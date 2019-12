Los Philadelphia Eagles se llevan la Super Bowl LII (41-33)

Por nuestra parte nada más, agradecerles su confianza y todavía con la emoción de haber vivido una Super Bowl LII increíble, nos despedimos de esta transmisión que ha seguido de cerca todo lo que ha pasado en este evento. La NFL termina y no volverá hasta septiembre, pero la larga offseason nos obligará a seguir hablando de este maravilloso deporte. ¡Hasta la próxima!

Al final, los Philadelphia Eagles han sabido mantener la ventaja. Ha sido un partido inolvidable que dará mucho que hablar. Los Eagles se han impuesto a los Patriots por 41-33 en la Super Bowl LII a pesar de no ser los favoritos. Nick Foles ha sido proclamado MVP de esta Super Bowl.

Esta ha sido la útlima jugada del partido. Esta vez no ha habido milagro para los Patriots, pero el 'Hail Mary' de Brady casi encuentra receptor...

Nick Foles ha sido nombrado MVP de la Super Bowl tras su gran actuación que ha llevado a los Eagles a conquistar el título. No solamente ha dado 3 pases de touchdown, sino que también ha recibido uno. Enorme partido.

Ahora mismo, el U.S. Bank Stadium es una fiesta. Los Philadelphia Eagles, con una maravillosa historia de superación 'underdog', se han proclamado campeones de la Super Bowl LII. En este momento ya van a recibir el trofeo Vince Lombardi.

Tom Brady ha lanzado la friolera cifra de 505 yardas que han resultado insuficientes para llevarse su sexto anillo. Él ha cometido el fumble que ha permitido a los Eagles ponerse 8 arriba y consumir unos minutos importantes.

Es la primera Super Bowl que consiguen los Philadelphia Eagles. Nick Foles ha hecho un partidazo con 3 pases de touchdown y estando al nivel de las últimas semanas. Espectacular el quarterback de los Eagles.

PHILADELPHIA EAGLES, CAMPEONES DE LA SUPER BOWL LII AL VENCER A LOS PATRIOTS 41-33.

IMPRESIONANTE SUPER BOWL QUE GANAN LOS EAGLES 41-33. QUÉ PARTIDAZO DIOS. QUÉ FINAL. QUÉ EMOCIÓN. QUÉ DEPORTE

FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO CASI LO CONSIGUEN CON EL HAIL MARYYYYYYY PERO NOOOO! GRONKOWSKI LO HA TENIDO EN SUS MANOS PERO NO HA PODIDO SER!!!!!!!!!!!!!

BUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

PASE INCOMPLETO. DARBY CASI INTERCEPTA. QUEDAN 9 SEGUNDOS.

SERÁ PRIMER DOWN Y 10 PARA LOS PATRIOTS EN MEDIO CAMPO. PIERDEN 41-33 Y QUEDAN 13 SEGUNDOS.

HASTA MEDIO CAMPO Y QUEDAN 13 SEGUNDOS. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿SERÁN CAPACES DE CONSEGUIRLO LOS PATRIOTS????????????????????????????????????????????????????????????

MISMA JUGADAAAAAAAAAAAAAAA Y AVANZANDO MUCHO MÁS GRONK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GRONKOWSKI SE SALE POR LA YARDA 33 PARA PARAR EL TIEMPO. QUEDAN 20 SEGUNDOS.

SPIKE PARA PARAR EL TIEMPO. QUEDAN 0:26 PARA TERMINAR. ESTÁN EN SU YARDA 22 LOS PATRIOTS. NECESITAN UN MILAGRO.

4TH & 10 (NE 9). COMPLETO HACIA AMENDOLA POR EL CENTRO. CORRE EL RELOJ.

SI NO CONVIERTEN LOS PATRIOTS SE ACABÓ...

3RD & 10 (NE 9). QUEDAN 0:48. BRADY CASI RECIBE OTRO SACK. INCOMPLETO. CUARTO DOWN CON 0:42 EN EL RELOJ.

2ND & 10 (NE 9). QUEDAN 0:53. INCOMPLETO HACIA WHITE. SERÁ TERCER DOWN.

PASE INCOMPLETO A HOGAN. SERÁ SEGUNDO DOWN.

LOS PATRIOTS HAN PROBADO OTRA JUGADA DE ENGAÑO EN EL RETORNO QUE CASI LES CUESTA UN DISGUSTO. QUEDAN 0:58 Y EMPIEZAN EN SU YARDA 9.

41-33 ganan los Eagles. Los Patriots tendrán el balón con 1:05 de tiempo sin tiempos muertos. Necesitan un touchdown y la conversión de 2 para empatar. Empezarán su drive en la yarda 9.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡EL FIELD GOAL DE 46 YARDAS DE ELLIOTT ES BUENO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ALLÁ VA ELLIOTT.

EL RELOJ VA CORRIENDO HASTA 1:10 PARA EL FINAL. ELLIOTT, EL KICKER ROOKIE, ASUMIRÁ TODA LA RESPONSABILIDAD. SI CONVIERTE EL FIELD GOAL DE 46 YARDAS, PONDRÁ SU EQUIPO 8 PUNTOS ARRIBA. EN NINGÚN CASO ESTÁ SENTENCIADO.

3rd & 5 (PHI 26). CARRERA PARADAAAAAAAAAAAAAA. SERÁ CUARTO DOWN Y 6.

Recapitulemos. Los Eagles le han quitado el balón a Brady con un sack y fumble y con 38-33 arriba, tienen el balón a falta de 1:56 para el final. Será tercer down y los Patriots no tienen tiempos muertos. Si los Eagles convierten en primer down, habrán ganado la Super Bow; sino, los Patriots tendrán opciones. Veremos qué sucede.

2nd & 8 (NE 29). BLOUNT GANA 3 YARDAS. SERÁ TERCER DOWN Y 5 CON 1:56 PARA EL FINAL. LOS PATRIOTS NO TIENEN TIEMPOS MUERTOS. ESTAMOS EN EL 2 MINUTES WARNING.

INCREÍBLE. GRAHAM CON LA PRESIÓN POR EL LADO DERECHO Y CONSIGUE EL PRIMER SACK DE LA NOCHE Y ENCIMA, FUMBLE SOBRE BRADY. PUEDE HABER SIDO LA JUGADA DE LA SUPER BOWL.

