The Undertaker hace su regreso en WrestleMania 34

Roman Reigns derrotó a The Undertaker en el evento estelar de WrestleMania 33. Después del combate se pudo apreciar una de las escenas más tristes en la historia de la lucha libre, el supuesto retiro del hombre muerto. Y es que The Undertaker se puso la gabardina y el legendario sombrero que le caracterizan para quitárselos al instante y dejarlos en el medio del ring para posteriormente abandonar el escenario entre las tinieblas.

Nada más ser eliminado del Royal Rumble Match por Shinsuke Nakamura, John Cena se dio cuenta de que no tenía ningún combate en WrestleMania, por lo que decidió entrar a la Elimination Chamber. Después de también fracasar empezó a ponerse más nervioso por lo que decidió tomar el camino fácil y retar The Undertaker a un combate en WrestleMania, pero la directiva se lo negó. Al día siguiente apareció en SmackDown para intentar colarse en el combate por el WWE Championship en Fastlane. Consiguió participar en la lucha pero AJ Styles retuvo el título.

24 horas después en RAW se percató de que la directiva no se negaba a su combate con The Deadman, así que volvió a lanzar el reto sin obtener respuesta. Durante todos los programas de RAW hasta WrestleMania intentó lo mismo, incluso imitando gestos del propio fenómeno en su combate contra Kane. Finalmente, seis días antes del gran evento lo intentó por última vez y, como en las ocasiones anteriores, no obtuvo respuesta. John Cena anunció entonces que iría al evento como un mero espectador.

Ya en WrestleMania, John Cena se encontraba en la grada cuando un árbitro se acercó a él a darle una noticia, lo que provocó que Cena corriera hacia el backstage. Un rato más tarde, The Marine salió al ring mientras JoJo anunciaba que se iba a producir un combate. Las luces se apagaron, pero el que salió fue Elias. Después de acabar con él se volvieron a apagar las luces y se pudo ver en el ring lo que había dejado The Undertaker el año anterior en el ring. Después de unos rayos todo desapareció y sonó el famoso "gong".

En ese momento se hizo oficial. The Undertaker venía a por John Cena en el mismo escenario en el que cuatro años atrás había perdido su preciada racha invicta de 21 victorias y ninguna derrota en La Vitrina de los Inmortales ante Brock Lesnar. The Phenom ganó el combate en dos minutos y 45 segundos demostrando que estaba más vivo que nunca. Esta victoria supuso que la marca de The Undertaker en WrestleMania aumentase a 24-2.