Cartelera WrestleMania 34

Este domingo se emitirá a través de WWE Network una nueva entrega de WrestleMania desde el Mercedes-Benz Superdome de New Orleans, LA, el lugar donde acabó la racha de The Undertaker.

KICK-OFF SHOW:

Andre The Giant Memorial Battle Royal

Foto: WWE.com

En el año 2014 Hulk Hogan inauguró un nuevo combate para WrestleMania XXX y que sería constante en la cartelera del magno evento durante los siguientes años, la Andre The Giant Memorial Battle Royal. Cesaro, The Big Show, Baron Corbin y Mojo Rawley han sido, por el momento, los ganadores del trofeo en honor a esta leyenda, ¿quién será el quinto en ser añadido a esta prestigiosa lista?

WWE Cruiserweight Championship:

Cedric Alexander vs Mustafa Ali

Foto: WWE.com

El 23 de enero de 2018 el campeón crucero de la WWE, Enzo Amore, fue despedido de la empresa dejando el título vacante. Poco tiempo después se anunció que un nuevo manager general sería elegido para la marca 205 Live, siendo Drake Maverick el elegido. El nuevo líder de la división anunció un torneo de 16 participantes en el que el ganador sería coronado como el nuevo campeón crucero de la WWE. Todos los combates se llevarían a cabo en 205 Live justo después de SmackDown, pero la final se celebraría en el evento más grande de todos, WrestleMania 34. Cedric Alexander derrotó a Gran Metalik, TJP y Roderick Strong, mientras que Jack Gallagher, Buddy Murphy y Drew Gulak fueron las víctimas de Mustafa Ali camino a la gran final. ¿Quién tomará el relevo de Enzo Amore y se coronará como el nuevo campeón crucero de WWE?

WrestleMania Women's Battle Royal

Foto: WWE.com

El 12 de marzo durante un episodio de Monday Night RAW se anunció una batalla real femenina para WrestleMania en honor a The Fabulous Moolah (al igual que para los chicos con Andre The Giant). La elección de este nombre por parte de WWE creó tanta controversia por el pasado de Moolah que se tuvo que cambiar el nombre por la reacción que provocó en la gente y los sponsors. El 15 de marzo Stephanie McMahon anunció a través de su cuenta de Twitter que tras escuchar al Universo de WWE el combate pasaría a llamarse WrestleMania Women’s Battle Royal. ¿Quién será la primera ganadora de este combate?

MAIN SHOW:

SmackDown Tag Team Championships:

The Usos (c) vs The New Day vs The Bludgeon Brothers

Foto: WWE.com

The Usos y The New Day se enfrentaban por cuarta vez por los Campeonatos en Parejas de SmackDown, esta vez en el evento Fastlane. La lucha fue interrumpida por los temidos Bludgeon Brothers, quienes atacaron sin piedad a los cinco participantes de la lucha. Más adelante se anunció que Jey & Jimmy Uso defenderían los títulos ante Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods por un lado y ante Harper & Rowan por otro en WrestleMania 34.

RAW Women's Championship:

Alexa Bliss (c) vs Nia Jax

Foto: WWE.com

Por lo ocurrido en Monday Night RAW desde el debut de Asuka todo apuntaba a que la campeona femenina de RAW, Alexa Bliss, defendería el título ante la nipona en WrestleMania 34. Al descubrir que la rival de Asuka sería Charlotte Flair, la campeona de RAW se quedó sin una posible rival para el evento más importante del año. Durante el último mes se descubrió a través de un micrófono abierto en backstage que Alexa Bliss solo quería a Nia Jax como su amiga para utilizarla, lo que cabreó a La Fuerza Irresistible. La semana siguiente Kurt Angle anunció que Nia Jax se enfrentaría a Alexa Bliss en WrestleMania 34 por el Campeonato Femenino de RAW.

United States Championship:

Randy Orton (c) vs Bobby Roode vs Rusev vs Jinder Mahal

Foto: WWE.com

Bobby Roode se convirtió en el nuevo campeón de los Estados Unidos tras ganar un torneo debido a que Dolph Ziggler dejase vacante el título. Después de Royal Rumble, SmackDown creó un Top 10 con los luchadores que mejor caen tras bastidores. Este ranking cimentó la rivalidad entre el campeón y Randy Orton (con Jinder Mahal de por medio) para Fastlane. Randy Orton ganó el título que faltaba en su palmarés y Bobby Roode anunció que canjearía su cláusula de revancha en WrestleMania 34. Tras repetidos ataques de Jinder Mahal sobre ambos fue añadido a la lucha. Finalmente, poco menos de dos semanas antes del evento Rusev cubrió a Randy Orton en un combate por parejas y demandó una oportunidad también. El manager general de SmackDown se la concedió y Randy Orton tendrá que defender el Campeonato de los Estados Unidos en una Fatal 4-Way ante Bobby Roode, Jinder Mahal y Rusev en WrestleMania 34.

