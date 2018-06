Resultados RAW 18 de junio de 2018: ¡Monster In The Bank!

Este lunes 18 de junio se llevó a cabo un nuevo episodio de Monday Night RAW. Las consecuencias de Money In The Bank en la marca roja, han traído a Alexa Bliss como nueva campeona femenina y a Braun Strowman con la oportunidad de hacer efectivo el maletín por el campeonato universal o de WWE, si así lo desea.

El programa, que se desarrolló en el Van Andel Arena de Grand Rapids, Michigan, inició con el General Manager, Kurt Angle, que se mostró satisfecho con que los dos maletínes de MITB se quedaran en RAW. Luego le dio la bienvenida a Alexa Bliss, que el mismo domingo hizo efectivo el contrato y se convirtió en Campeona Femenina de la marca roja. Angle le anunció que Nia Jax pidió su revancha para el próximo PPV, Extreme Rules. La campeona toma la palabra y afirma que nadie hablará de Nia Jax o Ronda Rousey sino de ella. Ronda Rousey apareció e inmediatamente Alexa le dijo que lo que hizo fue completamente legal, refiriéndose a la forma en como interrumpió para canjear su maletín. Ronda se cansa de las palabras de Bliss y la ataca, Tomó el maletin y le da varios golpes. Kurt Angle intenta detenerla, pero Ronda totalmente furiosa lo ataca también. Varios árbitros salen a detenerla pero también se llevan los golpes de la ex UFC. Finalmente Ronda lanza a Alexa sobre la mesa que estaba en el ring.

Luego de volver de comerciales, Kurt Angle se encuentra a Ronda Rousey y le dice que está suspendida por 30 días. Luego cuando se iba, Renee Young intenta entrevistarla, pero esta no accede. Cuando Renee le desea buena suerte, 'Rowdy' le dice que eso debe deseárselo a Alexa Bliss, porque cuando vuelva la destrozará, sea o no campeona.

Resultados

1) Intercontinental Championship Open Challegne: Dolph Ziggler derrotó a Seth Rollins luego de aplicarle un roll-up. De esta forma, 'The Show-Off' se convirtió en el nuevo Campeón Intercontinental. Luego del combate, tanto Ziggler como Drew McIntyre, quien lo acompañaba, atacaron a Rollins.

Ziggler y McIntyre son entrevistados por Renee Young en backstage. Dolph dice que "Monday Night Rollins" ha sido cancelado. Drew agrega que esto es solo el principio, el primero de muchos títulos que vienen.

2) Bobby Roode venció a Curt Hawkins luego de aplicar su Glorious DDT.

El ganador del MITB masculino, Braun Strowman, hace presencia. Afirma que el gran momento de su carrera sucedió en Money In The Bank, y que ahora ahora Brock Lesnar tiene que mostrar su cara para que pueda canjear el maletín y convertirse en campeón. Kevin Owens aparece y Strowman dice estar sorprendido de estar en el programa después de haberlo tirado de una escalera. KO lo felicita por su victoria, aparentemente. También le dice que pueden ayudarse, que sabe el prestigio que conlleva ser Campeón Universal, así que le dice que después de que él se convierta en campeón, le puede dar una oportunidad por el título. KO extiende su brazo en señal de respeto a Strowman que estrecha su brazo, pero no lo deja ir, lo carga para aplicarle el Running Powerslam pero el canadiense logra escapar.

3) Tag Team Match: Deleters of Worlds (Matt Hardy & Bray Wyatt) derrotaron Heath Slater & Rhyno vía pinfall, luego de conectar su Kiss of Deletion sobre Slater.

4) Jinder Mahal venció a Chad Gable vía pinfall, después de aplicarle el Khallas.

5) Tag Team Match: Riott Squad (Liv Morgan & Sarah Logan c/ Ruby Riott) derrotaron a Sasha Banks & Bayley vía pinfall, luego de que Liv Morgan ganara con un roll-up. Después del combate, Sasha y Bayley se fueron a los golpes en backstage.

Kurt Angle sale y se dirige al ring. Dijo que está teniendo problemas para controlar RAW y que habló con Stephanie McMahon sobre la próxima defensa de Brock Lesnar, y decidieron cuándo será, aunque no han decidido su rival. Roman Reigns interrumpió al General Manager y recordó que venció a Lesnar en Greatest Royal Rumble, que todos saben que es el "Campeón sin corona". Luego, 'The Big Dog' es interrumpido por Bobby Lashley, que le dice que no tiene lo suficiente para vencer a Lesnar, que mejor se haga a un lado y deje que alguien venza a 'The Beast', añadiendo que también puede vencerlo. Kurt Angle los detiene y dice que ambos merecen esa oportunidad. Lashley y Reigns serán parte de un combate de varios participantes para definir el retador de Brock Lesnar. The Revival aparecen para criticar que superestrellas como Lashley y Reigns siempre tengan oportunidades y los retan a un combate de parejas.

6) Tag Team Match: Roman Reigns y Bobby Lashley vencieron a The Revival (Scott Dawson & Dash Wilder) vía pinfall, luego de que Lashley le robase el relevo a Reigns y aplicara su Spear sobre Wilder.

7) Mojo Rawley derrotó a No Way José vía pinfall, después de conectarle su Hyperdrive.

Seth Rollins fue entrevistado en backstage y dice que quiere su lucha de revancha el próximo lunes.

8) Tag Team Match: Kevin Owens y Baron Corbin vencieron a Finn Balor y Braun Strowman vía pinfall, luego de que Corbin aplicara su End of Days sobre Balor.