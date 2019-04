Kurt Angle & Ronda Rousey vs Triple H & Stephanie McMahon: el debut de Ronda

Después de muchos rumores y de muchas posibles teorías al fin se dará el tan esperado debut de Ronda Rousey sobre un ring de la WWE. La excampeona de la UFC apareció tras el final de Royal Rumble para anunciar su llegada oficial a la compañía de Vince McMahon. En Extreme Rules la ex de la UFC firmó su contrato y reavivó la rivalidad que la ha traído al mundo del wrestling. Pese a que se hiciese oficial su llegada a la WWE en Royal Rumble ya han pasado cerca de tres meses, la ex de las artes marciales mixtas aún no ha ofrecido ningún combate en la WWE, hará su debut in ring en el evento más importante de todos.

La historia de Ronda Rousey con la WWE empieza en marzo de 2015 durante WrestleMania 31. En pleno evento magno del 2015 Triple H y Stephanie McMahon se encontraban sobre el ring hasta que The Rock salió a enfrentarlos. Tras una pelea dialéctica entre los tres, Stephanie abofeteó a The Rock, lo que provocó que este bajase al ringside ante la negativa de pegar a una mujer. En la primera fila del ringside estaba Ronda Rousey, a la cual The Rock invitó a subir al ring para subir el careo con dos de los jefes de la WWE. Todo el segmento acabó cuando Ronda y The Rock expulsaron del ring a Triple H y a su mujer, lo que sería el inició a la rivalidad.

En Royal Rumble, la exluchadora de UFC apareció para pedir un combate en WrestleMania 34. Un mes después Ronda firmaría su contrato con la compañía de Vince McMahon, pero durante la firma todo se complicó. Kurt, el gran valedor de la luchadora en Raw, tomó la palabra para decirle que Triple H y Stephanie la querían manipular, algo que no sentó muy bien a los dos jefes. El segmento acabó con Ronda Rousey atacando a Hunter y rompiendo una mesa con el cuerpo del marido de Stephanie McMahon. La rivalidad que había iniciado en WrestleMania 31, se reavivó en la firma de contrato y solo quedaba dos cosas por saber, cuando se daría el combate y quien sería el compañero de Ronda.

El 5 de marzo tras un cara a cara entre Stephanie y la exluchadora de UFC, Kurt Angle pasó a anunciar el combate para WrestleMania en donde él mismo sería el compañero de Ronda. De esta forma se unía a la rivalidad de Ronda con Stephanie, la rivalidad de Kurt Angle con Triple H, la cual comenzó en Survivor Series. Los míticos luchadores tuvieron sus más y sus menos durante la batalla de marcas, que acabó con victoria de Raw, aunque Triple H ayudó a la eliminación de Angle pese a estar en el mismo equipo.

Por segundo año consecutivo WrestleMania contará con una batalla mixta. El año pasado John Cena y Nikki Bella derrotaron a The Miz y Maryse en un combate tras el cual Cena le propuso matrimonio a Nikki. Este año no se espera un final de esa altura, pero si que vuelve a partir como favorita la pareja face. Después de esta pelea se dice que Ronda pasará a formar parte de la programación semanal habitual.