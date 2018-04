Brock Lesnar alarga su estadía en WWE

Google Plus

Fue en Wrestlemania 33 cuando Brock Lesnar se apoderó del Campeonato Universal que estuvo en posesión de Goldberg. Tras un año con el campeonato en sus dominios y tras varias defensas en las que se exigió a La Bestia que igual pudo salir avante para llegar al escenario más grande como campeón, tuvo que defenderlo ante uno de los iconos de la industria: Roman Reigns.

La repetición de lo sucedido en Wrestlemania 31 entre ambos luchadores de características dominantes se daría esta vez de manera más limpia sin intervención de un tercer como ocurrió en esa ocasión cuando Seth Rollins interfirió para canjear su maletín Money in the Bank. En el evento celebrado en Nueva Orleans, Lesnar se jugaba no solo el cinturón, sino su permanencia en la empresa.

Paul Heyman ya había anunciado que si Lesnar no salía victorioso del Superdome, este se volvería a UFC, algo que ya parecía pactado tras haber visto al campeón universal junto a Dana White, presidente de la empresa de artes marciales mixtas, algo que le costó a Lesnar algunas discusiones con los directivos de WWE.

Aunque parecía que Reigns ganaría el campeonato en la Vitrina de los Inmortales, el universo WWE se vio sacudido por la sorpresiva retención de Lesnar tras un brutal enfrentamiento en el que Reigns quedó martirizado hasta que la campana sonó finalmente. Cabe destacar que la lucha estelar no fue bien recibida en totalidad por los espectadores presentes en la arena por el desarrollo que tuvo el mismo y por el resultado final.

Con dicha victoria, The Beast queda vinculado a WWE aunque no se han dado especificaciones de la duración del contrato. Por otro lado, este ya tiene un nuevo compromiso y será contra Reigns en un combate dentro de una celda de acero en The Greatest Royal Rumble, evento que se celebrará el 27 de abril en Arabia Saudita.

Récord histórico

Tras defender exitosamente su título en Wrestlemania, Brock Lesnar alcanzó un récord que nadie había plasmado en los libros de historia de WWE hasta ahora. Y es que el guía turístico de Suplex City ganó su título en Wrestlemania y lo mantuvo hasta defenderlo en el siguiente, algo que nadie más había podido conseguir.

Entre campeones mundiales, Randy Savage se hizo campeón en Wrestlemania IV y lo perdió en el V contra Hulk Hogan que retuvo hasta Wrestlemania VI y similar a su adversario en la edición anterior, no pudo mantenerlo y cayó ante Ultimate Warrior, cortando así una defensa en el magno evento que nadie había logrado hasta que el ex UFC lo consiguió en Nueva Orleans.