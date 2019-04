Top 10 mejores combates de NXT TakeOver

La semana pasada la página web oficial de la compañía de Vince McMahon compartió con el universo los diez mejores combates en la historia de los NXT TakeOver. Desde NXT ArRival (primer PPV en la historia de NXT disputado el 27 de febrero del año 2014) hasta el último evento celebrado en Philadelphia un día antes de Royal Rumble 2018 donde el combate entre Andrade "Cien" Almas y Johnny Gargano por el Campeonato de NXT obtuvo la primera calificación de cinco estrellas por parte de Dave Meltzer en la historia de la marca amarilla y fue el primer combate desde el John Cena vs CM Punk de Money In The Bank 2011 en llevarse semejante calificación en WWE. Cabe destacar también la labor de Sami Zayn quien aparece en la lista en tres ocasiones diferentes.

Esta es la lista publicada en WWE.com:

10. Sami Zayn vs Cesaro (NXT ArRival)

9. NXT Women's Championship Match:

Asuka (c) vs Ember Moon (NXT TakeOver: Brooklyn III)

8. NXT Tag Team Championship Elimination Match:

Authors of Pain (c) vs The Revival vs #DIY (NXT TakeOver: Orlando)

7. NXT Women's Championship Match:

Charlotte Flair (c) vs Sasha Banks vs Becky Lynch vs Bayley (NXT TakeOver: Rival)

6. Shinsuke Nakamura vs Sami Zayn (NXT TakeOver: Dallas)

5. NXT Tag Team Championship 2-out-of-3 Falls Match:

The Revival (c) vs #DIY (NXT TakeOver: Toronto)

4. WWE United Kingdom Championship Match:

Tyler Bate (c) vs Pete Dunne (NXT TakeOver: Chicago)

3. NXT Championship Match:

Neville (c) vs Sami Zayn (NXT TakeOver: R Evolution)

2. NXT Women's Championship 30-Minute Iron Man Match:

Bayley (c) vs Sasha Banks (NXT TakeOver: Respect)

1. NXT Championship Match:

Andrade "Cien" Almas (c) vs Johnny Gargano (NXT TakeOver: Philadelphia)