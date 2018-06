Resultados RAW 25 de junio de 2018: ¿Bayley cambia de bando?

Este lunes se llevó a cabo un nuevo programa en Monday Night RAW. El Valley View Casino Center, en San Diego, California, fue el escenario que recibió al elenco de la marca roja para un nuevo episodio, en el que estaba anunciada la revancha por el Campeonato Intercontinental entre Dolph Ziggler (c) y Seth Rollins.

Kurt Angle, acompañado por Baron Corbin, es el primero en aparecer. El General Manager se disponía a hablar acerca del combate que decidiría al retador número 1 al Campeonato Universal que ostenta Brock Lesnar, pero Roman Reigns y Bobby Lashley lo interrumpen. Estos se lanzan palabras queriendo mostrarse como el rival más apto para retar a 'The Beast'. Sin embargo, Angle anuncia que no habrá lucha titular por ahora por una cuestión del contrato de Brock Lesnar. Inmediatamente Reigns dice que Lesnar no respeta a nadie de los presentes, ni a los fans, mientras que Lashley le dice a Roman que Lesnar aparecería si no tuviera que verle la cara siempre, que regresaría si tuviera a un verdadero retador. Roman dice a Lashley que no tienen que esperar a Extreme Rules para su combate, sino que podían hacerlo enseguida, pero The Revival aparecen para retarlos a otro Tag Team Match, como la semana pasada. Baron Corbin toma la palabra y da por hecho el combate, desautorizando a Angle, que no tiene más remedio que mandar a que llegue un árbitro.

Resultados

1) Tag Team Match: The Revival (Scott Dawson & Dash Wilder) vencieron a Bobby Lashley y Roman Reigns vía pinfall, después de que Wilder cubriera con un rollup a Reigns, que había robado el tag momentos antes a Lashley. Luego del combate Bobby le reclama a Roman y le dice que la próxima vez, lo deje terminar el combate.

The Deleters of Worlds (Matt Hardy & Bray Wyatt) hacen una promo para el Team B. Dallas y Axel les responden imitándolos.

2) Curtis Axel derrotó a Matt Hardy vía pinfall, luego de que Curtis invirtiera un intento de Superplex de Matt, convirtiéndolo en un Crossbody, suficiente para la cuenta de tres. Después de la lucha, The B-Team sigue celebrando efusivamente y ambos entran al ring, encontrándose a Matt y Bray. Matt pide un momento, dice que la forma en la que Curtis ganó fue "Wonderful!" y ambos lo aplauden.

Sasha Banks aparece conversando con Kurt Angle y esta se marcha molesta al final.

Authors of Pain caminan por backstage. Akam empuja a un trabajador y lo tira al piso. Titus O'Neil y Apollo están cerca y les piden respetar al personal que trabaja por hacer un buen show. Akam y Rezar se muestran agresivos y se van.

En backstage, Bayley se encuentra a Alicia Fox. Kurt Angle llega y le dice a 'The Hugger' que tendrá que hacer equipo con Sasha Banks. Al parecer eso fue lo que disgustó a 'The Boss' momentos antes.

3) Tag Team Match: Authors of Pain (Akam & Rezar) vencieron a dos luchadores locales (Rich & Rex Gibson) vía pinfall, tras aplicar el Final Chapter. Luego del combate, Akam y Rezar siguen atacando a sus oponentes, hasta que Titus O'Neil y Apollo Crews salen a enfrentarlos, pero Authors of Pain se alejan.

Kurt Angle y Baron Corbin hablan en backstage sobre algunos problemas, como Sasha y Bayley o Reigns y Lashley. Finn Balor aparece y discute con Corbin. Braun Strowman también llega y dice que se siente mal sobre Kevin Owens y que en lugar de ser su oponente, quiere ser su compañero. Kurt le pregunta que a quién quiere enfrentar y el monstruo propone Baron Corbin y Finn Balor. Angle acepta la propuesta.

Alexa Bliss y Mickie James salen al ring. Critican a Ronda Rousey y Nia Jax, hasta que Natalya sale y le cuenta los días que faltan para que vuelva Ronda Rousey de su suspensión. Alexa y Mickie le dicen a 'Nattie' que se vaya, pero Natalya anuncia que tiene un combate ante ella ahora mismo, pero que no estará sola y aparece Nia Jax.

4) Natalya derrotó a Alexa Bliss vía sumisión, luego de aplicar su Sharpshooter.

Seth Rollins es entrevistado en backstage. Dice que no tiene excusas para su derrota la semana pasada ante Dolph Ziggler, y que se ha preparado en la última semana para mostrarle algo que no ha visto. En cuanto a Drew McIntyre, dice que tendrá un puesto preferencial para ver como derrota a Ziggler.

El Riott Squad va caminando en backstage y luego Ruby Riott rompe una cámara con la que Jinder Mahal estaba en sesión de fotos. El hindú dice "shanthi", todo tranquilo.

5) 6-Women Tag Team Match: The Riott Squad (Rubby Riott, Sarah Logan, & Liv Morgan) vencieron a Sasha Banks, Bayley y Ember Moon vía pinfall, después de que Ruby sorprendiera a Sasha con un rollup. Inmediatamente terminado el combate ¡Bayley ataca salvajemente a Sasha Banks!, propinándole golpes en el ring, luego sacándola y estrellándola hacia el suelo, y luego la termina empujándola dos veces contra las escaleras metálicas del ringside.

Kevin Owens llega a hablar con Kurt Angle y le manifiesta que no quiere ser compañero de Braun Strowman. Kurt dice que hoy podría ser el comienzo de una gran amistad, y Owens se va molesto.

No Way José sale para tener otro combate ante Mojo Rawley. Tras la pausa, Mojo sale y critica a José. Se mete con uno de sus bailarines diciéndole cosas desagradables. José se baja del cuadrilátero a preguntarle porqué no aceptó la lucha pero Mojo lo sorprende con un golpe.

6) Tag Team Match: Braun Strowman y Kevin Owens derrotaron a Finn Bálor y Baron Corbin vía count-out, luego de que tanto Balor como Corbin se atacaran fuera del ring, sin importar que el árbitro estuviese contando. Luego del combate, Owens huye de Strowman. Todo parece indicar que lo perdió de vista, pero al salir del coliseo se encuentra con que el monstruo volteó su auto.

7) Intercontinental Championship Match: Seth Rollins venció a Dolph Ziggler vía DQ, luego de que fuese atacado por Drew McIntyre, que sacó al árbitro del ring antes de llegar a golpear a 'The Architecht'. Ziggler se recupera y se une a Drew para seguir atacando a Rollins, pero ¡Roman Reigns aparece! 'The Big Dog' aplica un Spear a Ziggler en ringside y luego un Superman Pounch a McIntyre.