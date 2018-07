Resultados Smackdown Live 3 de julio de 2018: el Team Hell No y un verdadero reto

Este martes 3 de julio, desde el CenturyLink Center Omaha, en Nebraska, se llevó a cabo un nuevo capítulo de Smackdown Live. La WWE se encuentra a dos semanas de su próximo PPV, Extreme Rules, y en la marca azul se destacan los combates ya pactados en los que se pondrán en juego los Campeonatos máximos tanto masculino como femenino, así como los títulos en pareja.

El programa comenzó con una recapitulación de lo sucedido la semana pasada cuando Kane rescató a Daniel Bryan del ataque de los Bludgeon Brothers y firmaron el regreso del Team Hell No. Justamente hablando de ellos dos, Renee Young es la primera en aparecer a recibir al público de Omaha desde el cuadrilátero, y los presenta. Les recuerda que siempre han tenido una relación complicada, algo que Bryan acepta, y también dice que a veces se han peleado o discutido, pero siempre han cuidado las espaldas del otro adentro del cuadrilátero. Kane está de acuerdo, y continúa diciendo que está orgulloso de haberse graduado de las clases de manejo de la ira, y que a pesar de que Daniel no lo sepa, siempre ha tenido un demonio cuidándole la espalda. Daniel duda de las palabras de Kane, y le recuerda que las últimas veces en el ring ha sido como oponentes, y que Kane trató de acabar con su carrera, además de que trató de secuestrar a su esposa y otras situaciones, a lo que Kane se refiere como algunos juegos. Cuando empiezan a discutir, aparecen los hermanos Uso diciendo que no hay ninguna chance de que venzan a los Bludgeon Brothers, y que ni siquiera merecen una oportunidad por los títulos en Extreme Rules. Daniel los encara y los reta a un combate, y justo en ese instante aparece la General Manager, Paige, para confirmar esta lucha en el main event, pero en el que se añade la condición de que si The Usos ganaban serían añadidos al combate que de Extreme Rules por los campeonatos.

Asuka se encuentra backstage, y llama cerdo sexista a James Ellsworth, asegurando que lo derrotará.

Resultados

1) U.S. Championship Open Challenge Match: Jeff Hardy derrotó a The Miz vía pinfall, después de conectar su combinación de Twist of Fate + Swanton Bomb, logrando así, retener el Campeonato de los Estados Unidos.

The New Day son los siguientes en salir al cuadrilátero, para que los tres se enfrenten en su competencia anual de comer panqueques, donde Bayron Saxton era el presentador y animador. Cada uno tiene panqueques de los tres colores de los Estados Unidos, pero apenas unos segundos de haber comenzado el desafío, las luces se apagan y los miembros de SAnitY sorprenden atacando por la espalda a New Day.

2) Asuka vs James Ellsworth terminó en no contest, luego de que ambos salieran del ring, sin regresar al conteo de diez por parte del árbitro. Asuka perseguía a Ellsworth pero luego Carmella ataca a la japonesa.

El Campeón de WWE, AJ Styles, llega al ring. Recuerda que en Extreme Rules defenderá su título contra un hombre más grande y más fuerte que él. Dice que no se queja, pues eso es lo que hace este trabajo divertido. Aclara que si bien Rusev es un gran atleta, no es fenomenal. El propio búlgaro, acompañado de Aiden English lo interrumpe y le dice que no le importa qué tan fenomenal sea y que no desaprovechará la oportunidad que tiene.

3) AJ Styles venció a Aiden English vía sumisión, luego de aplicar su Calf Crusher. Después del combate, Rusev arrastra a AJ hacia afuera del ring, le conecta una Superkick y luego en el ring aplica su Accolade.

Carmella le hace reclamos a James Ellsworth en backstage, hasta que Paige se aparece y le avisa que tendrá una revancha contra Asuka la próxima semana, en un lumberjack match.

4) Becky Lynch derrotó a Peyton Royce (c. Billie Kay) vía sumisión, después de aplicar su Dis Arm Her.

Shinsuke Nakamura hace declaraciones backstage. Se pregunta por qué Jeff Hardy se pinta la cara, si es porque es un payaso, porque no sabe quién es, o porque es un cobarde. Dice que no importa lo que pase, el lo expondrá como un fraude en Extreme Rules.

5) Team Hell No (Daniel Bryan & Kane) vencieron a The Usos (Jimmi & Jey Uso) vía pinfall, luego de que Daniel conectara su Shotgun Kick sobre uno de los gemelos y luego Kane su Chokeslam al otro para el conteo de tres. Tras la lucha, Daniel y Kane celebran, pero luego aparecen los Bludgeon Brothers quienes se quedan mirando fijamente al ring.