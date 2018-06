Resultados Smackdown Live 19 de junio de 2018: ruleta 'Rusev' hacia Extreme Rules

Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de Smackdown Live. El elenco de la marca azul estuvo en el Huntington Center, de Toledo, Ohio, que tiene capacidad para 9.341 aficionados.

El programa comenzó con la General Manager Paige, que repasó algunos momentos de Money In The Bank y luego confirmó que el rival de AJ Styles en Extreme Rules saldría de un Gauntlet Match entre Big E, Rusev, The Miz, Samoa Joe y Daniel Bryan.

La Campeona Femenina de Smackdown Live, Carmella, se dirige al ring. Cuenta que se siente muy orgullosa de su victoria, y recalca que todo lo logró sola. Suena la música de Asuka, pero en realidad era James Ellsworth, que enfatiza que nadie estaba preparado para él, ni siquiera la japonesa, que sale furiosa y se dirige al cuadrilátero. En medio de él, Ellsworth la encara y recibe una patada, pero inmediatamente Carmella conecta una Superkick.

Resultados

1) Becky Lynch derrotó a Billie Kay vía sumisión, luego de aplicarle su Dis Arm Her.

Jeff Hardy hace una promo de espaldas a la cámara. Dice que la semana pasada Shinsuke Nakamura le dio un rodillazo en la cabeza, y describe con precisión todo lo que eso generó. También dice que esa acción tuvo consecuencias inesperadas, que lo hicieron abrir los ojos. Jeff se gira revelándose con el rostro pintado y los ojos en blanco y lanza una advertencia al japonés diciéndole: "Te veo".

Renee Young entrevista a Daniel Bryan y le pregunta cómo va a sobrevivir en el Gauntlet Match sabiendo que será el primero en entrar. Daniel dice que ganará y dice que se enfrentará a tres de las mejores superestrellas de Smackdown: Big E, Rusev y Samoa Joe, omitiendo a The Miz. Daniel le pregunta a Renee si cree que está listo, y ella de una forma un poco tímida le dice "YES" a Bryan.

The Usos hacen una promo en el ring refiriéndose al debut de SAnitY (Eric Young, Alexander Wolf & Killian Dain) en Smackdown Live. Cuando éstos llegan, no esperan a que suene la campana y los atacan brutalmente.

Shinsuke Nakamura habla con Renee Young sobre AJ Styles, diciendo que el árbitro contó muy rápido y no lo hizo en japonés. Acerca de Jeff Hardy, le advierte que puede tener los ojos abiertos, pero que si se cruza con el nuevamente se los cerrará.

2) Smackdown Live Tag Team Championship Match: The Bludgeon Brothers (Harper & Rowan) vencieron a The Club (Karl Anderson & Luke Gallows) vía pinfall, después de aplicar una Double Crucifix Powerbomb sobre Anderson.

Cuando los Bludgeon Brothers se marchaban, Daniel Bryan aparece por la rampa rumbo a su combate. Daniel y los Campeones de Parejas se miran con tensión, mientras éste sigue hacia el ring.

3) Five-Man Gauntlet Match to earn the right to challenge AJ Styles for the WWE Championship at WWE Extreme Rules. Rusev derrotó a The Miz, Daniel Bryan, Samoa Joe y Big E al ser el último hombre en pie, después de vencer a The Miz vía sumisión con el Accolade. Luego del combate, AJ Styles salió para encarar a Rusev, le extiende la mano y el búlgaro acepta el saludo. Aiden English también pretendía saludaral campeón, pero cuando este lo intenta, English quita su mano burlándose. AJ reacciona propinándole un golpe y Rusev le recrimina su acción a Aiden. El orden de eliminación fue:

- Big E por Daniel Bryan vía pinfall.

- Samoa Joe por Daniel Bryan vía Count-Out.

- Daniel Bryan por The Miz vía pinfall. Los Bludgeon Brothers atacaron a Bryan antes de esto.

- The Miz por Rusev vía sumisión.