys. En principio es un asunto que manejarán día a día, pero parece ser que hay posibilidades de que salte al verde contra los Seahawks. Joyner es una figura clave en la secundaria, actuando tanto de safety como de cobertura en el nickel. De no poder jugar, Cody Davis se encargaría de la zona profunda mientras Nickell Robey-Coleman tomaría las funciones en cobertura.

Seattle Seahawks: A la baja confirmada de Cliff Avril se le suma la casi segura de Jeremy Lane para el duelo ante los Rams. Rees Odhiambo, el tackle izquierdo, evoluciona favorablemente tras ser hospitalizado el domingo pasado debido a problemas en el esternón y parece que no se perderá el encuentro.

Arizona Cardinals: Bruce Arians se ha mostrado confiado sobre la disponibilidad del guardia Alex Boone para el duelo ante Philadelphia tras una lesión pectoral. Arians dijo que cree que Boone será capaz de sobreponerse a las molestias y no perder minutos de juego. El veterano Earl Watford y el novato Will Holden se postulan como las opciones principales para sustituir a Boone de no jugar.

San Francisco 49ers: El equipo de San Francisco maneja con delicadeza la situación de su receptor Marquise Goodwin. La conmoción que sufrió la semana pasada es la cuarta en catorce meses y quinta desde 2014. Le han dado el OK para entrenar sin contacto, pero todavía no está claro si los médicos le darán el alta completa y podrá salir a jugar el fin de semana.