PHILADELPHIA EAGLES TOMA EL CONTROL DEL BALÓN. CARRERA POR EL CENTRO EN LA YARDA 31 DE LOS PATRIOTS. PARADA POR LOS EAGLES. TIEMPO MUERTO NEW ENGLAND CON 2:03 PARA EL FINAL.

GRAHAM CON LA PRESIÓN, LE QUITA EL BALÓN A BRADY, Y BARNETT LO RECUPERA. INCREÍBLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. LOS PATRIOTS PIERDEN EL BALÓN Y QUEDAN POCO MÁS DE 2 MINUTOS.

SACK Y FUMBLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DE BRADYYYYY

2nd & 2 (NE 33). OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1st & 10 (NE 25). Gronk recibe. Sale por fuera ganando 6-7 yardas.

New England empezará su drive en su yarda 25. Restan 2:21, pierden 38-33 y tienen un tiempo muerto más el 2 minutes warning.

LA CONVERSIÓN DE 2 NO ES BUENA. BUENA DEFENSA DE VAN NOY Y EL PASE A CLEMENT ES INCOMPLETO. NOS QUEDAMOS 38-33. LOS PATRIOTS GANARÍAN CON UN TOUCHDOWN. QUEDAN 2:21.

LO DE JESSY JAMES NO LO FUE PERO ESTO SÍ. NADIE SABE CUANDO ES O NO UN PASE COMPLETO, PERO EL CASO ES QUE PHILADELPHIA SE PONE 38-33 Y VAN A POR 2 MÁS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ES TOUCHDOWN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ALLÁ VA...

STERATORE SIGUE HABLANDO REVISANDO...

CON 2:21 PARA TERMINAR, LOS ÁRBITROS LO ESTÁN REVISANDO. INCREÍBLE QUE ESTÉ PASANDO OTRA VEZ ESTO CONTRA LOS PATRIOTS.

ERTZ COGE EL BALÓN CLARAMENTE PERO AL IRSE CONTRA EL CÉSPED DIRECCIÓN LA ENDZONE, EL BALÓN SE LE ESCAPA DE LAS MANOS... PERO, ¿TENÍA EL CONTROL DEL BALÓN ESTABLECIDO?

PERO ACABA DE PASAR LO QUE LE PASÓ A JESSY JAMES DE LOS STEELERS CONTRA LOS PROPIOS PATRIOTS!!!!!!!!!

3rd & 7 (NE 12). ZACH EEEEEEEEEEERTZ!!!!!!!!!! TOUCHDOOWN!!!!!!!

2nd & 7 (NE 12). Incompleto para Jeffery. Tercer down.

Quedan 2:30 para el final y Belichick pide el tiempo muerto para New England. Le restará uno.

1st & 10 (NE 14). Ajayi por el centro. Gana un par de yardas.

1st & 10 (NE 24). Agholor recibe el pase rápido y consigue otro primer down.

Las 1.081 yardas totales son todo un récord en la historia de los playoffs. Impresionante.

Recapitulamos. Quedan 3:07 para terminar el último período y los Patriots vencen a los Eagles por 33-32, pero Philadelphia tiene el balón y se acerca peligrosamente a la endzone rival. Será primer down en la yarda 24 de New England.

Chung lesionado sobre el césped. Juego parado.

QUEDAN 3 MINUTOS PARA TERMINAR.

1st & 10 (NE 43). COMPLETOOOOOOOOOOOOOOOOO PARA AGHOLOR A LA 22.

2nd & 9 (PHI 48). Foles encuentra a Agholor en un complicado pase. Qué recepción y primer down.

1st & 10 (PHI 47). Blount queda bloqueado en el centro. Poca ganancia.

Tiempo muerto Philadelphia Eagles con 4:52 para acabar. Máxima emoción en la Super Bowl. ¡¡¡¡Qué locura!!!! Los Eagles, tras no poder convertir el tercer down, se la han jugado con el pase en cuarto down Euna vez más y Ertz vuelve a aparecer. Lo han hecho en campo propio.

Y CONVIERTEN LOS EAGLES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ERTZ!!!!!!!!!!!!!!!! FOLES BAJO PRESIÓN Y CONVIERTE POR DENTRO CON ERTZ. PRIMER DOWN.

HARRISON CON LA PRESIÓN, MCCOURTY HACE EL RESTO Y CUARTO DOWN. LA OFENSIVA SE QUEDA EN EL CAMPO.

3rd & 1 (PHI 45). CORTOOOOOOOOOOOOOOOOO

Quedan ya menos de 7 minutos para terminar.

2nd & 8 (PHI 38). Clement es parado justo antes de cruzar la línea de primer down por Chung. Será tercer down.

1st & 10 (PHI 36). Blount gana pocas yardas con su carrera.

3rd & 6 (PHI 29). Ertz vuelve a aparecer para convertir este complicado momento en primer down.

Tiempo muerto Patriots.

2nd & 6 (PHI 29). Foles largo a Smith, defendido por Rowe. Mucho contacto pero nada. Incompleto.

1st & 10 (PHI 25). Ajayi por la derecha. Hasta la 29.

Philadelphia empezará su drive en su yarda 25 con 9 minutos para terminar el partido... o el cuarto período.

Definitivamente Gronkowski está presente y asumiendo la responsabilidad. Brady está haciendo un partido increíble. Los Patriots están cerca de las 600 yardas de ataque.

GOTSKOWSKI... ¡¡¡¡NO FALLA!!!!!! ¡¡¡¡¡NEW ENGLAND SE PONE POR DELANTE 33-32!!!!

GRONKOWSKI SUPERA A DARBY EN EL RINCÓN DE LA ENDZONE, BRADY LO PRUEBA POR ARRIBA, Y EL TIGHT END NO FALLA. EMPATE A LA ESPERA DEL EXTRA POINT.

TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWN PATRIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTS

2nd & goal (PHI 4). GRONKOWWWWWWWWWWSKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1st & goal (PHI 4). Pase incompleto. Pase bajo de Brady a White que toca suelo.

