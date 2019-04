Mientras que la discusión sobre quién inventó el hockey a menudo incluye a Windsor, Nova Scotia, el primer juego de hockey indoor registrado nos lleva a Montreal, Québec, en 1875, pero el debate canadiense no se detiene ahí.



Jean-Patrice Martel es uno de los tres escritores que colaboraron en un libro titulado On the Origin of Hockey como parte del equipo que investigó la historia de los orígenes del hockey, Martel señala que tanto en Windsor como Montreal no son los únicos que reclaman el hockey como suyo en lo que respecta a las ciudades canadienses. "Todo el mundo quiere saber de dónde viene el hockey", dijo el Montrealer, Martel, "Ha sido un debate interminable en Canadá”. Mientras que en Windsor, Nueva Escocia, lograron que el Ministerio de Transporte pusiera un letrero de carretera que dijera que era el lugar de nacimiento del hockey.

Larga historia