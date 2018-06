Resultados WWE Money in the Bank: Braun Strowman se hace con el maletín

Google Plus

WWE celebró una nueva edición del evento Money in the Bank desde Chicago, Illinois. El show estuvo cargado de buenos combates, intensidad y sorpresas.

Kickoff match: Bludgeon Brothers (c) vs. Gallows y Anderson

Foto: WWE

Lucha en parejas por los campeonatos en pareja de la marca azul. Los integrantes de The Club se quedaron cortos en la búsqueda del oro contra Harper y Rowan. A pesar de perder, ofrecieron competencia y por momentos hicieron creer que les podían arrebatar los cinturones a los Bludgeon Brothers, quienes sentenciaron a Gallows con una powerbomb.

Resultado: Victoria de Bludgeon Brothers por conteo de tres.

Daniel Bryan vs. Big Cass

Foto: WWE

Para iniciar el evento, Daniel Bryan tuvo su segunda lucha contra el gigante de Queens. Una nueva lucha de David contra Goliat en la que Bryan tuvo momentos de dominio, pero se vio frenado por momentos por la fuerza y furia de Cass, quien al final no pudo evitar rendirse contra un Heel Hook. Con esta victoria, Big Cass tiene el resultado adverso de 0-2 contra el Yes Man.

Resultado: Ganó Daniel Bryan por sumisión.

Bobby Lashley vs. Sami Zayn

Foto: WWE

Sami Zayn ha forzado un combate contra Lashley, quien finalmente accedió a finalizar la rivalidad en el AllState Arena. Al inicio, Zayn prefirió alejarse del excampeón de ECW, pero no pudo evitar una golpiza que incluyó una serie de suplexes con retardo que dejaron batido al excampeón de NXT. Lashley realizó el conteo con apenas un brazo encima del cuerpo de Sami Zayn.

Resultado: Victoria de Bobby Lashley por conteo de tres.

Seth Rollins (c) vs. Elias

Foto: WWE

El campeonato intercontinental estuvo en juego, Rollins partía como fácil vencedor, pero se vio las caras contra un Elias intenso que no se dio por vencido en ningún momento y casi se hizo con la victoria sobre el campeón, quien además, terminó con molestias en la rodilla y eso lo puso más contra las cuerdas. Finalmente, ambos se hicieron un conteo roll-up, primero el retador, luego hizo la contra Rollins, quien sostuvo al rival del pantalón para sacar ventaja de la inclinación, lo cual le dio la victoria al campeón en la lucha más dura de su reinado.

Resultado: Victoria de Seth Rollins por conteo de tres.

Lucha Money in the Bank femenina: Becky Lynch, Lana, Charlotte, Naomi, Alexa Bliss, Ember Moon, Natalya y Sasha Banks

Foto: WWE

La segunda lucha de escaleras en la división femenina estuvo cargada de intensidad. Las ocho integrantes dieron argumentos para llevarse el contrato, se esforzaron por dar un gran combate. Naomi y Ember Moon aportaron con el atletismo y varios movimientos aéreos que volvieron la lucha más atractiva a la vista. Para desenlazar, Lynch y Charlotte se enfrentaron en la cima de la escalera, siendo la irlandesa la vencedora del enfrentamiento; luego Becky Lynch se aproximó al maletín y Alexa la interrumpió, enviándola a un golpe contra otra escalera que estaba ubicada en el esquinero, teniendo el camino solitario para descolgar el contrato que la vuelve la segunda Ms. Money in the Bank en la historia.

Resultado: Alexa Bliss descolgó el maletín.

Roman Reigns vs. Jinder Mahal

Foto: WWE Network

Roman Reigns y Jinder Mahal protagonizaron uno de los combates más opacos de la noche. Mahal se mostró agresivo y en varias ocasiones pudo capitalizar a Roman ayudado por Sunil Singh, quien a pesar de estar sujeto a una silla de ruedas, aportó con un empujón a The Big Dog que le dejó sin conocimiento por un lapso. Al final, Reigns aplicó una lanza al Maharaja y se llevó el triunfo.

