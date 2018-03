Previa SmackDown Live 27/03/2018: ¿aparecerá Daniel Bryan tras el brutal ataque de la semana pasada?

Esta noche se emitirá a través de USA Network la penúltima edición de SmackDown Live antes de WrestleMania 34 desde el PPG Paints Arena de Pittsburgh, PA.

¿Aparecerá Daniel Bryan en SmackDown Live?

El martes pasado se hizo oficial el regreso de Daniel Bryan a los cuadriláteros de WWE. Esa misma noche volvió a televisión después de varias semanas y se dirigió a Kevin Owens y Sami Zayn por las acciones realizadas la semana anterior sobre Shane McMahon. El manager general de SmackDown despidió a las dos superestrellas justo antes de ser víctima de un brutal ataque por parte de Sami Zayn y Kevin Owens por segunda semana consecutiva. ¿Estará Daniel Bryan en condiciones de presentarse hoy en el programa azul de WWE?

Bobby Roode y Randy Orton unen fuerzas en contra de Jinder Mahal y Sunil Singh

Randy Orton tendrá que defender el Campeonato de los Estados Unidos en una triple amenaza en WrestleMania 34 pero de momento tendrá que dejar las diferencias con uno de sus rivales, Bobby Roode, para enfrentarse a su otro rival y su fiel acompañante, Jinder Mahal y Sunil Singh.

The New Day regresa para enfrentarse a The Bludgeon Brothers

Harper y Rowan interrumpieron el combate por los Campeonatos en Parejas de SmackDown en Fastlane entre The Usos y The New Day atacando salvajemente a los cinco protagonistas. Durante los últimos programas solo han conseguido aparecer Jimmy Uso y Big E, pero esta semana podrá estar el equipo de The New Day al completo para medirse a The Bludgeon Brothers.

Shinsuke Nakamura se mide a Shelton Benjamin

Dentro de 12 días Shinsuke Nakamura estará luchando contra AJ Styles por el WWE Championship en WrestleMania 34. Pero antes, el ganador del Rotal Rumble Match de este año deberá coger confianza enfrentándose a Shelton Benjamin en un mano a mano.