Resultados Smackdown Live 17 de julio de 2018: una víbora letal

Este martes 17 de julio se llevó a cabo un nuevo episodio de Smackdown Live. La gran novedad que se presenta en el elenco tras Extreme Rules, es el cambio de dueño del Campeonato de los Estados Unidos, que fue ganado por Shinsuke Nakamura ante Jeff Hardy. Para este programa, se dió la revancha por el campeonato, así como también un combate entre AJ Styles que aceptó más temprano el reto propuesto por Zelina Vega para enfrentar a Andrade "Cien" Almas.

El programa comenzó con el propio Jeff siendo el primero en aparecer. Dice no sentirse como él mismo, ya que le pesa la falta de su cinturón. También afirma que tiene en mente tres cosas para volver a sentirse bien, y probar que Shinsuke Nakamura no es más que un cobarde: Hacerle sentir muchísimo dolor, exponerlo como el fraude que es, y recuperar su cinturón. Nakamura es entrevistado por Renee Young en backstage y dice que ver a Jeff como un pájaro triste le hace sentir pena, pero que ahora es el campeón y es motivo más que suficiente para sonreír.

Resultados

1) AJ Styles venció a Andrade "Cien" Almas vía sumisión, tras aplicarle el Calf Crusher luego de que el mexicano fallara el intento de su Hammerlock DDT.

Aiden English se encuentra con Lana en el backstage. Dice que se siente completamente triste por haberle fallado, y que quiere disculparse. Lana le pregunta por qué viene a hablar con ella, cuando todo se trata de Rusev. Aiden solo quiere aclarar que siempre ha velado por los intereses del "Rusev Day", y que le debe muchísimo al marido de Lana. Ella responde que debería reconsiderar si es lo mejor para Rusev hoy en día. Aiden pide que considere sus disculpas, y Lana acepta.

2) Becky Lynch derrotó a Mandy Rose (c. Sonya Deville) vía sumisón, luego de aplicarle su Dis Arm Her. Tras el combate, Becky agradece al público, y dice que aunque se siente genial ganar, admite que ha esperado pacientemente y lanza una advertencia a Carmella diciéndole que va por el Campeonato Femenino. La campeona está en backstage junto a Paige, quién le propone una lucha ante Becky, y si gana podrá tener otra "Mellabration", pero que si pierde tendrá que defender su campeonato en Summerslam.

Tye Dillinger se prepara para su match con Samoa Joe backstage. R-Truth se encuentra con él, y le desea buena suerte en su duelo. Dillinger trata de ignorarlo, y se marcha. R-Truth se da media vuelta para mostrar que en realidad no hablaba con Tye, si no que hablaba por manos libres con su madre.

3) Samoa Joe venció a Tye Dillinger vía sumisión luego de aplicarle su Coquina Clutch.

The Miz es el siguiente en aparecer. El ring está decorado como si fuera un funeral, y él preparó un panegírico al Team Hell No por su derrota ante los Bludgeon Brothers. Agradece al público por asistir a este evento, pero que no hablará de su reality show, sino que dará un último descanso a uno de los equipos más adorados por el Universo de WWE. Pide silencio al público, pero se enfada cuando no lo consigue. Dice que tal vez los cantos de Yes! hubiesen sido correctos para despedirlos. Afirma que él predijo todo esto, que Kane no es más que un viejo demonio, ya vuelto un vejestorio, y que Daniel Bryan nunca ha sido nada más que un mequetrefe, y que se ha probado que siempre ha sido un fraude, y que su lesión de cuello ha sido una mentira para tener una excusa de dejar el ring. Daniel Bryan aparece y ataca a Miz por la espalda y luego se encarga de los tres hombres de seguridad, para luego quedar solo en el ring y destrozar los carteles que habían alusivos a lo planeado por Miz.

4) Eric Young (c. Killian Dain y Alexander Wolfe) derrotó a Kofi Kingston (c. Xavier Woods y Big E) vía pinfall, después de conectar su Youngblood.

5) United States Championship Match: Jeff Hardy venció a Shinsuke Nakamura vía DQ, luego de que Randy Orton interfiriera en el combate atacándolo. Luego del combate, Orton sigue golpeando a Hardy fuera del ring, le dice que luego le revelará que porqué lo ataca. Luego, le mete el dedo en uno de sus lóbulos abiertos por los expansores y trata de estirarlo. Luego lo lanza sobre la mesa de comentaristas y termina con un Moddified DDT hacia el suelo.