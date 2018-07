Previa SmackDown Live 10/07/18: Styles y Nakamura se vuelven a enfrentar

Google Plus

Previo al próximo PPV de la empresa, Extreme Rules, que se llevará a cabo el domingo, la marca azul organizará su última parada antes del mismo con muchas luchas importantes previas a los enfrentamientos por campeonato que tendrán lugar el domingo por la noche.

El episodio será grabado en la Arena SNHU de Manchester en New Hampshire. Retransmiten la cadena USA y Fox Sports.

Nuevo capítulo

En enero, Shinsuke Nakamura ganó el Royal Rumble y dio inicio a lo que pintaba como una rivalidad de ensueño contra el inquebrantable campeón de WWE, AJ Styles, quien supo retener su corona en cuatro eventos diferentes (Wrestlemania, Greatest Royal Rumble, Backlash y Money in the Bank) contra el japonés, dejándolo sin oportunidades y buscando nuevas rivalidades para cada uno. En Extreme Rules, El Fenomenal tendrá como oponente a Rusev con el título en juego, mientras que Nakamura hará frente a Jeff Hardy por el cinturón de los Estados Unidos.

En el último SmackDown antes del gran evento, Styles y Nakamura colisionarán nuevamente en un intenso capítulo de su rivalidad que no puede quedar en el pasado tan fácilmente. ¿Quién saldrá victorioso en el último episodio previo al PPV del domingo? ¿Llegará con ventaja a su lucha de campeonato el ganador o con más desgaste?

Team Hell No en MizTv

Los próximos rivales de los Bludgeon Brothers por los títulos en pareja de SmackDown, el equipo Hell No, volverá a arrancar la emisión del programa junto a The Miz, quien presentará una nueva edición de su segmento con ambos retadores en lo que promete ser un programa "imperdible".

Se conoce que el A-Lister y el Yes Man no tienen una buena relación y está claro que Daniel Bryan busca vengarse de quien le arruinó su noche en la Gauntlet Match para determinar al retador número uno al campeonato de WWE. ¿Podrá The Miz evitar ser golpeado por Bryan y Kane o se reservarán sus mejores movimientos para enfrentar a los Bludgeon Brothers en Pittsburgh el domingo?

Lucha de leñadores

La pasada semana, Asuka tenía programado enfrentarse a James Ellsworth para vengarse por hacerle perder el campeonato femenino en Money in the Bank; sin embargo, el acompañante de Carmella escapó del ring y ambos perdieron por conteo fuera. Concluyendo el combate con un golpe asestado por la campeona a la Emperatriz del Mañana.

Paige pactó una revancha para satisfacer a quienes quieren ver a Asuka derrotar al polémico lacayo de la campeona, con un combate de leñadores, rodeando el cuadrilátero de superestrellas con tal de impedir el escape de ambos. Aunque Ellsworth se ha mostrado confiado en redes sociales, manifestando que tras derrotar a la japonesa, podría vencer a Serena Williams en una partida de tenis, superar en una carrera a la corredora de Nascar, Danica Patrick e incluso a la estrella de baloncesto femenino, Diana Taurasi en un juego uno contra uno. ¿Tiene Ellsworth chances reales de vencer a Asuka o la retadora llegará con más confianza a Extreme Rules para luchar por el oro en posesión de 'Mella'?

Reto destructivo

La semana pasada tras bastidores, R-Truth ofreció a Tye Dillinger formar un dúo, recibiendo un rechazo del 10 Perfecto, quien expresó su deseo de enfocarse en la competencia individual, buscando hacerse de un nombre por sí mismo. El rapero formó una confrontación con Samoa Joe, diciéndole que Dillinger podría vencerle sin dar oportunidad al ex campeón de NXT. Claro que Tye no estaba seguro de eso y quería evitar a Joe como diera lugar.

Joe se mostró irónico y retó al 10 a un combate, Dillinger sacó confianza momentánea y aceptó el desafío, pactando un combate para esta noche con tal de determinar si puede sacar un 10 perfecto ante el samoano.

Sin Cara busca ajustar cuentas

Hace unas semanas, el recién ascendido Andrade Cien Almas atacó de manera inesperada a Sin Cara dejándolo sin oportunidades para competir. Para el próximo episodio, el enmascarado ha recibido el alta médico y buscará cobrar revancha contra su ex amigo.

¿Qué ocurrirá cuando Sin Cara y El Ídolo finalmente se midan en el cuadrilátero?