2nd & 1 (PHI 8). Ahora sí consigue el primer down White con una carrera por el centro.

1st & 10 (PHI 17). Screen al mismo hombre. Vuelve a conseguir el primer down.

1st & 10 (PHI 47). DANNY PLAYOFFFFF OTRA VEZ!!!! RECIBE SÓLO, BIG PLAY, DENTRO DE LA REDZONE.

3rd & 3 (NE 46). Primer down Amendola. Brady supera el blitz con facilidad y completa a la derecha a Danny Playoff.

2nd & 6 (NE 43). Pase a Hogan, bien frenado. Será tercer down.

1st & 10 (NE 39). Mismo protagonista, similar ganancia. Ahora unas 5 yardas.

2nd & 5 (NE 30). Burkhead igual, pero ahora gana 10 yardas.

1st & 10 (NE 25). Burkhead carrera por el centro. Gana 5 yardas.

Los Patriots tienen el balón para ponerse por delante por primera vez. Comenzarán en la yarda 25.

Penalización de los Patriots, declinada por los Eagles. Nos quedamos con el 32-26 favorable a los Eagles al comienzo del cuarto período.

4th & 11 (NE 24). FIELD GOAL DE 42 YARDAS DE ELLIOTT BUENO!!!! PERO PAÑUELO...

3rd & 3 (NE 16). Mala jugada, pase hacia Agholor y Flowers lo ha leído perfectamente. Pérdida de yardas.

Recordemos, tercer down para los Eagles para comenzar el cuarto período.

Este es el touchdown polémico de Clement. ¿Tiene el control del balón cuando da el primer paso con la izquierda?

3rd & 3 (NE 16). Se acaba el tercer cuarto. Así comenzara el último y decisivo período.

2nd & 10 (NE 24). Pase a Smith por fuera. Será tercer down.

¡¡¡LA SUPER BOWL LII YA ES LA QUE MÁS YARDAS TOTALES SE HAN CONSEGUIDO CON 955!!!!

1st & 10 (NE 24). Foles incompleto buscando la endzone.

2nd & 8 (NE 32). Agholor con el jet sweep. Parece que ha conseguido el primer down.

1st & 10 (NE 34). Blount parado por Brown. Por fin los Patriots frenan un poco a los Eagles.

1st & 10 (PHI 49). Torrey Smith sólo por el centro. Primer down fácil.

1st & 10 (PHI 25). Para empezar, pase de Foles a Agholor de 24 yardas. ¡¡¡Como están las ofensivas!!!!

Brady ha superado ya las 400 yardas de pase...

Touchback. Los Eagles comenzarán en su 25.

Los ataques se están imponiendo claramente a las defensas. Los Patriots no se rinden y se vuelven a poner a 3 puntos. Ahora Brady ha conectado con Hogan con un pase de 26 yardas para poner el 29-26. Philadelphia tendrá el balón con 3 minutos para acabar el tercer cuarto.

MUY BUENA RUTA DE HOGAN, BRADY LO VE A SU DERECHA Y ACABA LANZANDO POR EL MEDIO. HOGAN NO PERDONA Y ACERCA OTRA VEZ A NEW ENGLAND. EL EXTRA POINT ES BUENO. 29-26. QUÉ PARTIDO!!!!!!!!!!!!!!!

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TOUCHDOWWWWWWWWWWWN HOGAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3rd & 1 (PHI 44). Amendola abierto en la yarda 26. Completo y primer down.

2nd & 7 (50). Lewis se acerca al primer down, de nuevo con la carrera.

1st & 10 (NE 43). Lewis es parado por Jenkins una vez más.

2nd & 9 (NE 32). Blitz y espacio libre en la secundaria. Hogan captura el pase y primer down.

1st & 10 (NE 31). Lewis por el centro, de nuevo parado fácil por los Eagles.

2nd & 9 (NE 26). Pañuelo tras el pase peligroso de Brady. Holding en defensa de Kendricks. Primer down Patriots.

1st & 10 (NE 25). Lewis es placado por Curry y Mills. 1 yarda de ganancia.

Los Patriots deberán reaccionar una vez más. Situación parecida a la final de conferencia contra los Jaguars. Pierden 29-19 y faltan 7 minutos para terminar el tercer cuarto. Comienzan el drive en la yarda 25.

En cualquier caso, cuenta el touchdown y el extra point de Elliot es bueno. 29-19 ganan Eagles.

Jugada muy dudosa. Clement pone el pie izquierdo dentro pero en ese momento, no se ve claro que tenga el balón controlado. Luego el derecho lo pone correcto con el balón 100% controlado; el último paso, con la izquierda, ya lo pone fuera. La cuestión es si cuando pone el primer paso con la izquierda tiene control o no...

Steratore confirma el touchdown!!!!!!!!

Los árbitros, por el momento, han dado por bueno el touchdown pero ahora mismo están revisando la jugada. Será la primera gran decisión que deberá tomar Steratore y el equipo de revisión de jugadas.

Ruta por la izquierda de Clement superando a Flowers para coger el balón en la endzone. La cuestión es si pone los dos pies antes de salirse de la endzone... Jugada bajo revisión. Pero qué pase de Foles otra vez y qué esfuerzo de Clement para coger el balón.

3rd & 6 (NE 22). INCREÍBLEEEEEEEEEEEEEEEEEEE TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWN CLEMENT, TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWN EAGLES!!!!!!!!

2nd & 6 (NE 22). Pase largo incompleto de Foles.

1st & 10 (NE 26). Blount parado por el centro, carrera hasta la 22.

3rd & 1 (NE 40). Primer down Ertz, cogiendo otro pase de Foles ganando 14 yardas.

Chung por los Patriots y Wisniewski en los Eagles se retiran del terreno de juego. Veremos si pueden seguir...

Butler, por cierto, sigue sin jugar en defensa. Solamente participa en las jugadas de equipos especiales...

2nd & 10 (NE 49). Ajayi hasta la 40. Tercer down corto. Juego parado porque Chung se ha lesionado.

1st & 10 (NE 49). Incompleto el pase de Foles a Smith.

2nd & 5 (PHI 41). Blount cruza el centro del campo con otra buena carrera, ahora por el centro.

