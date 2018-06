Previa SmackDown Live 19/06/18: Se busca retador para AJ Styles

Se celebra un nuevo episodio de SmackDown Live en el Huntington Center de Toledo, Ohio. El programa se podrá ver en la cadena USA y Fox Sports.

Inicia el camino hacia Extreme Rules tras los hechos del domingo en Money in the Bank, con AJ Styles aún como campeón de WWE tras derrotar a Shinsuke Nakamura en una Last Man Standing Match. En este nuevo episodio, se determinará quién será su siguiente retador.

El próximo oponente de Styles

Tras finalizar una de sus rivalidades más exigentes durante su paso por WWE, el campeón máximo, AJ Styles inicia su rumbo a una nueva defensa del cinturón tras finalizar una rivalidad que fue de menos a más contra el japonés Shinsuke Nakamura, concluyendo en Money in the Bank con la retención exitosa de Styles. Su campeonato estará en juego en Extreme Rules que se celebrará el próximo 15 de julio. Sin embargo, la búsqueda de un nuevo retador inicia en la próxima transmisión de la marca azul.

Su nuevo oponente se definirá en una Gauntlet match en la cual participarán Daniel Bryan, Samoa Joe, Big E, The Miz y Rusev. Se busca nuevo rival para el Fenomenal y en el próximo episodio de martes por la noche, arranca la cacería por el campeonato de WWE. La gauntlet match consiste en la presencia de dos luchadores para iniciar la contienda, cuando lo derrota por cuenta de tres o sumisión, ingresa un nuevo oponente, convirtiéndose en ganador el que derrote a todos los participantes.

Debuta SAnitY

Foto: WWE

En el Superstar Shake-Up se hizo oficial el traspaso de una de las facciones más dominantes de NXT a SmackDown y muchos se han preguntado por qué aún no debutan y si entrarán finalmente en planes estelares, llegando a preguntarse si el traslado del stable fue algo que WWE terminó replantéandose tras no hallarles cabida desde un inicio. Se ha confirmado que el próximo martes el trío conformado por Alexander Wolfe, Eric Young y Killian Dain se estrenarán en la compañía dirigida por Paige y Shane McMahon.

Se acabó la espera para SAnitY que al fin competirá en el roster principal. Haciendo frente a The Usos, quienes no la tendrán fácil contra los devastadores nuevos integrantes de SmackDown Live. Con ello aumenta la calidad y cantidad de elementos para la división de parejas, la cual está dominada por los Bludgeon Brothers, quienes el domingo derrotaron a Gallows y Anderson por los campeonatos.

Sobreponiéndose a Money in the Bank

Foto: WWE

Becky Lynch quedó por segundo año consecutivo a centímetros de convertirse en Ms. Money in the Bank, viéndose frustrada por la intervención de la ahora campeona de Raw, Alexa Bliss. Para volver a la costumbre ganadora que había gestado en las últimas semanas, la irlandesa tendrá acción una-contra-una enfrentando a Billie Kay, integrante de The IIconics, el dúo que desde su llegada al roster principal no ha hecho más que causar problemas a las competidoras habituales como Charlotte, Naomi y la misma irlandesa. Con este combate se definirá el futuro de Becky Lynch, ¿arrancará la búsqueda de un mejor futuro o continuará en una mala racha tras lo ocurrido el domingo cuando no pudo hacerse con el contrato?

Continúan los festejos de Carmella

Foto: WWE

Carmella retuvo el campeonato femenino de SmackDown Live el domingo de manera polémica tras ser ayudada nuevamente por James Ellsworth, quien distrajo a Asuka cuando las cosas se ponían cuesta arriba para la reinante campeona. Con el triunfo, la Princesa de Staten Island tendría en mente un nuevo desfile alegórico junto a su secuaz. Asuka seguro estaría en la búsqueda de una revancha y buscaría interrumpir un nuevo episodio de Mellabration.