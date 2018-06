Resultados Smackdown Live 26 de junio de 2018: ¡Hell Yes!

Este martes, el Citizens Business Bank Arena, en Ontario, California, fue el escenario donde se llevó a cabo un nuevo episodio de Smackdown Live. La semana pasada, Rusev consiguió la oportunidad de enfrentar a AJ Styles por el Campeonato de WWE en Extreme Rules y también se anunció que en este programa, Shinsuke Nakamura enfrentaría a Jeff Hardy por el Campeonato de los Estados Unidos.

Este capítulo comenzó con The Miz con un nuevo segmento de MizTV. Esta vez, sus invitados fueron los Campeones en Pareja: The Bludgeon Brothers. Ambos llegan sin decir una palabra, mientras que Miz habla sobre lo sucedido la semana pasada, donde ellos atacaron a Daniel Bryan durante el Gauntlet Match, donde Bryan fue atacado por Rowan & Harper, para ser luego eliminado por el propio Miz, costándole la oportunidad de retar al Campeón de WWE. The Miz les ofrece volverse el próximo Miztourage, y les dice que puede obtenerles varios roles en sus futuras películas, pero los gigantes no consideran su propuesta y cuando van a golpearlo, aparece Daniel Bryan que reta a alguno de los dos, siendo Harper quien acepta luchar contra él.

Resultados

1) Rusev derrotó a Xavier Woods vía sumisión, luego de aplicar su Accolade. Después de la lucha Rusev toma el micrófono y dice que esta noche no se trataría de pancakes o trombones, haciendo referencia a New Day, si no de AJ Styles, al que le advierte que destruirá la casa que construyó.

Jeff Hardy, una vez más con la cara pintada, hizo una promo en la que afirmó que finalmente ha despertado y que Shinsuke Nakamura se ha metido en un terreno que debería no haber invadido.

Lana y Naomi discuten en backstage a ver quién baila mejor, pero no llegan a ningún tipo de acuerdo.

Jeff Hardy espera a Nakamura en el ring para llevar a cabo el reto abierto por el Campeonato de los Estados Unidos, pero el japonés no sale. Quienes si aparecen son SAnitY, que hicieron su debut en el programa la semana pasada. Eric Young suplirá a Nakamura en la lucha.

2) United States Championship Open Challenge: Eric Youn venció a Jeff Hardy vía DQ, luego de que The Usos llegaran y armaran junto a Jeff una trifulca contra SAnitY, en la que uno de los gemelos atacó a Young, provocando la descalificación. Apesar de que suena la campana, los seis siguen dándose golpes hasta que los Usos y Hardy mandaron por fuera a SAnitY pero al volver de comerciales se convirtió en un 3 vs 3.

3) 6-Man Tag Team Match: Jeff Hardy y The Usos derrotaron a SAnitY (Eric Young, Alexander Wolfe & Killian Dain) vía pinfall, luego de que Hardy conectara su Swanton Bomb tras una Superkick de Jimmy Uso.

4) Becky Lynch venció a Sonya Deville (c. Mandy Rose) vía sumisión, luego de aplicar su Dis Arm Her.

James Ellswort sale al escenario, y dentro del ring dice que hay dos clases de hombres: los que usan sandalias y tienen títulos de preparatoria, u hombres como él, que se paran y defienden en lo que creen. Dice que no tiene ningún respeto por Asuka y que no estaba listo para los ataques de la nippona la semana pasada, pero que esta semana si lo está, y la reta a que salga a pelear. La General Manager de SmackDown Live, Paige, sale para recordarle a Ellsworth que Asuka se encuentra de momento en Japón con su familia, y que debido sus trampas, Carmella volverá a defender su campeonato en Extreme Rules contra Asuka una vez más. James le pide a Paige que reconozca que esa no es la única razón por la que están ambos en el cuadrilátero, que es obvio que siente una atracción por él. Paige se ríe y le pide una cita la semana que viene, pero luego le aclara que no es una cita romántica, si no más bien una pelea, contra la propia Asuka.

5) Daniel Bryan derrotó a Harper (c. Rowan) vía DQ, luego de que Rowan atacara a Bryan, cuando este aplicaba su Yes Lock sobre Harper. Apesar de la descalificación, los campeones en pareja siguieron atacando a Daniel Bryan, hasta que que ¡Kane aparece! Este llega al ring y ataca a los BB, pero ambos lo interceptan hasta que Daniel Bryan se lanza desde la tercera cuerda y los golpea en la espalda. Daniel conecta su Running Knee Plus a Rowan y Kane su Chokeslam a Harper. Luego Kane abre sus brazos y Daniel Bryan duda pero lo abraza. ¡El Team Hell No está de vuelta! Paige sale en medio de la celebración anuncia que los Bludgeon Brothers defenderán sus títulos en Extreme Rules contra Kane y Daniel Bryan.