1st & 10 (PHI 36). Blount por la derecha, gana 5 yardas por el suelo.

3rd & 6 (PHI 21). Agholor primer down!!!!! casi placado, se ha girado y lo ha conseguido.

2nd & 6 (PHI 21). Pase incompleto pero buen lanzamiento de Foles.

1st & 10 (PHI 16). Carrera corta hasta la 19.

Barner retorna hasta la yarda 26. Pañuelo. Bloqueo ileagal. Los Eagles empezarán en la yarda 16.

Por fin ha aparecido Gronkowski con 4 pases capturados en este drive. Él mismo se ha encargado de anotar el touchdown en el que es el primer pase de touchdown de Brady. Los Eagles recibirán el balón con 12 minutos para terminar el tercer cuarto.

EXTRA POINT BUENO DE GOTSKOWSKI. SE VUELVEN A APRETAR LAS COSAS. 22-19.

2nd & goal (PHI 5). Si antes lo decimos... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TOUCHDOWN GRONKOWSKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AHORA SÍ QUE CONECTAN BRADY Y GRONK. RUTA POR EL MEDIO DEL TIGHT END Y BRADY LO ENCUENTRA EN LA ENDZONE.

White carrera por el centro, parado y será 2nd & goal.

3rd & 6 (PHI 22). BLITZ QUE NO FUNCIONA Y VUELVE A APRECER GRONKOWSKI. PRIMER DOWN.

2nd & 6 (PHI 22). Pase incompleto, buena presión defensiva. Tercer down.

1st & 10 (PHI 26). Carrera de White por la izquierda corta.

¡¡¡¡¡Y OTRA VEZ GRONK!!!!!!!!! AHORA PARA 24 YARDAS MÁS.

2nd & 10 (NE 25). AHORA SÍ!!!! Gronk recibe en el medio del campo para el primer big play de la segunda parte.

1st & 10 (NE 25). Pase incompleto a Gronk. Siguen sin conectar Brady y el tight end.

¡Comienza la segunda parte! Touchback y los Patriots comenzarán en la yarda 25 propia.

El concierto del halftime de Justin Timberlake ha terminado y pronto se reanudará la Super Bowl LII con un marcador favorable a los Eagles de 22-12 sobre los Patriots.

Los Patriots serán los que recibirán el balón para iniciar la segunda parte.

Hemos visto una espectacular primera parte, donde Brady y Foles han obtenido grandes números. Las defensas han permitido varios big plays. En cuánto al juego terrestre, Blount y Ajayi suman casi 100 yardas y un touchdown. Los Patriots deben parar esta sangría. Gronkowski debería comenzar a hacer de las suyas también, porque hasta el momento, solamente una recepción para 9 yardas.

Aquí abajo podéis ver el touchdown espectacular conseguido por Foles. El quarterback ha hecho de receptor para poner el 22-12. Una jugada que si acaban ganando los Eagles pasará a la historia.

Tras el 3-3 inicial, los Eagles se habían distanciado 15-3 en el marcador con touchdowns de Jeffery y Blount. White se ha encargado de recortar distancias y poner el 15-12, pero una jugada increíble de los Eagles, con Foles haciendo de receptor, vuelve a poner a Philadelphia con una ventaja importante. Al descanso, 22-12 en el marcador. Nosotros nos damos un respiro mientras disfrutamos del concierto de Justin Timberlake.

El pase a Amendola es estéril. Es placado sin problema y se termina la primera parte con 22-12.

Tiempo muerto Eagles. Será la última jugada de una espectacular primera parte. Tercer down para los Patriots pero eso ya no importa, porque repetimos, es la última jugada del primer tiempo. Balón en la yarda 50 y New England pierde de 10.

3 segundos para el descanso. Balón en la yarda 50. Veremos...

Spike y los Patriots probarán el Hail Mary.

1st & 10 (NE 44). Brady evita el sack pero el tiempo corre.

2nd & 10 (NE 25). Completo a Dorsett. Tiempo muerto, es el último de los Patriots. Quedan 20 segundos y será primer down en la yarda 45 propia.

1st & 10 (NE 25). Bomba de Brady a Amendola. Incompleto y casi interceptado.

Los Patriots comenzarán en su yarda 25 con solamente 34 segundos para el final del primer tiempo.

EXTRA POINT CONVERTIDO POR ELLIOT. 22-12. QUEDAN 34 SEGUNDOS PARA EL DESCANSO.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FOLES HA RECIBIDO, REPITO, HA RECIBO EL PASE DE TOUCHDOWN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SNAP DIRECTO A CLEMENT, ÉSTE LA ENTREGA A BURTON QUE LANZA EL PASE A FOLES. EL QUARTERBACK RECIBE SOLO EN LA ENDZONE Y PONE EL 21-12.

INCREÍBLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

SÍÍÍÍ QUE VAN A POR ELLO, SE LA JUEGAN.

De momento, tiempo muerto Eagles. Veremos qué deciden. ¿Se arriesgará Pederson? Quedan 38 segundos para el descanso.

4th & goal (NE 1). ¿VAN A POR ELLO?

3rd & goal (NE 1). Jeffery cae al suelo. Incompleto. No hay pañuelos.

2nd & goal (NE 3). Clement hasta la 1. Tiempo muerto Patriots de nuevo.

Quedan 45 segundos.

1st & goal (NE 8). No hay quien tire a Clement. Finalmente es placado en la yarda 3. Tiempo muerto Patriots.

3rd & 3 (PHI 37). CLEMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENT!!!!! HASTA LA REDZONE!!!!!!!!!!!!!!! ESTABA EN EL BACKFIELD Y RICHARDS FALLA EN LA DEFENSA.

2nd & 3 (PHI 37). Foles no puede completar el pase a Smith. El tiempo se para con 1:46. Tercer down.

1st & 10 (PHI 30). Ertz vuelve a recibir sólo y gana 7 yardas.

Los Eagles se habían distanciado en el marcador 15-3 con touchdowns de Jeffery y Blount, pero los Patriots han reaccionado con este touchdown de White que ha puesto un apretado 15-12. Entretenidísima Super Bowl hasta el momento.

Los Eagles tendrán 2 minutos para anotar antes del descanso. Comenzarán en la yarda 30 tras el retorno de Barner. 2 minutes warning.