Resultado: Ganó Roman Reigns por conteo de tres.

Carmella (c) vs. Asuka

Foto: WWE

En la lucha por el cinturón femenino de SmackDown, Asuka ofreció una lucha dominante, en la cual solo tuvo como oponente los juegos mentales de la campeona. Las patadas, las llaves y los machetazos de la japonesa la pusieron rápidamente como la candidata a salir de Chicago como campeona, pero Carmella hizo uso de sus jugadas especiales para demostrar que tenía la capacidad de hacerle frente a la Emperatriz. Cuando Asuka se alineaba para el golpe final, una figura se apareció al lado del ring vistiendo con la capa y la máscara de Asuka, revelándose finalmente como James Ellsworth, quien ayudó a Carmella a hacerse con el maletín Money in the Bank que a posteriori la hizo campeona femenina. Mella aprovechó la distracción y con una patada a la cabeza, dejó noqueada a la japonesa para retener el título.

Resultado: Ganó Carmella por conteo de tres.

Last man standing match: AJ Styles (c) vs. Shinsuke Nakamura

Foto: WWE

Nakamura y Styles sellaron una nueva lucha por el campeonato de WWE, el cual sería juzgado por una estipulación último hombre en pie. Nakamura cargó con todos sus mejores movimientos al Fenomenal, quien en varias ocasiones estuvo a punto de perder por el conteo de 10. El kinshasa y ataques por encima de la mesa de comentaristas no pudieron mantener al campeón en el suelo. Para retener, Styles realizó el Phenomenal Forearm desde el ring a un Nakamura que se encontraba en el exterior y no pudo sobreponerse de la atlética movida del campeón.

Resultado: Ganó AJ Styles por conteo de diez.

Nia Jax (c) vs. Ronda Rousey

Foto: WWE

Ambas mujeres peligrosas se enfrentaron por el título femenino de Raw. Jax empezó con autoridad, probando que Rousey aún no estaba lista para The Irresistible Force, pero cuando la ex UFC retomó terreno con una palanca aplicada al brazo de Nia, pero cuando tomaba la ventaja, Alexa Bliss interfirió golpeando a Ronda con el maletín, finalizando la lucha por descalificación.

Resultado: Ganó Nia Jax por descalificación causada por interferencia de Alexa Bliss.

Nia Jax (c) vs. Alexa Bliss

Foto: WWE

Antes de hacer el canjeo, Alexa Bliss golpeó sin piedad a Nia Jax y a Ronda Rousey con tal de no tener inconvenientes en la consecución de su meta. Bliss saltó desde la tercera cuerda y recuperó su presea con la cuenta aplicada sobre Jax.

Resultado: Ganó Alexa Bliss por conteo de tres.

Lucha Money in the Bank masculina: Finn Balor, Bobby Roode, Braun Strowman, Kevin Owens, Rusev, The Miz, Samoa Joe y Kofi Kingston

Foto: WWE

El plato fuerte de la noche concluyó con Braun Strowman como el nuevo señor Money in the Bank. Al inicio, sus siete oponentes lo castigaron con tal de alejarlo del maletín desde el arranque, lo dejaron noqueado cerca en la plataforma, pero no fue suficiente para detener al monstruo, quien luego rompió una escalera a la mitad impuesta por Finn Balor y Bobby Roode. El gigante también lanzó desde la cima de una escalera a Kevin Owens, quien prácticamente quedó alejado del contrato. Balor demostró su talento nuevamente lanzándose desde encima de una escalera colocada fuera del ring sobre un tendido Bobby Roode que estaba dentro del mismo, el irlandés aplicó el coup de grace y se acercó al maletín, pero Strowman le jaló y evitó que lo tomara. Escaló con Kingston a su espalda, pero lo lanzó hacia abajo para descolgar el contrato sin oponente. Todo apunta a que canjeará contra Brock Lesnar.

Resultado: Braun Strowman descolgó el maletín.