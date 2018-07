Resultados RAW 16 de julio de 2018: Paul Heyman responde a la advertencia de Kurt Angle

Este lunes, WWE transmitió un nuevo episodio de Monday Night RAW. Luego de Extreme Rule, lo más novedoso fue la primera noche del B-Team como nuevos Campeones en Pareja tras vencer a The Deleters of Worlds. El mismo domingo, el gerente general Kurt Angle mandó una advertencia a Brock Lesnar diciendo que si no se presentaba, sería despojado del Campeonato Universal.

Justamente el programa inció en torno a este último tema. Kurt Angle en el ring decía que al no haber tenido noticias de 'The Beast' en las últimas 24 horas tras su advertencia, el Campeonato Universal será declarado vacante. Paul Heyman interrumpe para presentar a Lesnar, pero termina diciendo que no está presente. Kurt procede a decir que el título quedará vacante, pero Heyman lo detiene y dice que Brock ama estar en WWE, y que quiere representar a todo el WWE Universe y retar por el Campeonato de Pesos Pesados de UFC con el Campeonato Universal en su cintura y que cuando derrote Daniel Cormier será campeón de dos deportes, como lo fue Angle, cuando era Campeón de WWE y medallista olímpico. Kurt le vuelve a advertir a Heyman que Brock tendrá que defender su título en Summerslam. Paul merodea pero termina afirmando que eso sucederá, habrá lucha por el Campeonato Universal en el máximo evento del verano. Luego, Heyman pregunta cuál será la nueva víctima de Brock, pero es interrumpido.

Bobby Lashley llega al cuadrilátero para decir que cuando regresó, tenía dos objetivos: uno, derrotar a Roman Reigns, que logró el domingo, y el otro, vencer a Brock Lesnar y convertirse en Campeón Universal. Drew McIntyre también aparece y dice que la primera etapa de su regreso fue asegurar el Campeonato Intercontinental para Dolph Ziggler y que ahora sigue la segunda: el Campeonato Universal. Seth Rollins hace acto de presencia y afirma que si Kurt busca un retador, él es el indicado. Elias también entra y afirma que nada suena mejor que él como Campeón Universal. Finn Balor también aparece y dice que tiene sentido un Finn vs Lesnar, ya que él fue el primer Campeón Universal. Por último aparece Roman Reigns, que por supuesto, tampoco quiere perderse esta oportunidad.

Kurt decidió que habrían dos luchas de triple amenaza y que los ganadores se enfrentarán la próxima semana para decidir al retador de Lesnar en Summerslam. Elias, Seth Rollins y Bobby Lashley integrarían una de las luchas, y los otros tres: Finn Balor, Drew McIntyre y Roman Reigns la otra.

Resultados

1) Triple Threat Match: Roman Reigns venció a Drew McIntyre y Finn Balor vía pinfall, luego de que aplicara su Spear a Finn Balor tras un Superman Punch a McIntyre.

Kurt Angle habla con Bayley sobre la terapia. 'The Hugger' le dice que no funcionó y no cree que pueda volver a ser amiga de Sasha, pero Kurt, le confirma un combate en el que haría equipo con Sasha para enfrentar a Dana Brooke y Alicia Fox. También advierte que una de las dos tendrá que irse a Smackdown si no se llevan bien.

Dolph Ziggler entra en escena y dice que respeta lo hecho por Rollins en Extreme Rules, pero que lo venció cinco veces la misma noche. El Campeón Intercontinental es interrumpido por Bobby Roode, quien le dice que debería agradecerle a Drew McIntyre estar con el cinturón. Luego lo reta a un combate, que Ziggler acepta, pero sin poner el campeonato en juego.

2) Dolph Ziggler derrotó a Bobby Roode vía pinfall, luego de conectarle una Superkick.

Bobby Lashley hace una promo en backstage, afirmando lo que dicen de la bestia, de que no le teme a ningún hombre, pero que eso sucede porque nunca ha enfrentado a alguien como él.