¡¡¡¡¡¡¡GOTSKOWSKI TAMBIÉN FALLA EL EXTRA POINT!!!!!!!!!!!!!

En un abrir y cerrar de ojos. Hogan en una gran recepción y ahora White, apareciendo como siempre en la Super Bowl, corriendo por el centro y llegando a la endzone.

1st & 10 (PHI 26). WHIIIITTTEEEEEEE TOUCHDOWWWWWWN!!!!!!!!!!!

2nd & 10 (NE 31). BOMBA HACIA HOGAN!!!! PRIMER DOWN, BIG PLAY!!! HASTA LA YARDA 27 DE PHILADELPHIA.

1st & 10 (NE 31). Gronkowski no está fino. Otro pase incompleto hacia él.

2nd & 5 (NE 24). Lewis de nuevo en el juego terrestre. Primer down.

1st & 10 (NE 19). Lewis es parado una vez más por el centro.

Holding en defensa, de Mills. Será primer down para los Patriots con más de 4 minutos por delante.

3rd & 6 (NE 14). Pase incompleto a Hogan pero pañuelo.

2nd & 6 (NE 14). Pase incompleto. Gronkowski no ha podido quedarse con el balón.

1st & 10 (NE 10). Carrera por el centro parada sin problemas.

New England comenzará su drive en su yarda 10 con 5 minutos por delante.

Tras la gran jugada de Ajayi de 26 yardas, llegando a la 43 de los Patriots, Foles ha buscado otro big play. Esta vez, su pase ha estado a punto de encontrar a Jeffery, pero tras varios rebotes, Harmon se ha quedado con el oval.

INTERCEPTADOOOOOOOOO!!!!!! HARMON INTERCEPTA LA BOMBA DE FOLES HACIA JEFFERY. FINALMENTE ES PLACADO EN LA YARDA 10.

3rd & 4 (PHI 31). MADRE MÍA AJAYI!!!!!!!!!!!!!!!!! PRIMER DOWN CON OTRA GRAN CARRERA POR EL CENTRO. GRANDE WISNEWSKI EN EL BLOQUEO.

2nd & 14 (PHI 21). Torrey Smith recibe el pase a la yarda 31. Se viene tercer down. Foles ha visto el blitz bien y ha completado el pase.

1st & 15 (PHI 20). Clement no gana yardas en su carrera por fuera.

1st & 10 (PHI 25). Salida falsa de Ertz. Segunda vez que la comete.

Los Eagles comenzarán este drive en su yarda 25.

4th & 8 (PHI 27). Field goal de 45 yardas. Ahora sí, dentro para Gotskowski. 15-6 a falta de 7 minutos para el halftime.

3rd & 8 (PHI 27). Malentendido en la jugada y pase incompleto. Cuarto down.

2nd & 10 (PHI 29). Amendola es placado rápidamente. Tercer down.

Burkead ha sido placado finalmente en la yarda 29 de los Eagles. Ahora ya será segundo down.

1st & 10 (NE 25). OOOOOOOOOOOHHHHH!!!! BURKEAAAAD!!!! SCREEN PARA ÉL Y GANA 47 YARDAS.

Touchback. Los Patriots empezarán en su 25.

El intento de conversión de dos puntos es abortado. Los Eagles lo intentaron para recuperar el extra point fallado por Elliot anteriormente. Nos quedamos con el 15-3 en el marcador a falta de menos de 9 minutos para el descanso.

Vaya bloqueo de Celek liderando el camino de Blount hasta la endzone. Carrerón, otro, de 21 yardas para ampliar la ventaja.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡BLOOOOOOOOOOOOUNT TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡QUÉ CAPTURA!!!!!! SUPERANDO A GILMORE. PASE DE FOLES A LA DERECHA Y JEFFERY HACE UNA RECEPCIÓN IMPOSIBLE EN LA YARDA 21.

2nd & 10 (NE 43). JEFFERYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

1st & 10 (NE 43). Ahora Foles falla el pase. Jeffery estaba sólo en la derecha.

3rd & 7 (PHI 38). Ertz sólo por el centro. Bien Foles en el pase y big play.

2nd & 11 (PHI 34). Ajayi lo vuelve a probar sin suerte. Será tercer down largo para Philadelphia.

1st & 10 (PHI 35). Carrera sin ganancia para Eagles.

Un detalle: Malcolm Butler no ha participado en ninguna jugada en defensa. Muy raro...

Philadelphia comenzará en su yarda 35 con todavía más de 11 minutos para llegar al descanso y con 9-3 arriba en el marcador. Cooks se ha lesionado en los Patriots y se ha ido a los vestuarios. Estaremos al tanto.

4th & 5 (PHI 35). Los Patriots se la juegan y fallan en el intento. PASE INCOMPLETO INTENTADO POR BRADY A GRONK. No hay pass interference y por lo tanto, Eagles recupera el balón.

Triquiñuela de los Patriots. Entrega a White, este para Amendola que intenta el pase a... BRADY!!!!! Pero falla en capturar y será cuarto down.

3rd & 5 (PHI 35). GUAAAAAAAAAAAU!!!!!!!!!!!

Lewis carrera corta. Será tercer down para New England.

1st & 10 (PHI 40). Jenkins corta el pase a White. Gran defensa del safety.

Gronkowski ya se perdió casi toda la final de conferencia contra los Jaguars por recibir un fuerte golpe en la cabeza y sufrir una conmoción. Veremos qué pasa con Cooks pero no tiene buena pinta. En cualquier caso, será primer down para New England en territorio oponente.

Juego parado porque Cooks no se levanta del fuerte golpe de Jenkins. Puede tener una conmoción ya que parece que lo ha recibido en la cabeza. No ha habido pañuelo. En la misma jugada Brady, presionado por la línea, también ha sido fuertemente golpeado por Graham. La jugada ha terminado cerca de la yarda 40 de los Eagles.

1st & 10 (NE 37). ¡¡¡VAYA PASE DE BRADY Y VAYA PLACAJE DE JENKINS A COOKS!!!

Los Patriots comenzarán en su yarda 37 con 13 minutos para llegar al descanso. Los Eagles siguen ganando 9-3.

