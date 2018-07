Previa SmackDown Live 03/07/18: el campeón tendrá acción

Google Plus

El próximo episodio de SmackDown Live promete mucha acción en el rumbo a Extreme Rules. Transmitido desde el Century Link Center en Omaha, Nebraska, la marca de los martes por la noche contará con una lucha de exhibición para el campeón AJ Styles que medirá fuerzas contra Aiden English, lacayo del retador al campeonato de WWE, Rusev. Además, acción del equipo Hell No que luchará por los cinturones en pareja el próximo PPV, el título de los Estados Unidos en juego, Asuka enfrentará al infame James Ellsworth, acción en la rama femenina y mucho más.

Juntos de nuevo

El pasado martes el Universo de WWE fue sacudido con el retorno de Kane a los cuadriláteros. La situación no pintaba bien para Daniel Bryan, quien se enfrentaba solo a los Bludgeon Brothers, los cuales aplastaron sin mayores dificultades al Yes Man, y cuando estaban a punto de terminar el castigo, la arena se tiñó de rojo, haciendo aparición el "Demonio favorito del diablo", alegrando a todos los presentes, pero más a Daniel Bryan, quien fue defendido por el legendario gigante del ring.

Foto: WWE

Finalmente, Kane ofreció una reunión a Daniel Bryan, quien al principio se mostró renuente, pero finalmente se fundió en un abrazo con su ex compañero, con quien ganó su único campeonato en pareja hasta ahora. Tras esto, Paige salió a anunciar que ambos se enfrentarán a Rowan y Harper en Extreme Rules por los títulos en pareja.

Para el siguiente episodio, se ha hecho oficial que Bryan y Kane arrancarán la transmisión, ¿tendrán algo que decir a los portadores de mazos?

Regresa AJ Styles

Tras ausentarse la semana pasada junto a Carmella para patrocinar el colosal evento que celebrará WWE en Australia, en octubre próximo, el campeón máximo de la empresa regresa a "la casa que construyó" y lo hará luchando, para retomar ritmo rumbo a Extreme Rules, el PPV en el que defenderá su cinturón contra Rusev, tras ganar la gauntlet match que lo volvió retador número uno.

En el próximo SmackDown, Aiden English saldrá a buscar ablandar al campeón con tal de que Rusev se haga con el título de la manera más fácil posible. ¿Será una caminata por el parque para Styles o sufrirá algún revés contra el compañero del principal aspirante a su título?

Jeff Hardy celebra el día de Independencia

Para el pasado episodio de SmackDown, se había pactado una lucha entre Jeff Hardy y Shinsuke Nakamura por el campeonato de los Estados Unidos, sin embargo, el japonés no estaba en condiciones adecuadas para luchar, por lo que Hardy lanzó un reto abierto, respondido por Eric Young, miembro de SAnitY. Esta lucha no se pudo llevar a cabo por un altercado entre los demás integrantes de la facción que hasta hace poco ascendió de NXT y The Usos, volviendo la lucha en una de relevos tres contra tres.

Foto: WWE

A un día de celebrar la Independencia de los Estados Unidos, "El Enigma Carismático" ha lanzado nuevamente el reto abierto, ¿quién saldrá a responderlo y ser la nueva amenaza al campeón de las barras y las estrellas?

Asuka frente a Ellsworth

Foto: WWE

El individuo que encaminó a Carmella a ser la campeona de SmackDown Live quizá cavó un agujero del que no podrá salir, pues se ha ganado la enemistad de Asuka, a quien enfrentará en el próximo episodio.

En la pasada emisión, Ellsworth quiso recordarle a la japonesa que fue él quien le hizo perder la lucha en el pasado Money in the Bank y ayudó a Carmella a retener; la citó en el cuadrilátero, pero ella estaba ausente, por visitar a su familia en Japón. Sin embargo, Paige aprovechó para pactar una lucha entre Ellsworth y la ganadora del primer Royal Rumble femenino, la pregunta es: ¿Está Ellsworth listo para Asuka?

Concurso anual de comer panquecas

Foto: WWE

Previo a las celebraciones del día de la Independencia, los tres integrantes de The New Day celebrarán a su modo en un concurso especial: el primer concurso anual de comer panquecas.

Para dicha confrontación, los tres integrantes del equipo, se enfrentarán para saber quién puede comer más panquecas en la celebración de una nueva tradición, ¿quién saldrá vencedor? ¿Será Big E, Woods o Kingston?