3) Mojo Rawley venció a Tyler Breeze vía pinfall, luego de aplicarle su combinación de Running Forearm Smash + Alabama Slam.

4) Tag Team Match: Bayley & Sasha Banks vs Dana Brooke & Alicia Fox terminó en doble countout, luego de que Bayley y Dana quienes eran las que tenían el relevo no regresaran a la cuenta de diez que hizo el árbitro. Luego en vestidores, Bayley llega a hablar con Sasha, que dice que le cuesta mostrar sus sentimientos, pero termina aceptando que la quiere.

Renee Young entrevista a Braun Strowman, que dice que de lo único que se arrepiente es de no haber podido felicitar a Kevin Owens. Además, dice que no le importa quién se enfrente a Lesnar o quién salga como campeón en Summerslam porque él tiene el Maletín de Money In The Bank.

5) Tag Team Match: The B-Team (Bo Dallas & Curtis Axel) derrotaron a The Ascension (Konnor & Viktor) vía pinfall, luego de que Dallas y Axel aplicaran su Back Suplex conjunta sobre Viktor. Tras el combate, Matt Hardy y Bray Wyatt aparecen en la pantalla gigante y advierten a los campeones que harán uso de la cláusula de revancha la próxima semana.

Alexa Bliss aparece junto Mickie James para dirigirse al público. La campeona dice que escribió su último capítulo con Nia Jax, y que ha dominado la división femenina porque su mayor músculo es su cerebro. Afirma que puede decir que derrotó a cada una de las mujeres que están en el vestuario, y que Ronda Rousey no cuenta porque está suspendida. Para sorpresa, 'Rowdy' aparece entre el público y llega al escenario, intercepta a Mickie y le aplica su Samoan Drop, cuando intenta aplicar su Armbar, llegan Alexa los árbitros y rescatan a Mickie, que se va con Alexa, pero Ronda corre y se lanza sobre todos. Luego lleva a Alexa hacia el ring y cuando le iba a aplicar el Armbar, llega Kurt Angle para pedirle que se calme. Alexa huye con ayuda de los réferees, mientras que Baron Corbin sale y dice que Ronda debería ser castigada por sus acciones. Kurt dice que añadirá una semana más a la suspensión. El 'Alguacil' dice que Stephanie McMahon no estará contenta y que la llamará, pero no encuentra su teléfono. Baron se va a buscarlo, pero Kurt lo tenía en su poder. El gerente general le dice a Ronda que tendrá su combate ante Alexa, pero que si vuelve a hacer algo parecido lo va a cancelar, y añade que esa lucha será por el Campeonato Femenino de RAW.

Seth Rollins es entrevistado en backstage. Dice que el domingo no fue su noche, pero que esta sí lo sería, que el próximo lunes lo será y Summerslam lo será, cuando sea campeón. También se muestra confiado y contento ante la idea de enfrentar a su "hermano" Roman Reigns.

6) Tag Team Match: Authors of Pain (Akam & Rezar) vencieron a Titus Worldwide (Titus O'Neil & Apollo Crews) vía pinfall, luego de que ambos aplicaran el Last Chapter sobre Apollo.

7) Sarah Logan (c. Liv Morgan) derrotó a Ember Moon vía pinfall, después de derribarla cuando se disponía a conectar su Eclipse desde la tercera cuerda.

Elias se prepara para la triple amenaza y en el ring ofrece su habitual "concierto" antes de que lleguen Rollins y Lashley.

8) Triple Threat Match: Bobby Lashley venció a Seth Rollins y Elias vía pinfall, luego de que conectara su Spear sobre Elias. Al final el combate para decidir al retador de Lesnar en Summerslam se hace oficial: Roman Reigns vs. Bobby Lashley la próxima semana. El ganador, enfrentará a 'The Beast' por el Campeonato Universal.