Los Eagles chutarán su primer punt.

3rd & 8 (PHI 22). Foles evita el sack pero no completa el pase a Ertz. Buen blitz de los Patriots y buena defensa al límite de la secundaria.

Balón para los Eagles. ¡¡Buena defensa de los Patriots y ya será tercer down!!

Mal snap y el field goal de 26 yardas fallado. Todo ha venido por una enorme jugada defensiva de Mcleod parando el jet sweep de Cooks. Gotskowski falla y los Eagles recuperan el balón.

¡¡¡¡¡¡GOTSKOWSKI FALLA EL FIELD GOAL!!!!!!!

Se acaba el primer cuarto. Philadelphia gana 9-3 pero los Patriots están cerca de la endzone. Será tercer down corto en la yarda 8.

Otro primer down de los Patriots, que entran en la redzone.

DANNY PLAYOFF APARECEEEEEE!!!! ¡¡¡DONDE ESTABA DARBY??? HASTA LA 30 DE LOS EAGLES HA LLEGADO EL PASE LARGO DE BRADY.

3rd & 7 (NE 21). OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2nd & 7 (NE 21). Brady demasiado largo para Hogan. Tercer down.

Lewis avanza pocas yardas pero Gronkowski comete salida falsa. Será segundo down largo.

Los Patriots comenzarán en la yarda 19 su segundo drive con poco más de dos minutos para acabar el primer cuarto.

Drive rápido de los Eagles, que se ha basado en un gran carrera de Blount y en un fantástico pase Foles a Jeffery que pone en ventaja a Philadelphia. 9-3 y faltan 2:34 para acabar el primer cuarto.

¡¡¡ELLIOT FALLA EL EXTRAPOINT!!!

FOLES LANZÓ DESDE LA YARDA 34 A JEFFERY, QUE HA SUPERADO A ROWE EN LA ENDZONE Y ANOTA EL PRIMERO DE LA NOCHE. ¡¡¡QUÉ PASE DE FOLES!!!

TOUCHDOWN EAAAAAAGLEEEEEEEEEES!!!!!!!!!!!!!!

CARRERÓN HASTA LA YARDA 34 DE LOS PATRIOTS.

2nd & 3 (PHI 30). BLOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNTTTTT!!!!!!!

1st & 10 (PHI 24). Agholor se resistía a caer al suelo. Será segundo down corto. Foles está lanzando muchos pases cortos.

Barner retorna el kickoff hasta la yarda 24. Desde allí empezaran los Eagles su segundo drive.

Comienzo parejo en los dos equipos, que han hecho buenos drives respectivos pero las defensas han aparecido justo a tiempo para evitar sendos touchdowns. 3-3 en el marcador.

4th & 4 (PHI 9). Gotskowksi no falla y empata con un field goal. A falta de 4:17 para terminar el primer cuarto.

3rd & 4 (PHI 9). Mills desvía el pase dirigido a Gronkowski!!!!!!!!!

2nd & 4 (PHI 9). Carrera de White parada por Graham. Se viene tercer down.

1st & 10 (PHI 14). Brady corto por el centro. Será segundo down.

2nd & 6 (PHI 23). Gronkowski aparece para conseguir el primer down.

Los Patriots han encontrado un hueco por el centro y se acercan a la redzone...

1st & 5 (NE 45). CHRIS HOGAN HASTA LA 27 DE LOS EAGLES!!!!!

1st & 10 (NE 40). Pañuelo. 12 hombres en defensa. 5 yardas de penalización.

2nd & 10 (NE 25). Pase a la izquierda a James White. Primer down. Ganan 15 yardas.

1st & 10 (NE 25). Mal pase de Brady. Incompleto.

Dion Lewis se arrodilla en la endzone. Los Patriots comenzarán en la yarda 25. Quedarán 7:55 para terminar el primer cuarto.

Buen drive para empezar de los Eagles pero los Patriots, como siempre en defensa: concediendo yardas pero en la redzone, buen trabajo para frenar a los rivales.

4th & goal (NE 7). Jake Elliot anota el field goal. 3-0 Eagles.

3rd & goal (NE 7). Pase incompleto. Jeffery no ha podido capturarlo. Rowe en la defensa.

2nd & goal (NE 7). El fake toss no funciona. Pase demasiado largo a Agholor. Tercer down.

2nd & goal (NE 2). Primer pañuelo. Salida falsa de Ertz. 5 yardas atrás.

1st & goal (NE 5). Blount es parado por el centro.

En el screen sorprendiendo desde atrás. Será 1st & goal.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Clement hasta la yarda 5!!!!!!!!!

1st & 10 (NE 27) Ajayi de nuevo en el juego terrestre. Ganancia media. Sigue el drive de los Eagles. Más de cinco minutos.

Ajayi primer down con una carrera corta!!!

1st & 10 (NE 36). Ertz aparece con una captura de 7 yardas.

Foles encontró por el medio a Smith. La línea ofensiva haciendo su trabajo y buena ganancia de yardas.

3rd & 12 (PHI 47). Primer down Eagles!!!!!!!!!!!!

2nd & 12 (PHI 47). Pase incompleto en el primer RPO probado por los Eagles.

1st & 10 (PHI 49). Van Noy para la primera carrera de Blount.

3rd & 4 (PHI 34).¡¡¡ Pase completo a Jeffery para primer down!!! A la izquierda, ganan 15 yardas.

2nd & 6 (PHI 30). De nuevo pase de Foles a Agholor. Corto. ¡Será 3er down!

1st & 10 (PHI 25). Balón para Philadelphia. Primer pase completo a Agholor. Ganan 5 yardas.

Balón para los Eagles y Clement lo retorna hacia la yarda 25 propia.

0:30. ¡COMIENZA LA SUPER BOWL LII!

0:28. ¡AHORA SÍ! VA A COMENZAR LA SUPER BOWL LII entre los New England Patriots vs Philadelphia Eagles y que podrás seguir en directo online en VAVEL. ¡¡¡Vamos que ya lo tenemos!!!

0:27. New England gana el sorteo. Como es costumbre, dejará a los rivales, los Eagles, que tengan la primera posesión para así recibirla en la segunda parte.

