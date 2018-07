Resultados Smackdown Live 10 de julio de 2018: vuelve la sangre latina al ring

Smackdown Live ha llegado a su última parada, antes de que WWE desembarque en su próximo PPV, Extreme Rules. El róster de la marca azul se presetó este martes en el Shnu Arena, en Manchester, New Hampshire, con un combate anunciado ya entre Asuka y James Ellsworth en un Lumberjack Match.

El programa comenzó con un nuevo episodio de MizTV. The Miz dice que vaya por donde vaya, escucha a la gente solo hablar de su nuevo programa, Miz and Mrs. Luego pasa a presentar a sus invitados: Team Hell No. Tanto Daniel Bryan como Kane llegan al ring. Miz afirma querer arreglar las cosas con Daniel, pero este responde que estaba listo para atacarlo, a lo que Kane interviene para calmarlo. Miz les si luego de un largo tiempo, ambos no están completamente desincronizados, como N'Sync. Kane responde que a diferencia de ellos, N'Sync nunca volverá a unirse y completa diciendo que están más unidos que nunca, a lo que Miz les muestra un vídeo de cómo Kane ha atormentado a Daniel en sus últimos días juntos. Daniel dice que está listo para perdonar a Kane, y que lo único para lo que sirve el Miz es para generar discordia entre la gente. También intenta acercarse de nuevo a The Miz, pero Kane lo vuelve a detener diciéndole que recuerde los ejercicios de respiración. Miz le interrumpe diciendo "escóndete detrás de ese demonio", a lo que Kane reacciona tomándolo del cuello para aplicarle un Chokeslam, hasta que suena la música de los Bludgeon Brothers y también la de SAnitY, quienes sorprenden a Daniel y Kane atacándolos por la espalda. Inmediatamente suena la música de New Day y llegan a auxiliarlos. Todo se vuelve un caos, pero son los rudos quienes terminan imponiéndose hasta que llega el equipo de producción a detenerlos.

Resultados

1) AJ Styles derrotó a Shinsuke Nakamura vía DQ, después de que Rusev, quién estaba en la mesa de comentaristas, interrumpiera atacando al Campeón de WWE. Tanto el búlgaro como el japonés siguen atacando a Styles hasta que aparece Jeff Hardy para ayudarlo. Paige sale para anunciar una lucha por equipos inmediatamente.

2) Tag Team Match: Rusev y Shinsuke Nakamura vencieron a AJ Styles y Jeff Hardy vía pinfall, luego de que Rusev conectara su Machka Kick a Hardy, tras un ataque de Nakamura.

James Ellsworth se encuentra entrenando backstage, hasta que Carmella, asqueada, le advierte que si no gana, le dará una paliza peor de la que recibirá Asuka en Extreme Rules.

3) Lumberjack Match: Asuka vención a James Ellsworth vía sumisión después de que la japonesa aplicara su Asuka Lock. Tras el combate, Ellsworth ataca los ojos de Asuka con un spray que Carmella le había pasado durante la lucha, y luego la Campeona Femenina de Smackdown la remata con una Superkick.

En backstage, el Team Hell No y The New Day se encuentran conversando y preparándose para la lucha del Main Event. Por otra parte, Paige le informa a James Ellsworth que durante la lucha de Carmella y Asuka este domingo en Extreme Rules, estará encerrado en una jaula.