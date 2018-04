Previa SmackDown 10 de Abril: "Nuevos retos"

USA Network retransmitirá esta madrugada un nuevo show de la marca azul de World Wrestling Entretaiment, SmackDown Live desde el Smoothie King Center de Nueva Orleans, donde se celebró el pasado domingo el evento PPV, WrestleMania 34.

¿Habrá nuevas caras también en SmackDown Live?

La pasada madrugada Ember Moon, No Way Jose y The Authors of Pain debutaron en Monday Nigth RAW por lo que suponemos que SmackDown Live también verá ascensos desde la marca de formación NXT, o quien sabe si algún regreso a la compañía como el de Bobby Lashley anoche.

¿Qué le pasó a Shinsuke Nakamura?

Tras la victoria del campeón mundial de WWE, Aj Styles en WrestleMania 34 ante Shinsuke Nakamura, presenciamos el turn heel más inesperado de los últimos años de WWE, cuando el japonés se arrodillo en señal de respeto pero posteriormente atacó al campeón, ¿que opinará Aj Styles de todo esto?

¿Que pasará en el Shake-up?

El show no tiene comisionado actualmente, y quizás el Manager General Daniel Bryan deba dejar el puesto para volver a competir dentro del cuadrilátero tras su flamante victoria en WrestleMania 34 ante Kevin Owens y Sami Zayn.

Charlotte no tiene rival:

La hija de Ric Flair, Charlotte Flair, venció y retuvo el campeonato femenino de SmackDown Live ante la invatida hasta entonces Asuka en WreslteMania 34, el futuro depara grandes gestas para la campeona, pero ¿Quien será su próxima rival?

Una nueva era de oscuridad nace en WWE:

The Bludgeon Brothers, Luke Harper y Erick Rowan se hicieron con lo campeonatos por parejas de SmackDown Live en WrestleMania 34 y no tienen la intención de desacerse de ellos, aunque The New Day (Koffi Kingston, Xavier Woods y Big E) y The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) están al acecho de los campeones, quizás hoy conozcamos más detalles sobre los próximos rivales al campeonato.