0:25. Se va a hacer el sorteo inicial. El árbitro del partido es Gene Steratore.

0.24. Más allá del partido, también deberemos estar atentos a la actuación de Justin Timberlake en el descanso y a los famosos anuncios cuando el juego esté parado.

0:22. Espectáculo puro en el U.S. Bank Stadium tras la actuación de Pink. ¡¡¡Todo preparado para que comience la Super Bowl LII entre los New England Patriots vs Philadelphia Eagles y que podrás seguir online en VAVEL!!!

0:20. Turno para la cantante Pink, que entra en escena para entonar el himno de los Estados Unidos.

0:19. Como es costumbre, ahora se están produciendo múltiples actos previos al gran partido. El kickoff está programado para las 0:30.

0:17. Ahora mismo en el U.S. Bank Stadium está J.J. Watt recogiendo el premio Walter Payton, que honra a un jugador de la NFL por sus actos de caridad fuera de los terrenos de juego.

0:15. Tom Brady fue nombrado MVP de la temporada regular después de liderar a los New England Patriots a ser los mejores de la conferencia AFC un año más. ¿Ganará también el MVP de la Super Bowl?

0:13. Recordad que la Super Bowl LII que enfrenta a los New England Patriots vs Philadelphia Eagles empieza en un cuarto de hora y la podéis seguir en directo online en VAVEL.

0:12. A esta hora saltan sobre el terreno de juego tanto los New England Patriots como los Philadelphia Eagles. ¡¡¡Muchos abucheos para los Patriots en la salida de los jugadores!!!

Para hacer más ameno el poco rato que queda ya para que esto empiece, puedes consultar las claves de la victoria de los Patriots y las claves de la victoria de los Eagles. También puedes comparar ambos equipos y sacar tus propias conclusiones.

Todos los jugadores disponibles tanto de los Patriots como de los Eagles estarán a punto para la Super Bowl. Ningún conjunto ha informado de lesionados o dudas.

Todo lo que necesitas saber para el gran partido que enfrentará a New England Patriots y Philadelphia Eagles: previa, televisiones y guía para principiantes lo puedes encontrar en VAVEL.

Todo preparado en el U.S. Bank Stadium de Minnesota para que empiece la Super Bowl LII que seguiremos en directo online en VAVEL.

Media hora exacta para que comience la Super Bowl 2018. ¡¡Ya lo tenemos aquí!!

Los Eagles han sido los mejores de la NFC y han superado la lesión de su quarterback titular, Carson Wentz, con unos playoffs espectaculares. Nick Foles ha brillado y ha liderado a su equipo a vencer primero a los Atlanta Falcons (15-10) y en la final de conferencia a los Vikings (38-7).

Tras un inicio irregular de temporada, los Patriots ajustaron la defensa y han sido los mejores de la conferencia. Tan solo una derrota en los últimos 14 partidos son los guarismos que lucen Brady y compañía.

Todavía estáis a tiempo de apostar para la presente edición de la Super Bowl. En VAVEL hemos hecho un recopilatorio de las mejores apuestas que se pueden hacer.

Los Patriots buscan su tercer anillo en cuatro años. Por su parte, los Eagles intentarán ganar su primera Super Bowl de la historia.

Los Patriots son los teóricos favoritos, pero muchos también apuestan por los Eagles. Philadelphia sabe de que es capaz New England en caso de resultado adverso. El año pasado, los Patriots remontaron un 28-3 desfavorable ante Atlanta Falcons. Veremos qué sucede en la Super Bowl 2018.

¡¡¡¡¡Menos de una hora para que comience la Super Bowl LII!!!!! Seguiremos este New England Patriots vs Philadelphia Eagles en directo en VAVEL.

Entre ellos estarán el MVP de la temporada y quarterback de los Patriots, Tom Brady, y el sorprendente Nick Foles, quarterback de los Eagles y que ha jugado a un nivel excepcional en estos playoffs.

Entre ellos estarán los que en VAVEL seleccionamos como cinco jugadores clave de los Patriots y cinco jugadores clave de los Eagles que pueden decidir el ganador de la Super Bowl LII.

En lo deportivo, recordar que lo mejor tanto para los New England Patriots como para los Philadelphia Eagles es que podrán contar con todos los jugadores que estaban disponibles para la Super Bowl.

El U.S Bank Stadium de Minnesota es cubierto, pero fuera hará un frío de miedo. Para el inicio del partido se esperan temperaturas cercanas a los ¡¡¡15 grados bajo cero!!! Eso convierte en la Super Bowl 2018 en la más fría de la historia.

¡Saludos! Cuenta atrás: menos de dos horas para que empiece la Super Bowl LII en Minnesota, y que enfrentará a los New England Patriots y los Philadelphia Eagles y que seguiremos en directo en VAVEL.

Toda la información de la Super Bowl la podréis encontrar en la Guía VAVEL Super Bowl 2018. Y esta noche, seguiremos todo lo que suceda entre los New England Patriots vs Philadelphia Eagles en vivo, pertenciente a la Super Bowl LII.

Para la Super Bowl, tanto la plantilla de los New England Patriots como la de los Philadelphia Eagles llegan sin ninguna baja de última hora. Rob Gronkowski se recuperó por los Patriots mientras que el vestuario de los Eagles ha dejado atrás el virus que había afectados a jugadores como Timmy Jernigan o Ronald Darby.

Otro de los candidatos al MVP era Carson Wentz, el hasta hace poco quarterback titular de los Philadelphia Eagles. Finalmente ha quedado en tercera posición, por detrás de Tom Brady y Todd Gurley.

El quarterback de los Patriots, Tom Brady, fue proclamado MVP de la temporada por tercera vez en su carrera en la NFL. Es el jugador de más edad en conseguirlo.

¡Saludos cordiales! Ha llegado el gran día en el que viviremos la Super Bowl 2018 en vivo que enfrentará a los New England Patriots vs Philadelphia Eagles.

Sigue actualizado con toda la información en esta transmisión de la Super Bowl 2018 en directo online y en la sección de NFL de VAVEL.

También en VAVEL te comparamos todas las líneas que conforman los Philadelphia Eagles y los New England Patriots, y te aconsejamos las mejores apuestas por hacer para la Super Bowl LII.

