Comienzan las carreras nocturnas en Dos Hermanas

Reinauguración del Gran Hipódromo de Andalucía que después de finalizar su habitual temporada entre diciembre y febrero vuelve con una mini temporada nocturna. Durante las siguientes semanas los jueves por la noche tendrán su protagonismo en Dos Hermanas (Sevilla). La primera jornada de esta temporada tendrá cinco carreras sobre la pista de arena a partir de las 9 de la noche.

La primera carrera de la jornada que es una prueba de venta tendrá como protagonistas a nueve contrincantes. Destaca sobre el papel Wedge (R. Sousa) que es doble ganador el pasado año en la pista nazarena de arena, además seguro que llegará en plena forma y en este tipo de carreras es un factor fundamental. El gran problema que podría tener este representante es la distancia. El metraje es bastante corto para lo que él habitualmente suele correr y de esto puede beneficiarse otro ejemplar como es Atreus (B. Fayos). Probablemente este caballo sea algo más beneficiado en cuanto a distancia, pero también por el tema del pesaje ya que entre los dos habrá cuatro kilos de diferencia. Eso sí, el año pasado en el mismo circuito Wedge batió dos veces facilmente a Atreus cuestión que tiene su peso. Por tanto, salvo sorpresa deberían pelear la carrera estos dos caballos con la incógnita de Sang Espagnola (J. Gelabert) que podría plantar cara a estos dos.

La otra carrera destacada de la jornada será la cuarta de la noche con el lote más poblado del día con doce caballos y yeguas de tres años. Se trata de un lote sin ningún caballo que destaque sobre el papel por lo que podría haber sorpresas. La doble representación del joven preparador Patrik Olave tendrá seguro mucho que decir, estamos hablando de Lagora (J.L. Borrego) y Sabateret (F. Jiménez). La primera de ellas es ganadora en Francia y el segundo tiene alguna actuación decente en Dos Hermanas por lo que deberían estar ambos en la llegada. Lo mismo ocurre de la mano de la doble representación de la Yeguada Cortiñal con Omaha Star (B. Fayos) y Swing Star (V. Janáček) que son dos potrancas muy rentables y por lo general fiables en una carrera de este tipo. Estos cuatro ejemplares mencionados deberían de tener una primera probabilidad de victoria.

La primera jornada se completará con otros tres hándicaps, la segunda carrera con una segunda parte; la tercera carrera con una primera parte y la quinta carrera con un hándicap de referencia.

En la segunda parte del hándicap Lord of Westbury (B. Fayos) hizo una muy buena temporada invernal, dentro de su nivel, sobre la pista de hierba en Dos Hermanas y el factor forma le servirá de mucho. Es difícil definir cuál podría ser su mayor rival en un lote donde por lo general el valor de los participantes no es muy alto. Podrían ser grandes rivales eso sí los caballos del portugués Helder Pereira, Ravenoak (R. Schistl) y Lyric Ballad (E. Arguinzones).

En la primera parte del hándicap el valor de los participantes es mayor y a pesar de ser un lote bastante corto, nueve participantes, el pronóstico estará bastante más difícil. Pocos caballos quedaran fuera de la pelea por la victoria. Destacamos la opción de Mungamis (R. Sousa) que ganó su última carrera en la pista de arena que fue una carrera muy parecida a esta. Los principales rivales de este serán dos caballos que corren a un buen nivel en arena como son Millenium Falcon (I. Melgarejo) y Quick Artist (F. Jiménez).

Para cerrar el día se celebrará un hándicap referenciado con unos cuantos participantes con opciones de disputar la carrera. Probablemente sea la carrera con mayor igualdad entre los que se disputa en la jornada. Cuatro serán los caballos con más opciones de cruzar en primer lugar por el poste final como son The Last One (R. Sousa), Boristocracy (J. Hidalgo), Peruvian Queen (B. Fayos) y Prince Alay (V. Janáček).

Pronósticos VAVEL España 2018-04-12

1.- Carrera: (3) Wedge - (8) Atreus - (5) Sang Spagnola

2.- Carrera: (2) Lord Of Westbury - (5) Lyric Ballad - (1) Ravenoak

3.- Carrera: (6) Mungamis - (1) Millennium Falcon - (5) Quick Artist

4.- Carrera: (3) Lagora - (5) Swing Star - (4) Omaha Star

5.- Carrera: (4) The Last One - (3) Boristocracy - (5) Peruvian Queen