RAW Tag Team Championships:

Sheamus & Cesaro (c) vs Braun Strowman & ¿¿??

Foto: WWE.com

Desde principios del año 2018 los campeones en parejas de RAW, Sheamus & Cesaro, proclamaban que ya habían derrotado a todo el mundo y que no tenían rivales que les pudieran ganar. Después del evento Elimination Chamber se organizó una batalla real por equipos para determinar los retadores para los campeonatos en WrestleMania 34. Cuando ya estaban preparados todos los equipos para comenzar la lucha sonó la música de Braun Strowman. El monstruo participó y ganó la lucha él solo, posicionándose como el retador (sin compañero) a los títulos en parejas. Más adelante se le obligó a encontrar un compañero si quería competir en la lucha. Él aceptó, pero todavía no ha anunciado quién es. ¿Quién será el compañero de Braun Strowman?

Combate con trabajos en juego:

Daniel Bryan & Shane McMahon vs Kevin Owens & Sami Zayn

Foto: WWE.com

Durante el verano pasado Kevin Owens sostenía una rivalidad con AJ Styles por el Campeonato de los Estados Unidos y el comisionado de SmackDown Live, Shane McMahon, se metió por el medio perjudicando a Owens. Esta rivalidad llevó a que Kevin Owens atacase salvajemente a Vince McMahon en un programa semanal, entonces se pactó el combate estelar dentro de una Hell in a Cell en el PPV del mismo nombre. Cuando Shane estaba a punto de ganar saltando desde lo alto de la celda, Sami Zayn rescató a Kevin Owens sirviéndole la victoria en bandeja. Estos sucesos pusieron a Shane McMahon en contra de ambos. En el evento Fastlane Kevin Owens y Sami Zayn podrían haberse convertido en campeones de la WWE pero en ambos casos fue impedido por Shane O’Mac. Dos días después en SmackDown Live, éste último pacta un combate entre Owens y Zayn para WrestleMania como “una oportunidad para ambos”. Unos minutos después los dos amigos atacaron a Shane sin piedad, mandándolo al hospital. Siete días después WWE anunció que Daniel Bryan acababa de recibir el alta competitiva y que podría volver a luchar. Esa misma noche, el manager general tuvo que despedir a Kevin y Sami por lo acontecido la semana anterior, antes de ser atacado también por ambos. La semana siguiente Daniel Bryan anunció que Kevin Owens y Sami Zayn se enfrentarían a Shane McMahon y él mismo en WrestleMania 34, donde si ganan los luchadores despedidos volverían a ser contratados.

WWE Intercontinental Championship:

The Miz (c) vs Finn Bálor vs Seth Rollins

Foto: WWE.com

Roman Reigns ganó el Elimination Chamber Match y dejó al resto de luchadores importantes de Monday Night RAW sin un combate en WrestleMania 34. La noche siguiente en RAW The Miz proclamó que el verdadero evento estelar de WrestleMania debía ser su combate defendiendo el Campeonato Intercontinental que tan relevante había hecho, pero que no tenía un oponente. Kurt Angle reveló que su rival sería revelado esa misma noche, justo antes de sonar la música de Seth Rollins, pero más adelante fueron interrumpidos por Finn Bálor. Una semana después el manager general de la marca roja de la WWE anunció que The Miz defendería el Intercontinental Championship en WrestleMania 34 ante Seth Rollins y Finn Bálor en una triple amenaza.

SmackDown Women's Championship:

Charlotte Flair (c) vs Asuka

Foto: WWE.com

Charlotte Flair se convirtió en la nueva campeona femenina de SmackDown pocos días antes de Survivor Series 2017 derrotando a Natalya en un episodio semanal de la marca azul de la WWE. En el evento Royal Rumble estuvo en ringside junto a la campeona femenina de RAW, Alexa Bliss, observando en primera persona la histórica primera batalla real femenina ya que la ganadora podría elegir a quién enfrentarse en WrestleMania 34, saliendo ganadora Asuka. En Fastlane, Charlotte derrotó a Ruby Riott reteniendo el título. Cuando la campeona se encontraba celebrando sonó la música de Asuka, quien inmediatamente la retó a un combate en WrestleMania por el Campeonato Femenino de SmackDown.