Si queréis saber todo lo necesario para la Super Bowl 2018, en VAVEL te explicamos 32 cosas imprescindibles para estar preparados para uno de los eventos más importantes del año.

En los New England Patriots, más de lo mismo. Tras la recuperación de Rob Gronkowski, todos los jugadores están a punto para el partido del domingo.

La principal novedad es que los jugadores de los Philadelphia Eagles afectados por un virus ya han entrenado con normalidad. El último en incorporarse a la rutina ha sido Timmy Jernigan. De esta forma, toda la plantilla disponible está lista para la Super Bowl.

¡Saludos de nuevo! Continuamos actualizando la información del partido New England Patriots vs Philadelphia Eagles en vivo, perteneciente a la Super Bowl 2018. Recordemos que el encuentro está programado para las 0:30 hora española (18:30 hora local) y que se disputará en el U.S. Bank Stadium de Minnesota.

Toda la información del encuentro con la previa del partido New England Patriots vs Philadelphia Eagles. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El último encuentro entre los equipos fue en 2015 y los Philadelphia Eagles vencieron en el campo de los New England Patriots por 35-28. Desde entonces no se han vuelto a ver las caras.

Gene Steratore y sus auxiliares serán los encargados de arbitrar la Super Bowl 2018 en vivo. Él y su equipo arbitral tienen la segunda media más alta en cuanto a penalizaciones por encuentro se refiere. Será la primera vez que Steratore dirija una Super Bowl en sus 12 temporadas como árbitro de la NFL. Este año fue famoso su uso de una hoja de papel para comprobar si los Dallas Cowboys habían conseguido un primer down.

La Super Bowl 2018 en vivo se juega en el US Bank Stadium, el estadio de los Minnesota Vikings. Con capacidad para 66.000 personas, es cubierto, por lo que las condiciones climatológicas no afectarán al partido. Se estrenó en 2016 pero ya ha acogido algún evento importante, como los Summer X Games. Esta temporada fue escenario de una épica victoria de los Vikings en el último segundo ante los New Orleans Saints que pasará a la historia de los milagros en la NFL.

El linebacker de los Eagles Michal Kendricks ha restado importancia al virus que está afectando al vestuario del equipo y ha asegurado que todos estarán listos para la Super Bowl.

Tom Brady, el quarterback de los Patriots, afirmó que es increíble jugar ocho veces la Super Bowl y que nunca había imaginado encontrarse en esta situación.

En las últimas horas se ha sabido que varios jugadores de los Philadelphia Eagles han sufrido un virus, probablemente la gripe. Entre ellos, Tim Jernigan y Ronald Darby. En principio no se espera que causen baja para el partido.

Rob Gronkowski en una rueda de prensa | Foto: Patriots

La noticia más reciente de vital importancia es que Rob Gronkowski, el tight end de los Patriots y uno de los jugadores clave del equipo, ha sido dado de alta tras sufrir una conmoción en la final de conferencia ante los Jaguars. Gronkowski, por lo tanto, no se perderá la Super Bowl.

Atentos en la Super Bowl 2018 en vivo a: Nick Foles. El quarterback de los Eagles ha disipado todas las dudas que había en él tras jugar a un gran nivel durante la postseason. ¿Será capaz de mantenerlo durante la Super Bowl?

Atentos en la Super Bowl 2018 en vivo a: Tom Brady. El veterano quarterback de los Patriots ha conseguido llegar una vez más a la Super Bowl. Será su octava participación.

El entrenador de los Philadelphia Eagles, Doug Pederson, declaró que durante la semana quería poner a sus jugadores en situación de partido. Por ejemplo, haciendo un descanso de 30 minutos en un entrenamiento, ya que eso es lo que durará el halftime de la Super Bowl.

Bill Belichick, entrenador de los New England Patriots, alabó la figura de su safety titular, Patrick Chung, así como al coordinador defensivo de los Eagles, Jim Schwartz.

En ese partido de 2015, Philadelphia sorprendió venciendo en el campo de New England por 35-28. En aquella ocasión, los Patriots eran todavía más favoritos que ahora. New England se puso 14-0 rápidamente, pero Philadelphia respondió con 35 puntos consecutivos que fueron demasiado para los locales. En toda la historia, Patriots y Eagles se han enfrentado 13 veces, con un balance favorable a los Eagles de 7-6.

Ambos conjuntos han registrado 13 victorias y tres derrotas a lo largo de la temporada regular, siendo de esta manera los mejores equipos de sus respectivas conferencias. Eagles y Patriots no se ven las caras des del año 2015.

Por su parte, los Philadelphia Eagles sorprendieron en la conferencia NFC dominándola de principio a fin. Pero a finales de la temporada regular, en un importante partido ante los Rams, su quarterback titular, Carson Wentz, cayó lesionado para lo que quedaba de competición y tuvo que entrar en acción Nick Foles. Por eso, nunca se vio a los Eagles favoritos para vencer a los Atlanta Falcons en la ronda divisional y a los Minnesota Vikings en la final de conferencia, pero ganaron y de forma contundente gracias, en gran parte, al buen nivel mostrado por Foles.

Tras un inicio de temporada irregular, los New England Patriots han sido los de siempre y se han erigido campeones de su conferencia. Tras registrar un 13-3 en temporada regular, se deshicieron sin problemas de los Tennessee Titans en la ronda divisonal y remontaron en el último cuarto a los Jacksonville Jaguars una desventaja de diez puntos en la final de conferencia.

En esta edición de la Super Bowl se enfrentan los New England Patriots como representantes de la conferencia AFC y los Philadelphia Eagles, campeones de la conferencia NFC. Ambos equipos ya fueron los mejores en sus respectivas conferencias durante la temporada regular, con un registro de 13 victorias y tres derrotas. Los New England Patriots son los actuales campeones y todas las casas de apuesta tienen claro que son los favoritos, sobre todo por el factor experiencia que los Philadelphia Eagles no cuentan.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido New England Patriots vs Philadelphia Eagles en vivo, perteneciente a la Super Bowl 2018. El encuentro tendrá lugar en el US Bank Stadium a partir de las 00:30 horas (madrugada del domingo al lunes en España).