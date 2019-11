Ayúdame Aaron Rodgers, eres mi única esperanza

Al igual que Leia en Star Wars, los Packers están pidiendo que su estrella vuelva al campo. El equipo no es lo mismo sin él. Pero ya la situación casi que no se sostiene. Lo mismo no es culpa solo de los que están en el campo, pero es la solución fácil. Mientras los Bucs pierden. O se dejan perder, o no quieren ganar. O hacen tanking. Pero compiten. Pese a todas las dificultades lo hacen. Ya lo demostraron ante los Falcons la semana pasada. Esta no se queda atrás.

Los partidos empiezan en Lambeu como vienesiendo tradicional este año: con puntos. Los Bucs comandados por Winston, que volvía de la lesión, anotaban sus primeros siete puntos. Sigue la tradición y los Packers anotan en su primera secuencia también. Esta vez la defensa de los visitantes está más acertada y los dejan en tres puntos. Las tradiciones se siguen sucediendo y pasamos varios ataques sin anotaciones. Las defensas saben ajustarse y limitan a los ataques. El front 7 de los Bucs limita a Jamaal Williams y Winston tiene a sus receptores bien cubiertos.

No fue hasta bien entrado el segundo período cuando la chispa se vuelve a encender. Los visitantes interceptan a Hundley. Se encienden las alarmas en Green Bay. Para su suerte no se logra materializar en puntos. El partido sigue vivo. Y se vuelve loco. Los Packers consiguen deflectar el punt de los Bucanners y recuperan el balón el la 45 rival. Jamaal Williams anota el primer TD para Packers. No se queda así ya que Winston pierde el balón y los Packers retornan para TD. Otro drive para los Buccanners esta vez acaba en FG y nos vamos al descanso.

La seguridad en los Packers había aumentado considerablemente con el final de la primera parte. Pero no estaba todo dicho. Los Buccanners supieron ajustar la defensa de nuevo y limitar el juego de carrera de los locales, que es lo que les estaba dando resultados hasta ahora. Hundley solo había lanzado 40 yardas al descanso. Su ataque no estaba al mismo nivel. En el tercer cuarto tuvieron dos secuencias largas con solo tres puntos. El paso en defensa estaba dado, pero el ataque estaba dos por detrás.

A la tercera fue la vencida

Esos dos pasos los dieron en el último cuarto. Se consiguieron poner por delante. Otra vez Winston. Lo que él te da, él te quita. Los Packers debían ir a por el partido. Y volvía a aparecer Jamaal Williams, esta vez acompañado por Hundley que estaba siendo pitado por su partido. Consiguieron esos tres puntos que necesitaban, después de dejar pasar un incomprensible 4º y pulgadas en la 4. Se iba a la prórroga donde los Packers tenían la primera posesión y ganaron el partido. Esta vez fue Jones. Y apareció el deseo que Rodgers vuelva al campo y aspirar a algo.