Mixed Tag Team Match:

Ronda Rousey & Kurt Angle vs Stephanie McMahon & Triple H

Foto: WWE.com

Todo comenzó en WrestleMania 31, donde The Rock no quiso pegar a Stephanie McMahon y buscó ayuda entre el público para que lo hiciera por él, encontrando a la, por entonces, campeona femenina de UFC Ronda Rousey. Tres años después Asuka ganó el primer Royal Rumble Match femenino y cuando estaba a punto de anunciar a quien enfrentarse en WrestleMania fue interrumpida por Ronda Rousey, quien hacía su debut oficial en la WWE. Durante el PPV Elimination Chamber se presenció la firma de contrato de Ronda Rousey. Todo parecía muy feliz hasta que Kurt Angle dijo que solo la querían en WWE para manipularla después de lo ocurrido en WrestleMania 31. El cabreo llevó a Ronda Rousey a retar a Stephanie McMahon al combate en WrestleMania que tenía escrito en el contrato. Un puñetazo de Triple H a Kurt Angle sirvió para que el manager general de RAW anunciase que por segundo año consecutivo tendríamos un combate mixto en el evento más grande de todos. Kurt Angle y Ronda Rousey se enfrentarán a The Authority en WrestleMania 34.

WWE Championship:

AJ Styles (c) vs Shinsuke Nakamura

Foto: WWE.com

Shinsuke Nakamura ganó el Royal Rumble Match del año 2018, lo que le dio la oportunidad de luchar por un título mundial en WrestleMania 34. El nipón eligió a AJ Styles, quien había retenido el WWE Championship ante Sami Zayn y Kevin Owens en un Handicap Match. El público estalló, ya que iba a poder presenciar el combate de ensueño que tanto habían pedido y que ya se pudo presenciar en el año 2016 en Wrestle Kingdom 10, donde Nakamura derrotó a Styles reteniendo el Campeonato Intercontinental de la IWGP.

¿Retará The Undertaker a John Cena?

Foto: WWE.com

Nada más ser eliminado del Royal Rumble Match por Shinsuke Nakamura, John Cena se dio cuenta de que no tenía ningún combate en WrestleMania, por lo que decidió entrar a la Elimination Chamber. Después de también fracasar empezó a ponerse más nervioso por lo que decidió tomar el camino fácil y retar The Undertaker a un combate en WrestleMania, pero la directiva se lo negó. Al día siguiente apareció en SmackDown para intentar colarse en el combate por el WWE Championship en Fastlane. Consiguió participar en la lucha pero AJ Styles retuvo el título. 24 horas después en RAW se percató de que la directiva no se negaba a su combate con The Deadman, así que volvió a lanzar el reto sin obtener respuesta. Durante todos los programas de RAW hasta WrestleMania intentó lo mismo, incluso imitando gestos del propio fenómeno en su combate contra Kane. Finalmente, seis días antes del gran evento lo intentó por última vez y, como en las ocasiones anteriores, no obtuvo respuesta. John Cena anunció entonces que iría al evento como un mero espectador. ¿Lo intentará por última vez en WrestleMania? ¿Veremos finalmente a The Undertaker? ¿Aceptará el reto de John Cena? No os perdáis WrestleMania 34 este domingo…

Universal Championship:

Brock Lesnar (c) vs Roman Reigns

Foto: WWE.com

Brock Lesnar se convirtió en el cuarto campeón universal en la historia después de derrotar a Goldberg en WrestleMania 33. Desde entonces ha defendido el título en diversas ocasiones:

-Great Balls of Fire vs Samoa Joe

-SummerSlam 2017 vs Roman Reigns vs Braun Strowman vs Samoa Joe

-No Mercy vs Braun Strowman

Finalmente defendió la presea en una triple amenaza ante Kane y Braun Strowman en Royal Rumble 2018, pero se había quedado sin retador para WrestleMania 34 ya que el ganador de la batalla real, Shinsuke Nakamura, había elegido enfrentarse a AJ Styles por el Campeonato de la WWE. Kurt Angle anunció que el combate dentro de la Elimination Chamber sería para determinar el retador al Campeonato Universal. Roman Reigns ganó la lucha y pactó la revancha de hace tres años en WrestleMania 31 donde Seth Rollins canjeó su maletín de Money in the Bank protagonizando lo que Michael Cole catalogó como “El Robo del Siglo”.